Carta de Valérie Pécresse a los suscriptores de Navigo

Estimada señora,

El transporte público está enfrentando una explosión en los precios de la energía e inflación este año. Île-de-France mobilités también debe asumir, a partir de 2023, costes significativos de preoperación para las nuevas líneas (EOLE, Grand Paris Express, etc.) para las que el Estado se había comprometido a conceder recursos sostenibles, sin que este compromiso se haya cumplido en esta fase.

En un momento de emergencia ecológica, hemos invertido en transporte público en la región de Île-de-France de una manera sin precedentes tras años de infrainversión. Hoy en día, nos negamos a reducir la oferta de transporte y las inversiones en la modernización de la red y la renovación de trenes, metros y autobuses.

Por eso, tras cinco años de congelación de los precios de los abonos de temporada, un aumento en las tarifas del transporte público era inevitable en 2023. Mi objetivo era reducir este aumento de tarifas para los pasajeros tanto como fuera posible. He estado luchando por esto durante meses. Para vosotros, suscriptores de Navigo, he conseguido contener este aumento a 84,10 euros en lugar de 100 euros.

Me habría gustado limitar aún más este aumento, involucrando a las empresas, en el mismo billete que las autoridades locales y los pasajeros. Desafortunadamente, el gobierno se opuso.

Soy consciente del esfuerzo que pido hoy a la gente de la región de Île-de-France en un periodo tan difícil, marcado en algunos aspectos por un deterioro del servicio vinculado a dificultades para reclutar conductores y dificultades sociales. Por eso he pedido a los operadores de transporte, RATP y SNCF, que restauren la oferta de transporte al 100% y que estén más atentos que nunca a la calidad del servicio y a la información de los pasajeros.

También he pedido a todos los empleadores públicos y privados que puedan hacerlo que reembolsen las suscripciones de Navigo a sus empleados al 75%, en lugar del 50% hoy, como permite ahora la ley, para reducir los gastos restantes de su bolsillo.

El año que viene, muchos nuevos trenes de metro llegarán a las líneas 14, 11 y 4; Los trenes RER de nueva generación en el RER E. Comenzará la producción de los nuevos trenes RER B. Tras las ampliaciones de las líneas de metro 4 (Bagneux) y 12 (Aubervilliers), completaremos la extensión de la línea 11 hasta Rosny-sous-Bois con 5 nuevas estaciones y la automatización de la línea 4. Se lanzará la automatización de la línea 13 para hacerla más robusta. Tras la apertura de la T13 entre Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye, dos nuevas líneas de tranvía reforzarán la red: la T10 entre Croix de Berny y Clamart y la T12, de Massy a Évry.

Por último, Île-de-France Mobilités mejorará el servicio para personas con discapacidad, continuando la accesibilidad de la red y reduciendo las tarifas de Pam a 2 € para trayectos de menos de 15 km.

Como puedes ver, la red sigue creciendo y estamos redoblando esfuerzos en la modernización. Puedes contar conmigo para seguir en este camino, con la preocupación constante de ofrecerte el mejor servicio posible.

Atentamente,

Valérie Pécresse, presidenta de Île-de-France Mobilités