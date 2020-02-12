¿Cansado de comprar entradas para T+? Prueba el nuevo Navigo Liberté + servicio y viaja a la carta

Île-de-France Mobilités continúa su enfoque para modernizar los billetes de transporte y se expande con una nueva oferta de servicio NAVIGO LIBERTE+ que permite a los residentes de Île-de-France viajar con total libertad, con un clásico pase Navigo.

Navigo Liberté+
Valida antes, paga después.

Con Navigo Liberté+, evita las colas en las máquinas expendedoras y paga tus viajes mediante domiciliación bancaria el mes siguiente.

  • No hace falta anticipar tus compras
  • Conexiones incluidas
  • El pago por tus viajes es lo siguiente
  • Pase Personalizado

¿Qué es Navigo Liberté +?

Es un servicio que te permite viajar libremente por la red (excepto RER/trenes fuera de París) sin tener que comprar el billete por adelantado. No más colas: te suscribes al servicio, viajas y ya está.

Puedes desplazarte por el siguiente perímetro:

  • El metro
  • El RER/tren en París (zona 1)
  • Autobuses (excepto algunas líneas de Noctilien y líneas de autobús de "larga distancia")
  • Las líneas de Orlybus y Roissybus (excepto Orlyval)
  • Tranvía y Tzen (excepto el Tranvía Exprés 11)
  • El funicular de Montmartre.

¿Es para mí?

Si vives o trabajas en Île-de-France y de vez en cuando viajas con billetes t+, entonces sí, ¡Navigo Liberté + es para ti!

¿Cuánto me cuesta?

Cada viaje cuesta 1,49 € * y se benefician de transbordos gratuitos entre el RER o tren en París/metro y el autobús/tranvía (*excluyendo OrlyBus/RoissyBus).

¿Estás pensando en viajar más? Puedes cargar un pase Navigo para todas las zonas (Día, Semana y Mes) en el mismo pase en cualquier momento.

¿Cómo funciona?

Tras suscribirte al servicio Navigo Liberté +, viajas validando tu pase Navigo cada vez que pasas durante tu trayecto. Puedes controlar tu consumo en navigo.fr.

Cada mes, tus viajes se cuentan y se te cobra el mes siguiente el importe total de tus viajes. ¡Si no viajas, no pagas nada!

Por favor, ten en cuenta: el contrato puede cancelarse en cualquier momento y de forma gratuita.