¿Cansado de comprar entradas para T+? Prueba el nuevo Navigo Liberté + servicio y viaja a la carta
Publicado el
Île-de-France Mobilités continúa su enfoque para modernizar los billetes de transporte y se expande con una nueva oferta de servicio NAVIGO LIBERTE+ que permite a los residentes de Île-de-France viajar con total libertad, con un clásico pase Navigo.
Navigo Liberté+
Valida antes, paga después.
Con Navigo Liberté+, evita las colas en las máquinas expendedoras y paga tus viajes mediante domiciliación bancaria el mes siguiente.
- No hace falta anticipar tus compras
- Conexiones incluidas
- El pago por tus viajes es lo siguiente
- Pase Personalizado
¿Qué es Navigo Liberté +?
Es un servicio que te permite viajar libremente por la red (excepto RER/trenes fuera de París) sin tener que comprar el billete por adelantado. No más colas: te suscribes al servicio, viajas y ya está.
Puedes desplazarte por el siguiente perímetro:
- El metro
- El RER/tren en París (zona 1)
- Autobuses (excepto algunas líneas de Noctilien y líneas de autobús de "larga distancia")
- Las líneas de Orlybus y Roissybus (excepto Orlyval)
- Tranvía y Tzen (excepto el Tranvía Exprés 11)
- El funicular de Montmartre.
¿Es para mí?
Si vives o trabajas en Île-de-France y de vez en cuando viajas con billetes t+, entonces sí, ¡Navigo Liberté + es para ti!
¿Cuánto me cuesta?
Cada viaje cuesta 1,49 € * y se benefician de transbordos gratuitos entre el RER o tren en París/metro y el autobús/tranvía (*excluyendo OrlyBus/RoissyBus).
¿Estás pensando en viajar más? Puedes cargar un pase Navigo para todas las zonas (Día, Semana y Mes) en el mismo pase en cualquier momento.
¿Cómo funciona?
Tras suscribirte al servicio Navigo Liberté +, viajas validando tu pase Navigo cada vez que pasas durante tu trayecto. Puedes controlar tu consumo en navigo.fr.
Cada mes, tus viajes se cuentan y se te cobra el mes siguiente el importe total de tus viajes. ¡Si no viajas, no pagas nada!
Por favor, ten en cuenta: el contrato puede cancelarse en cualquier momento y de forma gratuita.