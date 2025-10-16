1. Medallas de trabajo

Los beneficios vinculados a las medallas (propina, días libres) se mantienen durante el periodo de transición, en virtud de la supervivencia de los acuerdos. La transferencia no afecta la fecha de concesión de la medalla.

2. Permiso DOM-TOM

Las prestaciones DOM-TOM se mantienen durante el periodo de transición, ya sea en relación con la CCNTU (derecho de diferencia y tiempo de viaje) o por la supervivencia de los acuerdos (compensación de gastos de viaje).

3. El CET

Los días CET se transferirán al comprador bajo el contrato previsto por IDFM. Los términos actuales del CET se mantienen mientras no sean cuestionados por un nuevo acuerdo (excepto por disposiciones específicas de la RATP como la puerta de enlace PEE/PERCO).

4. SFT

La ventaja de la SFT no se mantiene en relación con la supervivencia de los textos (disposiciones legales), pero la SFT mensual está incluida en la garantía de remuneración.

5. La asignación de rollovers y el intercambio de intercambio

La asignación de los rollovers y los términos actuales del intercambio de servicios se mantienen durante el periodo de transición gracias a la supervivencia de los acuerdos.