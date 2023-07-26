Preguntas frecuentes sobre remuneración garantizada

1. ¿Qué cubre la garantía de remuneración para los empleados de la RATP?

El reglamento (ley LOM y sus decretos de ejecución) exige el "mantenimiento de la remuneración del empleado cuyo contrato de trabajo se transfiere", desde el primer día de la transferencia.

En términos concretos, estos textos establecen que el nivel de remuneración garantizada, para un periodo laboral equivalente, se calcula a partir de los últimos 12 meses previos a la fecha de la transferencia, neto de las contribuciones de los empleados y excluyendo elementos excepcionales.

Tras el trabajo realizado con la RATP, Île-de-France Mobilités ha decidido especificar los componentes de la remuneración que se incluirán en los cálculos de la garantía de remuneración por parte de los candidatos para la adquisición de los lotes.

A modo de billete, aquí hay una lista no exhaustiva de elementos considerados no excepcionales en el contexto de este trabajo, y por tanto deben tenerse en cuenta en la garantía de remuneración de los empleados:

Decimotercer mes

Bonificación por calificación por dificultades

Bonificación por empleo

Bonificación por responsabilidad

Bonificación de función

Bono por servicio en dos cuotas

Asignaciones nocturnas, tardías y tempranos

Bonificación de domingos y festivos

Bonificación de cesta

Suplemento salarial familiar pagado mensualmente (acuerdo en principio pero las modalidades de implementación aún están en ecuación)

Por el contrario, aquí hay una lista no exhaustiva de elementos que se excluirán del cálculo de la garantía de remuneración:

Prórroga

Suplemento salarial familiar pagado al nacer un hijo

Reparto en beneficios

Bonificación de carrera incorporada

Asignación de Viaje Geográfica

Prórroga (véase más abajo)

Recompensas relacionadas con eventos excepcionales

Los métodos para calcular la garantía de remuneración son comunes a todas las delegaciones de servicio público, independientemente del delegado elegido. Como recordatorio, la garantía de remuneración es una cantidad calculada para cada empleado transferido según su remuneración individual.

2. En términos concretos, ¿cómo se aplica esta garantía?

En caso de que la remuneración anual, por un tiempo de trabajo equivalente, prevista por el delegado sea inferior a la de los últimos doce meses previos a la transferencia, este último deberá pagar una "indemnización diferencial" cada mes. El Decreto Nº 2021-1027 de 30 de julio de 2021 establece que "esta asignación se paga mensualmente y corresponde al 75% de una duodécima parte de su importe anual estimado, y se realiza un ajuste al final de cada año".

Île-de-France Mobilités está estudiando actualmente posibles recomendaciones adicionales sobre los procedimientos de regularización, con el fin de fortalecer la naturaleza predecible, comprensible y fluida del sistema implementado.

3. ¿Por qué las horas extra (OT) no están incluidas en la garantía de remuneración?

La remuneración está garantizada por un tiempo de trabajo equivalente. Sin embargo, las horas extras están vinculadas a la propia organización de trabajo de la RATP.

Tras las conversaciones entre la RATP y Île-de-France Mobilités, parece queel mecanismo de horas extra y su remuneración asociada deben considerarse excepcionales y, por tanto, no están destinados a ser incluidos en la garantía de remuneración legal.

Sin embargo, Île-de-France Mobilités ha decidido, en el contexto de las convocatorias, pedir a los candidatos que incluyan el pago del TS además de la deducción diferencial, durante un periodo hasta el acuerdo de sustitución. Además, Île-de-France Mobilités pide a los candidatos que expliquen su elección sobre la sostenibilidad del sistema de horas extra en el acuerdo de sustitución que están considerando. Por último, se prestará especial atención a la población de seguros.

4. ¿Cuáles son los roles de la RATP, los titulares de las concesiones y Île-de-France Mobilités?

Durante el trabajo preparatorio con Île-de-France Mobilités, la RATP dio a conocer y detallar, de forma anonimizada, todos los elementos de la remuneración de sus empleados. La RATP debe continuar transmitiendo toda la información relevante a Île-de-France Mobilités para futuros delegados hasta la fecha de la transferencia.

Son los delegados quienes serán responsables de determinar el importe de la garantía de remuneración, calcular y luego pagar la indemnización diferencial, de acuerdo con la normativa y los requisitos adicionales establecidos por Île-de-France Mobilités.

Por tanto, la aplicación de la garantía de remuneración correcta será responsabilidad del delegado, basándose en los datos enviados por RATP EPIC como ticket del transferente.

Île-de-France Mobilités estará atenta para garantizar la buena cooperación de todas las partes, tanto aguas arriba como aguas abajo de la nómina, desde los primeros meses hasta el final del primer año fiscal.

5. ¿Cómo puedo estar seguro de que se aplicará el cálculo de la garantía de remuneración?

En cuanto se elaboren los primeros recibos de nómina, Île-de-France Mobilités realizará auditorías sobre la correcta solicitud por parte de los delegados de la garantía de remuneración de los empleados. Cabe recordar que Île-de-France Mobilités y sus operadores candidatos se apoyan en la experiencia adquirida en los suburbios medios y periféricos (la llamada zona de Optile) a través de las transiciones que han implicado unos treinta contratos de delegación de servicios públicos.

En caso de error de cálculo manifiesto, Île-de-France Mobilités prevé sanciones al delegado por incumplimiento de sus compromisos contractuales.

6. ¿Se mantendrá la tarjeta de servicio para los empleados transferidos?

En colaboración con los operadores, IDFM proporcionará una tarjeta de servicio que permitirá la misma libre circulación en toda la red regional que un pase Navigo. Esta tarjeta es personal y nominativa.

Los beneficiarios de esta tarjeta son todos los empleados de la empresa operativa dedicada: empleados transferidos de la RATP, empleados transferidos de líneas chartered y nuevas contrataciones.

En el contexto del acuerdo UTP/URSSAF, la tarjeta de servicio no es un beneficio en especie. Por lo tanto, no aparece en la nómina.

7. ¿Cuál será la garantía de remuneración durante el segundo contrato de delegación de servicio civil?

Las disposiciones indicadas por la LOM se refieren a la garantía de remuneración durante la duración del primer contrato de delegación de servicio público. Para el siguiente contrato, el marco aplicable será el previsto en el artículo L. 2261-14 del Código Laboral francés, en caso de transferencia de una entidad jurídica autónoma.

En esta etapa, Île-de-France Mobilités solo puede afirmar su compromiso de mantener una remuneración por igualdad de tiempo de trabajo para los empleados del sector.

8. Salario de intercambio