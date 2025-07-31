Preguntas frecuentes - Seguridad en los autobuses de Île-de-France
Publicado el
Respuestas a tus preguntas sobre la seguridad en los autobuses de la región de Île-de-France durante las transiciones de las líneas de autobús de París y Petite Couronne.
Con la apertura a la competencia en el transporte de Île-de-France, la seguridad sigue siendo una prioridad absoluta.
Île-de-France Mobilités está reforzando sus medidas para garantizar la protección de pasajeros y conductores, independientemente de la compañía operadora.
Aquí tienes las respuestas a las principales preguntas que puedas tener.
1. ¿Quién es responsable de la seguridad en los autobuses?
La seguridad del transporte se basa en una organización colectiva. Varios actores trabajan juntos cada día para garantizar tu seguridad:
- La policía nacional, a través de unidades especializadas en transporte público;
- Agentes de seguridad privados de operadores de transporte ;
- El GPSR, el servicio de seguridad interna de la RATP, se movilizó en ciertos horarios (especialmente de noche) en beneficio de los nuevos operadores;
- La Brigada Regional de Transporte (BRT), compuesta por agentes de seguridad privados desplegados por Île-de-France Mobilités y específicamente entrenados;
- Y el CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), que centraliza la información de toda la red en tiempo real para organizar intervenciones.
Este trabajo en equipo permite garantizar una vigilancia permanente, día y noche.
2. ¿Qué ocurre en caso de un incidente a bordo de un autobús?
En caso de una situación anormal o peligrosa (falta de educación, agresividad, comportamiento sospechoso), el conductor puede activar una alarma discreta.
Esta alerta es inmediatamente tomada en cuenta por el operador de transporte y, si es necesario, por el CCOS.
Dependiendo de la situación:
- se pueden enviar agentes de seguridad privada ;
- se puede utilizar el GPSR, incluso en líneas operadas por nuevos operadores;
- Si es necesario, la policía interviene.
El CCOS se basa en la geolocalización de autobuses y equipos de campo para activar la intervención más rápida y adecuada.
3. ¿Quién decide la intervención?
La decisión de intervenir la toman las fuerzas policiales presentes dentro del CCOS, en estrecha colaboración con Île-de-France Mobilités y los operadores de transporte. El objetivo siempre es intervenir lo antes posible.
4. ¿Siempre habrá presencia humana en los autobuses?
Île-de-France Mobilités está reforzando significativamente la presencia humana encargada de la seguridad en la red superficial de París y los suburbios interiores como parte de la licitación competitiva, además del personal contratado en el terreno por las fuerzas policiales.
Específicamente:
- Más de 500 agentes de seguridad privada están asignados para monitorizar las líneas;
- La Brigada Regional de Transporte (BRT), compuesta por agentes de seguridad privados bajo la autoridad de Île-de-France Mobilités, despliega hasta 14 equipos al día en Île-de-France;
- El GPSR, históricamente adscrito a la RATP, también se moviliza para reforzar la seguridad, incluso en líneas operadas por otros operadores.
5. ¿Están estos agentes entrenados para intervenir en el transporte?
Todos los guardias de seguridad asignados a la red de autobuses reciben formación específica para entornos de transporte. Esta formación incluye:
- el marco legal y las normas de intervención en el transporte público;
- la gestión de conflictos, incivilidades y situaciones tensas;
- la prevención de la violencia sexista y sexual;
- Técnicas de intervención urbana.
Estos agentes pueden intervenir para prestar ayuda, informar de una situación sospechosa o sujetar a una persona en el acto mientras esperan a la policía. Sus intervenciones están estrictamente reguladas por la ley, dentro de un marco proporcionado y controlado.
6. ¿Y si veo un problema en un autobús?
Puedes:
- Habla con el conductor si la situación lo permite;
- contacta con la policía si presencias una agresión;
Tu vigilancia es valiosa, pero tu seguridad es lo primero: nunca intervengas directamente si la situación te parece peligrosa.