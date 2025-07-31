Preguntas frecuentes - Seguridad en los autobuses de Île-de-France

Con la apertura a la competencia en el transporte de Île-de-France, la seguridad sigue siendo una prioridad absoluta.

Île-de-France Mobilités está reforzando sus medidas para garantizar la protección de pasajeros y conductores, independientemente de la compañía operadora.

Aquí tienes las respuestas a las principales preguntas que puedas tener.

1. ¿Quién es responsable de la seguridad en los autobuses?

La seguridad del transporte se basa en una organización colectiva. Varios actores trabajan juntos cada día para garantizar tu seguridad:

La policía nacional , a través de unidades especializadas en transporte público;

Agentes de seguridad privados de operadores de transporte;

El GPSR, el servicio de seguridad interna de la RATP, se movilizó en ciertos horarios (especialmente de noche) en beneficio de los nuevos operadores;

La Brigada Regional de Transporte (BRT), compuesta por agentes de seguridad privados desplegados por Île-de-France Mobilités y específicamente entrenados;

Y el CCOS (Centre de Coordination Opérationnelle de la Sécurité), que centraliza la información de toda la red en tiempo real para organizar intervenciones.

Este trabajo en equipo permite garantizar una vigilancia permanente, día y noche.