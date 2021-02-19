Licitación competitiva para la operación de líneas ferroviarias

Para ofrecer un mejor servicio en toda la red de transporte, Île-de-France Mobilités se prepara para abrir la operación de las líneas a la competencia. En esta página encontrarás todos los documentos relacionados con el proceso de licitación competitiva para la operación de líneas ferroviarias.

Presentación del escenario de asignación y el calendario para la apertura de las líneas Transilien a la competencia

Líneas o paquetes de líneas afectados (escenario básico)Inicio provisional del procedimiento de licitación (publicación ACPA)Designación del operadorPrimera circulación tras una convocatoria de licitación del nuevo operador
Un lote de líneas de tranvía T4, T11 y la rama Esbly-CrécyMediados de 2021Mediados de 2023Dic 2024 (SA 2025)
Lote T12 y T13Mediados de 2022Principios de 2024Junio 2025 (SA 2025)
Línea LPrincipios de 20232024Dic 2025 (SA 2026)
Línea JPrincipios de 20242025Dic 2026 (SA 2027)
Línea NPrincipios de 20242025Dic 2026 (SA 2027)
Línea RPrincipios de 20252026Dic 2027 (SA 2028)
Línea de lote P y RER EPrincipios de 2026 o 20272027 o 2028Diciembre de 2028 (SA 2029) o diciembre de 2029 (SA 2030)
Un lote de líneas H y KPrincipios de 20262027Dic 2028 (SA 2029)
Muchas líneas N y U (renovación de la línea N y consolidación con la línea U)Principios de 20282029Dic 2030 (SA 2031)
RER DPrincipios de 20302031Dic 2032 (SA 2033)
RER CPrincipios de 20312032Dic 2033 (SA 2034)

Documentos relacionados con la licitación competitiva de líneas ferroviarias

Lote 2 - Transilien (TN)

Contrato de servicio público para la operación de servicios regionales de ferrocarril de pasajeros y parte de la gestión de infraestructuras, en las líneas tranvía-tren T12 y T13

Lote J - Transilien (TN)

Aviso de consulta para intercambios en el sentido del artículo R.2111-1 del Código de Contratación Pública.

Coordinación del procedimiento de licitación competitiva para la operación del servicio ferroviario de la Línea J del Transilien con la finalización de las obras en el sitio de mantenimiento y almacenamiento de Val Notre-Dame.

Lote L - Transilien (TN)

Contrato de servicio público para la operación de servicios de ferrocarril de pasajeros en la línea L

Bloque de líneas R, H, K y RER D – Análisis de mercado

Aviso de consulta para la organización de un sondeo de mercado.

Propósito: Organización de la asignación para el bloque de líneas R, H, K y RER D.