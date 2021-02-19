Licitación competitiva para la operación de líneas ferroviarias

Lote J - Transilien (TN)

Aviso de consulta para intercambios en el sentido del artículo R.2111-1 del Código de Contratación Pública.

Coordinación del procedimiento de licitación competitiva para la operación del servicio ferroviario de la Línea J del Transilien con la finalización de las obras en el sitio de mantenimiento y almacenamiento de Val Notre-Dame.