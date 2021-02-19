Licitación competitiva para la operación de líneas ferroviarias
Para ofrecer un mejor servicio en toda la red de transporte, Île-de-France Mobilités se prepara para abrir la operación de las líneas a la competencia. En esta página encontrarás todos los documentos relacionados con el proceso de licitación competitiva para la operación de líneas ferroviarias.
Presentación del escenario de asignación y el calendario para la apertura de las líneas Transilien a la competencia
|Líneas o paquetes de líneas afectados (escenario básico)
|Inicio provisional del procedimiento de licitación (publicación ACPA)
|Designación del operador
|Primera circulación tras una convocatoria de licitación del nuevo operador
|Un lote de líneas de tranvía T4, T11 y la rama Esbly-Crécy
|Mediados de 2021
|Mediados de 2023
|Dic 2024 (SA 2025)
|Lote T12 y T13
|Mediados de 2022
|Principios de 2024
|Junio 2025 (SA 2025)
|Línea L
|Principios de 2023
|2024
|Dic 2025 (SA 2026)
|Línea J
|Principios de 2024
|2025
|Dic 2026 (SA 2027)
|Línea N
|Principios de 2024
|2025
|Dic 2026 (SA 2027)
|Línea R
|Principios de 2025
|2026
|Dic 2027 (SA 2028)
|Línea de lote P y RER E
|Principios de 2026 o 2027
|2027 o 2028
|Diciembre de 2028 (SA 2029) o diciembre de 2029 (SA 2030)
|Un lote de líneas H y K
|Principios de 2026
|2027
|Dic 2028 (SA 2029)
|Muchas líneas N y U (renovación de la línea N y consolidación con la línea U)
|Principios de 2028
|2029
|Dic 2030 (SA 2031)
|RER D
|Principios de 2030
|2031
|Dic 2032 (SA 2033)
|RER C
|Principios de 2031
|2032
|Dic 2033 (SA 2034)
Documentos relacionados con la licitación competitiva de líneas ferroviarias
Lote 2 - Transilien (TN)
Contrato de servicio público para la operación de servicios regionales de ferrocarril de pasajeros y parte de la gestión de infraestructuras, en las líneas tranvía-tren T12 y T13
Lote J - Transilien (TN)
Aviso de consulta para intercambios en el sentido del artículo R.2111-1 del Código de Contratación Pública.
Coordinación del procedimiento de licitación competitiva para la operación del servicio ferroviario de la Línea J del Transilien con la finalización de las obras en el sitio de mantenimiento y almacenamiento de Val Notre-Dame.
Lote L - Transilien (TN)
Contrato de servicio público para la operación de servicios de ferrocarril de pasajeros en la línea L
Bloque de líneas R, H, K y RER D – Análisis de mercado
Aviso de consulta para la organización de un sondeo de mercado.
Propósito: Organización de la asignación para el bloque de líneas R, H, K y RER D.