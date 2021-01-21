Movilidad basada en servicios en Île-de-France

Apertura de un mecanismo de intercambio con operadores de servicios digitales multimodales

El 1 de julio de 2021 entraron en vigor las nuevas disposiciones del Código de Transporte relativas a la venta de servicios de movilidad por Servicios Digitales Multimodales (disposiciones codificadas en el artículo 28 de la Ley nº 2019-1428 de 24 de diciembre de 2019 sobre orientación a la movilidad).

Con esto en mente, Île-de-France Mobilités ha movilizado a sus equipos para ofrecer un sistema que permite a los operadores de servicios digitales multimodales vender entradas ofrecidas por Ile de France Mobilités.

Hasta la fecha, los billetes de Île-de-France Mobilités abiertos a la venta por Multimodal Digital Services son los vendidos en la aplicación IDF Mobilités, según los mismos métodos de distribución (desmaterialización y/o recarga de tarjetas). Estos son billetes individuales y pases semanales/mensuales.

Se invita a los operadores de servicios digitales multimodales que deseen informar a Île-de-France Mobilités de su interés o de elementos relacionados con este asunto a contactar con Ile de France Mobilités en la siguiente dirección: [email protected].

Para optimizar los intercambios, se pide a los candidatos que elaboren una presentación del SNM/aplicación, así como los casos de uso deseados (objetivos, tickets, etc.) antes del inicio de las discusiones. La información precisa esperada se le comunicará bajo solicitud, en la dirección de contacto mencionada anteriormente.

Dadas las limitaciones de la capacidad de integración técnica y contractual de Île-de-France Mobilités, se ofrecerá a los siguientes socios una fase de diálogo que dependerá de la capacidad de integración de Île-de-France Mobilités y del orden en que se firmen los acuerdos de confidencialidad.

Los términos de dicha colaboración están sujetos a un contrato estándar, validado por el Consejo de Administración y disponible en la Plataforma Regional de Información sobre Movilidad (PRIM) desarrollada por Île-de-France Mobilités.