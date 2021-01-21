Movilidad basada en servicios en Île-de-France

Hoy en día, una visión global de la movilidad es esencial para facilitar la vida a los viajeros y ofrecer la mejor opción para desplazarse. ¡Esta es la ambición de MaaS (Movilidad como Servicio)!

Estrategia MaaS de Île-de-France Mobilités

La Ley nº 2019-1428 del 24 de diciembre de 2019 sobre la Orientación de la Movilidad (LOM) otorgó a Île-de-France Mobilités una nueva competencia para organizar el desarrollo de nueva movilidad. Por ello, la Autoridad Organizadora de Movilidad de Île-de-France (AOM) está ejerciendo esta nueva prerrogativa y cuenta con los siguientes billetes:

  • ser un actor en la movilidad basada en servicios ofreciendo un medio digital MaaS a los pasajeros;
  • ser el gestor de proyecto de una plataforma MaaS que comprende tanto una Plataforma Regional de Información de Movilidad (PRIM) como un Sistema de Información y Servicios de Tickets (SIS), destinado a reusuarios de datos y servicios;
  • organizar la movilidad basada en servicios de forma más amplia en la región de Île-de-France, promover buenas prácticas y definir los principios fundamentales de interacción entre las partes interesadas, de acuerdo con las directrices de las políticas públicas de movilidad. »

Si desea saber más sobre el enfoque de Île-de-France Mobilités hacia la movilidad basada en servicios, no dude en contactarnos en esta dirección: [email protected]

Publicación de la guía de referencia sobre movilidad basada en servicios en Île-de-France

Los equipos de Île-de-France Mobilités trabajaron en 2020 en el desarrollo de una guía sobre movilidad basada en servicios, en consulta con numerosos actores públicos y privados de la movilidad.

Esta guía tiene dos objetivos principales:

  • Para mostrar la ambición de Île-de-France Mobilités de ser el MaaS de referencia en la región de Île-de-France;
  • Proponer buenas prácticas y clarificar los principios fundamentales de interacción entre actores de la movilidad en la región de Île-de-France, con el fin de garantizar el mejor servicio posible a los usuarios y apoyar modelos económicos sostenibles basados en la movilidad basada en servicios, en beneficio del interés general.

Apertura de un mecanismo de intercambio con operadores de servicios digitales multimodales

El 1 de julio de 2021 entraron en vigor las nuevas disposiciones del Código de Transporte relativas a la venta de servicios de movilidad por Servicios Digitales Multimodales (disposiciones codificadas en el artículo 28 de la Ley nº 2019-1428 de 24 de diciembre de 2019 sobre orientación a la movilidad).

Con esto en mente, Île-de-France Mobilités ha movilizado a sus equipos para ofrecer un sistema que permite a los operadores de servicios digitales multimodales vender entradas ofrecidas por Ile de France Mobilités.

Hasta la fecha, los billetes de Île-de-France Mobilités abiertos a la venta por Multimodal Digital Services son los vendidos en la aplicación IDF Mobilités, según los mismos métodos de distribución (desmaterialización y/o recarga de tarjetas). Estos son billetes individuales y pases semanales/mensuales.

Se invita a los operadores de servicios digitales multimodales que deseen informar a Île-de-France Mobilités de su interés o de elementos relacionados con este asunto a contactar con Ile de France Mobilités en la siguiente dirección: [email protected].

Para optimizar los intercambios, se pide a los candidatos que elaboren una presentación del SNM/aplicación, así como los casos de uso deseados (objetivos, tickets, etc.) antes del inicio de las discusiones. La información precisa esperada se le comunicará bajo solicitud, en la dirección de contacto mencionada anteriormente.

Dadas las limitaciones de la capacidad de integración técnica y contractual de Île-de-France Mobilités, se ofrecerá a los siguientes socios una fase de diálogo que dependerá de la capacidad de integración de Île-de-France Mobilités y del orden en que se firmen los acuerdos de confidencialidad.

Los términos de dicha colaboración están sujetos a un contrato estándar,  validado por el Consejo de Administración y disponible en la Plataforma Regional de Información sobre Movilidad (PRIM) desarrollada por Île-de-France Mobilités.

Noticias 2023

Enmienda al contrato Pack 0

El contrato Pack 0 fue modificado mediante enmienda en el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 28/06/2023 para tener en cuenta una ampliación del servicio (desmaterialización de IOS), una simplificación del proceso de comunicación, una clarificación del intercambio de datos y un cambio en el modelo de negocio.

Preparación para los Juegos Olímpicos de 2024

Ya no es posible solicitar a Île-de-France Mobilités un lanzamiento de servicio antes de los 24 Juegos Olímpicos. A partir de agosto de 2023, las integraciones por Multimodal Digital Services pueden ser efectivas tras el periodo de los Juegos (véase el procedimiento de solicitud más abajo).