Movilidad basada en servicios en Île-de-France

Estrategia MaaS de Île-de-France Mobilités
La Ley nº 2019-1428 del 24 de diciembre de 2019 sobre la Orientación de la Movilidad (LOM) otorgó a Île-de-France Mobilités una nueva competencia para organizar el desarrollo de nueva movilidad. Por ello, la Autoridad Organizadora de Movilidad de Île-de-France (AOM) está ejerciendo esta nueva prerrogativa y cuenta con los siguientes billetes:
- ser un actor en la movilidad basada en servicios ofreciendo un medio digital MaaS a los pasajeros;
- ser el gestor de proyecto de una plataforma MaaS que comprende tanto una Plataforma Regional de Información de Movilidad (PRIM) como un Sistema de Información y Servicios de Tickets (SIS), destinado a reusuarios de datos y servicios;
- organizar la movilidad basada en servicios de forma más amplia en la región de Île-de-France, promover buenas prácticas y definir los principios fundamentales de interacción entre las partes interesadas, de acuerdo con las directrices de las políticas públicas de movilidad. »
Si desea saber más sobre el enfoque de Île-de-France Mobilités hacia la movilidad basada en servicios, no dude en contactarnos en esta dirección: [email protected]