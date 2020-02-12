¡Olvídate de las entradas en papel y tómatelo con calma! Prueba Navigo Easy, el nuevo pase de viaje para viajes ocasionales
¿Para quién es?
El Navigo Easy pass está pensado para turistas y para quienes viajan ocasionalmente para desplazarse por la red de transporte de la región de París.
¿Por qué elegirlo?
- Más fácil de usar, más fiable y más cómodo
Puedes cargar varios billetes de transporte en un solo pase (billete simple t+, tarifa completa o reducida "carnet", billete Navigo Day, billetes OrlyBus y RoissyBus, excepto los billetes Origin-Destination y el pase "Paris Visite")
- Reutilizable
Tu pase puede usarse y recargarse incluso después de varios meses sin viajar
- Anónimo
Puedes prestar o pasar un Navigo Easy a otra persona. Sin embargo, durante un viaje, varias personas no pueden viajar simultáneamente con el mismo pase.