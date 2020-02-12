Olvídate de los billetes de cartón: descubre Navigo Easy, el nuevo pase para viajes ocasionales

¿Para quién es?

El Navigo Easy pass está destinado a turistas y a quienes viajan ocasionalmente para poder viajar más fácilmente por la red de transporte de Île-de-France.

¿Por qué elegirlo?

Más fácil de usar, más fiable y más cómodo

El pase Navigo Easy permite cargar, en un solo medio, varios billetes de transporte (billete simple t+, libro de billetes de tarifa completa o reducida, pase diario Navigo, billetes OrlyBus y RoissyBus, excepto los billetes Origen/Destino para Île-de-France y París Visite).

Reutilizable

Tu pase puede usarse y recargarse incluso después de varios meses sin viajar.

No nominativo

Puedes prestarlo o dárselo a cualquier otra persona. Sin embargo, durante un viaje, varias personas no pueden viajar simultáneamente con el mismo pase.

¿Dónde encontrarlo?

Ve a las taquillas para conseguir tu pase Navigo Easy por 2 €.