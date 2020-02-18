Navigo, una tarjeta segura

Para garantizar el correcto funcionamiento de las tarjetas en todos los puntos de la red de transporte y proteger contra cualquier riesgo de falsificación, el desarrollo de la venta de billetes Navigo se basa en tres principios principales, basados en normas o normas internacionales:

Un protocolo de comunicación por radio sin contacto , que define la señal de radio y la transmisión de inducción de alta frecuencia. Este protocolo permite que las tarjetas Navigo se comuniquen rápidamente con los terminales (menos de 250 ms) y sin necesidad de suministrar energía a la tarjeta. El Sistema de Referencia Común de Teleticketing de Île-de-France (RCTIF) garantiza que las tarjetas Navigo puedan comunicarse con todos los terminales, independientemente del operador de transporte.

Una única estructura de datos en el mapa , basada en la norma internacional EN 1545, que define la codificación de los elementos de datos utilizados en el transporte público (como los últimos 3 eventos de validación, contratos de transporte, etc.). Un único diccionario especifica todos los datos intercambiados y dónde se encuentran en el mapa.

Una gestión de seguridad basada en la tecnología Calypso, ampliamente utilizada en Francia y en todo el mundo. La falsificación de tarjetas Navigo requeriría recursos considerables y no se ha encontrado hasta la fecha. El sistema Navigo también incluye una seguridad a posteriori. Los números de serie de las tarjetas que entran en la red de Île-de-France se suben al SYDEF (Sistema de Detección de Fraude) para verificar que estas tarjetas han sido distribuidas a través de un canal autorizado.

En 2014, la tarjeta Navigo cambió su imagen visual con una nueva imagen de Philippe Stark. Esta transformación fue acompañada por un cambio en la norma de radiofrecuencia para hacer que las nuevas tarjetas fueran totalmente compatibles con la norma internacional actual ISO-B 14443. Gracias a esta evolución, nuevos servicios serán accesibles al público: por ejemplo, una tarjeta podrá comunicarse con un smartphone NFC, ya sea para consultar su contenido o recargarlo con un nuevo paquete.