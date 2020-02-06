Las misiones del Omnil

Omnil desempeña un papel central en la evaluación del Plan de Viaje Urbano de Île-de-France al recopilar los datos necesarios para monitorizar su implementación y sus impactos en la movilidad.

Una nueva encuesta global de transporte, la EGT H2020, una encuesta sobre la movilidad de todos los residentes de Île-de-France para todos los modos de transporte, se está llevando a cabo bajo la dirección de Île-de-France Mobilités, cofinanciada por el Estado y en colaboración con los socios de Omnil.

Estadísticas y publicaciones

Omnil es una referencia en términos de seguimiento y análisis de la movilidad a nivel de Île-de-France.

Omnil proporciona cifras detalladas que se actualizan regularmente y publicaciones que presentan cifras clave de movilidad. Omnil también publica publicaciones temáticas: encuesta de movilidad, encuesta a personas con movilidad reducida, análisis temáticos (aparcamiento, coche compartido, tarifa individual), cuenta de viajes de pasajeros. El Omnil distribuye las publicaciones producidas por los socios (movilidad, bicicleta, coche, estaciones, etc.).

Encuentra toda la información sobre el Observatorio de Movilidad en Île-de-France y los datos disponibles sobre www.omnil.fr