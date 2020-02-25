PRIM: El Portal Regional de Información para la Movilidad
En otoño de 2021, Île-de-France Mobilités lanzó el portal PRIM (Portal Regional de Información sobre Movilidad). Es una plataforma de datos abiertos que reúne todos los datos, tanto estáticos (conjuntos de datos) como dinámicos (APIs) relacionados con la movilidad en Île-de-France. ¡Descubre cómo funciona el portal y los datos que te pone a disposición!
PRIM: Catálogo de datos abiertos de Île-de-France Mobilités
Este portal incluye, por ejemplo, información sobre: bicicletas de autoservicio, coche compartido, el estado de los remontes en las estaciones, suscriptores de Véligo Ubicación por municipio, etc.
El catálogo de datos del portal PRIM está destinado a enriquecerse continuamente con conjuntos de datos y APIs.
Los datos disponibles por el portal PRIM se publican bajo licencias (OdBL, Etalab, Creative Commons, etc.) Lo que permite exportarlos y luego reutilizarlos fácilmente. Existe un requisito previo de conexión solo para solicitar APIs y consultar ciertos conjuntos de datos estáticos sujetos a la Licencia de Movilidad. Así que no dudes en crear una cuenta en el portal PRIM para tener acceso gratuito a todos los datos.
Los objetivos del portal PRIM
El portal PRIM se creó para cumplir tres objetivos:
- Permitir que todo el mundo (ciudadanos, periodistas, investigadores, emprendedores, promotores, etc.) acceder a datos relacionados con la movilidad en toda la región de Île-de-France. Para ello, Île-de-France Mobilités colabora con multitud de actores del sector del transporte a nivel regional (Optile, RATP, SNCF, Ciudad de París, etc.).
- Promover la innovación ofreciendo un acceso fácil a datos de calidad y actualizados regularmente sobre movilidad en la región de Île-de-France.
- Fomentar reutilizaciones que mejoren los datos de movilidad en Île-de-France. De hecho, la reutilización de datos de movilidad puede permitir el desarrollo de servicios, especialmente aplicaciones, aumentando la atractividad y el uso de las redes de transporte en Île-de-France.
Actualmente hay más de 60 conjuntos de datos disponibles en el portal PRIM
Actualmente, el portal PRIM ofrece más de sesenta conjuntos de datos buscables y descargables, incluyendo:
- Lugares que se benefician de las ventajas culturales de Navigo,
- Aparcamiento para bicicletas Île-de-France Mobilités
- Aparcamiento de bicicletas en Île-de-France,
- Repositorio de puntos de venta,
- Repositorio de tipos de puntos de venta,
- Horarios programados en las líneas de transporte público en Île-de-France (GTFS Datahub),
- Paradas y líneas asociadas,
- Rutas de la red ferroviaria de Île-de-France,
- Estado de los remontes
Seis APIs disponibles actualmente en el portal PRIM
El portal PRIM da acceso no solo a unos sesenta conjuntos de datos, sino también a las siguientes seis APIs:
- Calculadora Île-de-France Mobilités - Acceso Genérico
- Calculadora Île-de-France Mobilités - Isochrones
- Calculadora de Móviles de Île-de-France - Mensajes de información de tráfico
- Mensajes mostrados en las pantallas (plataforma Île-de-France Mobilités)
- Next Passages (plataforma Île-de-France Mobilités) - Consulta global
- Próximos Pasadizos (plataforma Île-de-France Mobilités) prim- Solicitud unitaria
Un foro de chat de "Slack" para usuarios del portal PRIM
El 13 de julio de 2022, el portal PRIM lanzó su foro de chat instantáneo "Slack". Es una plataforma de comunicación colaborativa que permite intercambios (principalmente por mensajes) con cada uno de los suscriptores de la plataforma.
"Slack" se basa en los canales. Cada canal corresponde a una discusión pública con todos los usuarios del foro. En el "Slack" de la comunidad PRIM, cada canal está dedicado a un tema de discusión para mejorar la legibilidad de los intercambios. Además, en "Slack" también es posible enviar mensajes directos a uno o más usuarios en particular. En este caso, son discusiones privadas.
El foro de chat "Slack" de la comunidad PRIM ofrece soporte local a los usuarios del portal. Además, gracias a esta plataforma de comunicación, se les informa cuando se ponen en línea nuevos conjuntos de datos o nuevas APIs y visualizaciones de datos. Por último, también se difunde información sobre cambios estructurales en el portal PRIM o anomalías temporales que afectan a los datos a través de este foro.
En resumen, suscribirse al "Slack" de la comunidad PRIM te permite unirte a una comunidad de productores y reusuarios de datos relacionados con la movilidad en Île-de-France.
Por lo tanto, para cualquier pregunta o solicitud de información sobre el portal PRIM, no dude en contactarnos a través del canal de usuario #support de la "comunidad PRIM" de Slack o escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]