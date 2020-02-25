PRIM: El Portal Regional de Información para la Movilidad

Un foro de chat de "Slack" para usuarios del portal PRIM

El 13 de julio de 2022, el portal PRIM lanzó su foro de chat instantáneo "Slack". Es una plataforma de comunicación colaborativa que permite intercambios (principalmente por mensajes) con cada uno de los suscriptores de la plataforma.

"Slack" se basa en los canales. Cada canal corresponde a una discusión pública con todos los usuarios del foro. En el "Slack" de la comunidad PRIM, cada canal está dedicado a un tema de discusión para mejorar la legibilidad de los intercambios. Además, en "Slack" también es posible enviar mensajes directos a uno o más usuarios en particular. En este caso, son discusiones privadas.

El foro de chat "Slack" de la comunidad PRIM ofrece soporte local a los usuarios del portal. Además, gracias a esta plataforma de comunicación, se les informa cuando se ponen en línea nuevos conjuntos de datos o nuevas APIs y visualizaciones de datos. Por último, también se difunde información sobre cambios estructurales en el portal PRIM o anomalías temporales que afectan a los datos a través de este foro.

En resumen, suscribirse al "Slack" de la comunidad PRIM te permite unirte a una comunidad de productores y reusuarios de datos relacionados con la movilidad en Île-de-France.

Por lo tanto, para cualquier pregunta o solicitud de información sobre el portal PRIM, no dude en contactarnos a través del canal de usuario #support de la "comunidad PRIM" de Slack o escribirnos a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]