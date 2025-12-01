Paquete inicial Navigo Easy

Prepara fácilmente tus salidas escolares en Île-de-France

Île-de-France Mobilités ofrece varias soluciones adaptadas a escuelas primarias para organizar un viaje: descubre de un vistazo las diferentes opciones posibles y elige la más sencilla para tus próximas salidas.

El Navigo Easy Starter Pack está disponible para jardines de infancia y escuelas primarias en Île-de-France: ¡60 pases cargados con billetes de Metro-Train-RER o Bus-Tranvía son ofrecidos por Île-de-France Mobilités! Solo es posible un pedido por establecimiento. Si aún no te has beneficiado del programa, puedes solicitar antes del 15 de junio de 2026