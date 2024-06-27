Preguntas frecuentes: oferta de patrocinio con el servicio Navigo Liberté +

¿Quién es elegible para la oferta de recomendación?

¿Quién puede participar en la oferta de recomendación?

Quién puede convertirse en patrocinador: Todos los usuarios del servicio Navigo Liberté +

Todos los usuarios del servicio Navigo Liberté + Quién puede convertirse en recomendado / ser patrocinado: Cualquiera que desee suscribirse al servicio Navigo Liberté

Aún no me he suscrito a Navigo Liberté +, ¿puedo convertirme en patrocinador?

Sí, esto es bastante posible, solo tienes que suscribirte al Navigo Liberté + y tener un contrato activo, así podrás convertirte en patrocinador durante el periodo de validez de la oferta de recomendación como todos los clientes de Navigo Liberté +.

Acabo de suscribirme al servicio Navigo Liberté + en julio. ¿Puedo activar inmediatamente mi código de derivación y/o derivar a un ser querido?

Aquí se presentan 2 escenarios:

Primer caso: Si tienes una cuenta de cliente con una foto válida y no has solicitado una tarifa reducida, tu suscripción a Navigo Liberté + se valida automáticamente y puedes acceder a los 2 botones de tu espacio personal Navigo Liberté + que te permiten activar un código de referencia y/o patrocinar a un ser querido.

Segundo caso: Debes proporcionar una foto y/o prueba de tarifa reducida, nuestros equipos tienen 2 días laborables para revisar tus documentos y validar tu suscripción, mientras tus documentos no hayan sido revisados y validados, no puedes activar el código que te ha enviado tu patrocinador ni patrocinar a un familiar.

Este paso de validación de suscripción te permite comprobar los documentos necesarios para la validación de tu expediente; estos documentos son una foto válida y prueba de tarifa reducida si lo solicitas. Este paso es opcional si ya tienes una foto válida asociada a tu cuenta de cliente y no estás solicitando un descuento.

Quiero apadrinar a familiares. ¿A quién puedo referirme?

No existen condiciones específicas, cualquier persona que se suscriba a Navigo Liberté + durante el periodo definido puede ser patrocinada.

¿Puedo apadrinar a alguien menor de 15 años?

En caso de que el titular del contrato Navigo Liberté + (la persona que podrá viajar con su abono nominativo y personal Navigo) tenga menos de 15 años, corresponde al pagador suscribirse al servicio Navigo Liberté+ y activar el código de referencia.

Soy elegible para el precio con descuento. ¿Puedo beneficiarme de la oferta de recomendación?

Sí, tendrás que adjuntar tu prueba de tarifa reducida (titular de la tarjeta menor de 10 años, beneficiario de la tarifa de transporte de solidaridad, etc.) cuando te suscribas.

Te beneficiarás de las ventajas de la oferta de recomendación bajo las mismas condiciones comerciales que se planean.