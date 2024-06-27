Preguntas frecuentes: oferta de patrocinio con el servicio Navigo Liberté +
Publicado el
¿Quién es elegible para la oferta de recomendación?
¿Quién puede participar en la oferta de recomendación?
- Quién puede convertirse en patrocinador: Todos los usuarios del servicio Navigo Liberté +
- Quién puede convertirse en recomendado / ser patrocinado: Cualquiera que desee suscribirse al servicio Navigo Liberté
Aún no me he suscrito a Navigo Liberté +, ¿puedo convertirme en patrocinador?
Sí, esto es bastante posible, solo tienes que suscribirte al Navigo Liberté + y tener un contrato activo, así podrás convertirte en patrocinador durante el periodo de validez de la oferta de recomendación como todos los clientes de Navigo Liberté +.
Acabo de suscribirme al servicio Navigo Liberté + en julio. ¿Puedo activar inmediatamente mi código de derivación y/o derivar a un ser querido?
Aquí se presentan 2 escenarios:
Primer caso: Si tienes una cuenta de cliente con una foto válida y no has solicitado una tarifa reducida, tu suscripción a Navigo Liberté + se valida automáticamente y puedes acceder a los 2 botones de tu espacio personal Navigo Liberté + que te permiten activar un código de referencia y/o patrocinar a un ser querido.
Segundo caso: Debes proporcionar una foto y/o prueba de tarifa reducida, nuestros equipos tienen 2 días laborables para revisar tus documentos y validar tu suscripción, mientras tus documentos no hayan sido revisados y validados, no puedes activar el código que te ha enviado tu patrocinador ni patrocinar a un familiar.
Este paso de validación de suscripción te permite comprobar los documentos necesarios para la validación de tu expediente; estos documentos son una foto válida y prueba de tarifa reducida si lo solicitas. Este paso es opcional si ya tienes una foto válida asociada a tu cuenta de cliente y no estás solicitando un descuento.
Quiero apadrinar a familiares. ¿A quién puedo referirme?
No existen condiciones específicas, cualquier persona que se suscriba a Navigo Liberté + durante el periodo definido puede ser patrocinada.
¿Puedo apadrinar a alguien menor de 15 años?
En caso de que el titular del contrato Navigo Liberté + (la persona que podrá viajar con su abono nominativo y personal Navigo) tenga menos de 15 años, corresponde al pagador suscribirse al servicio Navigo Liberté+ y activar el código de referencia.
Soy elegible para el precio con descuento. ¿Puedo beneficiarme de la oferta de recomendación?
Sí, tendrás que adjuntar tu prueba de tarifa reducida (titular de la tarjeta menor de 10 años, beneficiario de la tarifa de transporte de solidaridad, etc.) cuando te suscribas.
Te beneficiarás de las ventajas de la oferta de recomendación bajo las mismas condiciones comerciales que se planean.
¿Cuándo se lleva a cabo la campaña de patrocinio?
¿Cuándo empieza y termina la campaña de recomendación?
Comienza el 1 de julio de 2024 a medianoche y termina el 31 de julio de 2024 a medianoche. Puedes apadrinar a tus amigos y familiares durante este periodo. Las derivaciones deben realizar una suscripción validada al Navigo Liberté + entre el 1 y el 29 de julio, tener una fecha de inicio válida entre el 1 y el 31 de julio y validar su código de referencia antes de la medianoche del 31 de julio para que tú y ellos puedan beneficiarse de los viajes gratuitos.
¿Cuándo me beneficiaré de mis viajes gratuitos?
Te beneficiarás de viajes gratuitos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024. Estos viajes gratuitos se descontarán de tu Navigo Liberté + factura del mes de agosto. Podrás ver en tu rastreador de consumo y en tu factura del mes de agosto (que recibirás en septiembre) los viajes gratuitos, no facturados. Los viajes gratuitos no utilizados no se trasladan de un mes a otro.
¿Cuáles son los términos y condiciones de la campaña de patrocinio?
¿Puedo ir al mostrador para aprovechar esta oferta?
La activación de la oferta de patrocinio solo es posible en línea, no es posible beneficiarse de la operación de patrocinio en una agencia o resort.
¿Hay un límite en el número de personas que puedo derivar?
Sí, es posible patrocinar un máximo de 5 personas, pero más allá de este umbral, tu código de derivación dejará de ser válido.
¿Quién puede beneficiarse de los beneficios?
Los pagadores, titulares o pagadores y titulares del contrato Navigo Liberté + pueden beneficiarse de la oferta y generar y/o activar un código de referencia.
Se cobran prestaciones a los pagadores en caso de que el pagador difiera del titular.
¿Cuáles son los términos de uso?
Los viajes gratuitos se aplican a autobuses/tranvías, RER en París/Metro, funicular de Montmartre y viajes de larga distancia en autobús, pero no cubren los viajes OrlyBus ni RoissyBus.
Las reglas de Navigo Liberté + valoración/facturación permanecen iguales (cálculo de los techos, etc.).
He hecho una suscripción anticipada, ¿puedo beneficiarme de la oferta de recomendación?
En el caso específico de una suscripción anticipada, el árbitro debe asegurarse de que su contrato Navigo Liberté + esté activo en julio, que el inicio de la validez del contrato también sea en julio, y que el código de referencia también se active antes de la medianoche del 31 de julio.
Una recomendación que haga una suscripción anticipada con inicio de validez en agosto o septiembre no podrá beneficiarse de la oferta, incluso si activó su código en julio.
Recibo un mensaje de error cuando introduzco el código de derivación. ¿Para qué?
Puede haber varias razones. Tu referente ha compartido este código con muchos posibles clientes y puede que haya llegado al límite de personas a las que puede referir, en este caso, 5.
También es posible que hayas introducido el código equivocado o que la campaña de derivación esté cerrada.
Mi patrocinador se ofreció a patrocinarme y enviarme su código. Acabo de suscribirme a Navigo Liberté + y mi suscripción ha sido validada, ¿cuánto tiempo tengo para activar su código y beneficiarme de la oferta?
Debes activar este código antes de que termine la campaña de derivación, es decir, el 31 de julio a medianoche. Después de esa fecha, será demasiado tarde para beneficiarse de la oferta de recomendación.
Me apadrinó un familiar. ¿Puedo recomendar a mis conocidos a su vez?
Sí, puedes convertirte en patrocinador y combinar los beneficios de los dos estados. Por tanto, un recomendado y un referente pueden obtener hasta 30 viajes gratuitos en agosto.
Varios patrocinadores se han ofrecido a patrocinarme. ¿Puedo ser patrocinado por todos estos patrocinadores?
No, solo puedes activar un código de referencia y, por tanto, solo puedes ser referido por un referente.
¿Qué pasa si no uso todas las atracciones disponibles?
Los viajes no utilizados no se trasladan de un mes a otro y, por tanto, se pierden.
Los viajes gratuitos solo se cuentan en el mes de agosto, el descuento solo se aplica a este periodo.
Los viajes se ofrecen dentro del límite de la movilidad del cliente, no hay más viajes que viajes realizados en un periodo de facturación. No hay movilidad mínima. Solo se pueden ofrecer viajes, no hay gestión de créditos.
Regulación
Consulta las reglas detalladas de la oferta Navigo Liberté + de recomendación