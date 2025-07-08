Plan de Acción 2025

En esta página, toda la información sobre el plan de acción 2025 de Île-de-France Mobilités para la accesibilidad digital.

Introducción

El artículo 47 de la Ley nº 2005-102 de 11 de febrero de 2005 sobre "igualdad de derechos y oportunidades, participación y ciudadanía de las personas" hace obligatorio que cualquier servicio de comunicación pública en línea sea accesible para todos los ciudadanos, tengan o no discapacidad (visual, Trastorno auditivo, motor, de Dys...

Esta disposición se refiere a sitios web, intranets, extranets, aplicaciones móviles, paquetes de software y mobiliario digital (terminales interactivos). En una lógica de mejora continua, Île-de-France Mobilités persigue su compromiso diario de tener en cuenta la accesibilidad digital en sus acciones.

En cuanto a la normativa, el plan multianual de accesibilidad digital 2025-2028 de Île-de-France Mobilités se desglosa en planes de acción anuales que detallan los proyectos y recursos a implementar cada año.

Este documento presenta a continuación el plan de acción anual para 2025. Resume las acciones que se han llevado a cabo y se llevarán a cabo a lo largo de este año, así como su progreso.

A finales de 2025, este mismo documento detallará los resultados de cada plan de acción presentando:

  • las acciones sobre el programa del año en curso;
  • una fecha de vencimiento por acción;
  • su estado de progreso.

Gobernanza de la Política de Accesibilidad Digital

AccionesAvance
Establecimiento de una comitología global para la accesibilidad digitalRealizado
Establecimiento de una red de relevos de accesibilidad digital en las direccionesEn curso
Definición del plan plurianual de accesibilidad digital 2025-2028Realizado
Seguimiento de la implementación de este esquemaEn curso
Definición del plan de acción 2026En curso

Consideración de la accesibilidad digital en la gestión de proyectos

AccionesAvance
Creación de un grupo de trabajo de accesibilidad para compartir mejores prácticas y producir herramientas que se difundan internamentePróximamente
Participación del referente de accesibilidad digital de Île-de-France Mobilités en cada uno de los proyectos digitalesEn curso
Implementación de un kit metodológico para tener en cuenta la accesibilidad digital por profesión en los proyectos digitales de Île-de-France Mobilités.Próximamente
Creación de un "suéter de aceptación de accesibilidad" para las profesionesPróximamente
Inventario de sitios y aplicaciones en forma de mapa de los servicios digitales de Île-de-France MobilitésRealizado

Implementación de un sistema de pruebas de accesibilidad

AccionesAvance
Identificación de servicios digitales a auditar como prioridadEn curso
Creación de un panel de usuarios con discapacidad para probar los servicios online de Île-de-France MobilitésEn curso
Implementación de un protocolo de auditoría para los equipos internos y proveedores de Île-de-France MobilitésRealizado
Disponibilidad de plantillas de declaraciones de accesibilidad para unificar las prácticas de visualización de cumplimientoRealizado

Acciones previstas para 2025

Île-de-France Mobilités ha lanzado una primera serie de 17 auditorías de cumplimiento desde enero de 2025. Estas auditorías, que se enumeran a continuación, han permitido rellenar declaraciones de accesibilidad, cumplir con las obligaciones de señalización de estos servicios y lanzar acciones correctivas.

Île-de-France Mobilités se compromete a auditar y actualizar el contenido de sus declaraciones de accesibilidad cada año y a llevar gradualmente los servicios auditados a la conformidad en un plazo de 9 meses.

Servicios web prioritarios

AuditoríasEstado de la auditoríaFecha de la auditoríaFecha estimada de finalización/corrección
El portal IDFM (www.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 2025
DRT (reserva) (reservation-tad.idfmobilites.fr)PróximamenteQ4 2025T3 2026
MAPA Regional (www.pam.iledefrance-mobilites.fr)PróximamenteQ4 2025T3 2026
PAM web de Île-de-France (https://idfm.app.ridewithvia.com/login)RealizadoT2 2025Q1 2025
CONECTAR(connect.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoT2 2025Q1 2026
Moviéndose (enrutamiento) (me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 2025
Mi espacio (mon-espace.iledefrance-mobilites.fr)En cursoQ3 2025T2 2026
JEI (Jóvenes en Integración) (www.transports-jeunes-insertion.fr)PróximamenteQ4 2025T3 2026
TST (Solidaridad de Transporte) (www.solidaritetransport.fr)PróximamenteQ4 2025T3 2026

Aplicaciones móviles prioritarias

AuditoríasEstado de la auditoríaFecha de la auditoríaFecha estimada de finalización/corrección
Aplicación móvil IDFM para Android (itinerario, compra de billetes, desmaterialización de Navigo)PróximamenteQ4 2025T3 2026
Aplicación móvil IDFM para iOS (Itinerario, compra de billetes, desmaterialización de Navigo)PróximamenteQ4 2025T3 2026
Aplicación móvil de DRT para AndroidPróximamenteQ4 2025T3 2026
Matasellos de la aplicación móvil para iOSPróximamenteQ4 2025T3 2026
App móvil PAM para AndroidPróximamenteQ3 2025T2 2026
Aplicaciones móviles PAM para iOSPróximamenteQ3 2025T2 2026

Otros servicios online

AuditoríasEstado de la auditoríaFecha de la auditoría Fecha estimada de finalización/corrección
PRIM B2B (datos abiertos) (prim.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoT2 2025Q1 2026
El Laboratorio (lelab.iledefrance-mobilites.fr)RealizadoQ1 2025Q4 2026

La lista de servicios prioritarios en línea que se muestra a continuación no es exhaustiva. Los planes de acción de 2026 y 2027 tendrán en cuenta los servicios online que no son prioritarios anteriormente.

Consideración de la retroalimentación de uso

AccionesAvance
La implementación de un buzón de correo genérico [email protected] para asegurar un vínculo directo con usuarios e intrusos de InternetRealizado
Integración de este enlace genérico en cada servicio online de Île-de-France Mobilités dentro de la página de declaración de accesibilidadEn curso
Implementación de un plan de gestión unificado para la retroalimentación de los usuarios y el seguimiento de las respuestas proporcionadasPróximamente

Desarrollo de habilidades internas

AccionesAvance
Identificación de necesidades de concienciación y formaciónEn curso
Establecimiento de un calendario de sesiones de sensibilización y formaciónPróximamente
Concienciar a los equipos de Île-de-France Mobilités sobre la práctica de la accesibilidad digitalEn curso

Comunicación interna y externa

AccionesAvance
Recordatorio del enfoque de accesibilidad digital para los socios de Île-de-France MobilitésPróximamente
Comunicación interna del enfoque de accesibilidad digital a los departamentos de Île-de-France MobilitésPróximamente

Consideración de la accesibilidad digital en las relaciones con los proveedores

AccionesAvance
Producción de cláusulas específicas que se integrarán en los procedimientos contractualesRealizado
Fortalecimiento de los criterios para evaluar la accesibilidad digital en los procedimientos de contrataciónRealizado
Contacta con editores de software para conocer el nivel de consideración de la RGAA dentro de su software y servicios remotosEn curso

Contacto

Contacta con el referente de Accesibilidad Digital de Île-de-France Mobilités: [email protected]