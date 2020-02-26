Planes de movilidad en Île-de-France

*Plan de movilidad es el nuevo término para un plan de viaje de empresa (EDP), un plan de viaje administrativo (PDA) o un plan de viaje interempresa (PDIE)

El plan de movilidad define las acciones concretas a implementar para:

fomentar el uso de modos alternativos en el coche, siempre que sea posible, y fomentar el carpooling,

fomentar el uso de medios de transporte que consuman menos energía o emitan menos contaminantes,

reducir la necesidad de desplazarse, por ejemplo, desarrollando el teletrabajo,

mejorar la seguridad en los desplazamientos,

racionalizar los costes de viaje,

mejorar la calidad de vida en el trabajo.

Existen diferentes tipos de procedimientos:

El Plan de Movilidad de Un Único Sitio, liderado por una sola empresa o administración, ubicado en un único sitio,

El Plan de Movilidad Multisede, liderado por una sola empresa o administración ubicada en varios sitios distintos,

El plan de movilidad interempresarial, liderado por un grupo de empresas y/o administraciones y ubicado en la misma zona (por ejemplo, zona de negocios o de empleo).

Nuevas normativas

El artículo 51 de la ley sobre transición energética para el crecimiento verde, de 17 de agosto de 2015, hizo obligatorio que todas las empresas con al menos 100 empleados en el mismo sitio pudieran establecer planes de movilidad.

Las empresas de Île-de-France implicadas deben elaborar su plan de movilidad antes del 1 de enero de 2018 y enviarlo a Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France. Esto se refiere a unos 7.000 establecimientos en Île-de-France.

Île-de-France Mobilités ha lanzado una página web dedicada a la transmisión de planes de movilidad en la región de París: