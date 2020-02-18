Más de 12 millones de tarjetas Navigo

Un billete en constante evolución

Históricamente, la venta de billetes se basaba en billetes magnéticos. La venta remota de billetes comenzó con las tarjetas inteligentes sin contacto Navigo, que facilitaban el paso por las líneas de control de estaciones y estaciones.

Con el desarrollo de soluciones de desmaterialización, la venta de billetes ahora abarca un alcance más amplio, que eventualmente abarcará una gran variedad de medios: billetes y tarjetas sin contacto, smartphones NFC, tarjetas bancarias sin contacto.

El uso de billetes con entradas también implica una gran flota de equipos de venta, validación y control, que están evolucionando para adaptarse a nuevas tecnologías.

Así, para permitir la validación de billetes magnéticos y tarjetas Navigo, se instalan más de 10.000 pasajes validadores y 1.600 terminales de validación en las estaciones SNCF y RATP, y alrededor de 37.000 validadores están disponibles para los pasajeros de autobuses y tranvías en las redes de Île-de-France.