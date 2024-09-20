Política de privacidad de Servicio al Cliente de Número Unificado 0 800 10 20 20

Propósito de la Política de Privacidad

Desde su número de teléfono unificado, Île-de-France Mobilités, la autoridad organizadora de la movilidad en la región de Île-de-France, en su calidad de responsable de datos, puede estar obligada a recopilar y procesar información que le identifique (por ejemplo: su nombre, sus datos de contacto personales). Esta información se denominará en adelante "Datos Personales" o "Datos".

La protección de datos es esencial para construir una relación de confianza. Para ello, Île-de-France Mobilités garantiza constantemente el cumplimiento de las normas legales sobre la protección de los datos personales — el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la Ley de Protección de Datos 78-17 de 6 de enero de 1978 con su enmendada — y pretende garantizar una gestión responsable de sus archivos informáticos, así como la mayor transparencia en el tratamiento de datos que opera. En esta lista, Île-de-France Mobilités ha nombrado a un Responsable de Protección de Datos Personales (o DPO). Garantiza que el tratamiento de Datos Personales implementado por Île-de-France Mobilités cumpla con la normativa aplicable.

Este aviso informativo explica por qué Île-de-France Mobilités puede recopilar tus datos, cómo se utilizarán y protegerán, cuánto tiempo permanecerán y los derechos que tienes.

¿Quiénes somos?

Somos responsables del tratamiento de Datos Personales sobre usted:

Île-de-France Mobilités

39b-41 rue de Châteaudun, 75009, París

¿Cómo contactar con nosotros?

Si tiene alguna pregunta sobre esta Política de Privacidad y cómo utilizamos sus datos personales, puede contactarnos:

Por correo electrónico: [email protected]

Por dirección postal: 39b-41 rue de Châteaudun 75009 París

Actualización de la Política de Privacidad

Esta Política de Privacidad puede actualizarse regularmente. En caso de un cambio significativo, te mantendremos informado a través de nuestros canales habituales de comunicación (sitios web y redes sociales). De lo contrario, consulta nuestra página web regularmente.

Como recordatorio, esta política de privacidad entró en vigor el 09/06/2024.

¿Quiénes son las personas cuyos datos se recopilan?

Usuarios que llaman al número 0 800 10 20 20 , que está gestionado por Île-de-France Mobilités.

¿Qué datos utilizan Île-de-France Mobilités y de dónde proceden?

Durante tu llamada, las preguntas que te hacen están estrictamente destinadas a atender tu solicitud. Recomendamos que solo proporciones los datos estrictamente necesarios. Si se proporcionan datos adicionales, no se tendrán en cuenta.

Datos personales tratados (régimen general)

Datos de identificación (apellido, nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono, número de pase Navigo, etc.) : Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, transcrita en la conversación entre el callbot y el llamante): nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de pase Navigo, número de teléfono del llamante.

: Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, transcrita en la conversación entre el callbot y el llamante): nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, número de pase Navigo, número de teléfono del llamante. Datos relacionados con la vida profesional (CV, diplomas, etc.) : Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante).

: Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante). Datos personales de la vida (situación familiar, hábitos de vida, etc.) : Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante).

: Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante). Datos económicos y financieros (ingresos, situación fiscal o financiera, datos bancarios, etc.) : Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante).

: Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante). Datos de localización (movimientos, datos GPS, teléfono móvil, etc.) : Audio y datos recuperados por la Respuesta de Voz Interactiva (libertad de expresión del llamante, que se transcribe en la conversación entre el callbot y el llamante).

¿Cómo se recopilan los datos?

El número de teléfono del llamante es recogido por la Respuesta de Voz Interactiva (IVR), mientras que todos los demás datos recogidos serán proporcionados por los llamantes si se indica. Para garantizar el procesamiento de solicitudes y quejas que lleguen al número unificado y que sean transferidas a los interlocutores dedicados (operadores de transporte o Comutitres S.A.S.), se les transferirá la siguiente lista de datos:

La intención

La transcripción de la conversación entre el callbot y el llamante se basa en la libertad de expresión, por lo que es probable que todos los datos mencionados anteriormente sean procesados

El número de la persona que llama

La Delegación de Servicio Público correspondiente al territorio operado por el operador de transporte correspondiente

El operador de transporte

La Línea de Transmisión

La ciudad

El número de pase Navigo

Aquí está la sección que falta en texto enriquecido:

Cookies y tecnologías similares

No existe una cookie en el contexto del número unificado.

¿Para qué fines y en qué base se recopilan y utilizan tus datos?

Propósito del procesamiento

Número unificado : Llamando al 0800 10 20 20 , tu solicitud será dirigida a la persona adecuada que pueda responderla (por ejemplo, Comutitres SAS o operador de transporte).

: Llamando , tu solicitud será dirigida a la persona adecuada que pueda responderla (por ejemplo, Comutitres SAS o operador de transporte). Medición de audiencia : Para adaptar el callbot a las peticiones de los llamantes, medimos: el número de llamadas recibidas, el número de llamadas gestionadas, el número de llamadas, el número de llamadas colgadas, el número de llamadas abandonadas, la duración de las llamadas, el tiempo que tarda en gestionarla, el número de llamadas repetidas

: Para adaptar el callbot a las peticiones de los llamantes, medimos: el número de llamadas recibidas, el número de llamadas gestionadas, el número de llamadas, el número de llamadas colgadas, el número de llamadas abandonadas, la duración de las llamadas, el tiempo que tarda en gestionarla, el número de llamadas repetidas Encuesta de satisfacción : Se pueden enviar encuestas al final de la llamada para obtener su opinión sobre el proceso y el procesamiento de su solicitud. Dependiendo de las respuestas o puntuaciones recogidas, Île-de-France Mobilités puede actualizar y/o mejorar la ruta propuesta.

Bases legales

Esta sección describe los fines para los cuales utilizamos tus datos y las bases legales que la ley proporciona para el tratamiento de tus datos.

Dependiendo de las misiones y actividades implicadas, el tratamiento de datos personales se basa en:

La ejecución del servicio o contrato en el que el sujetado es parte para el procesamiento de solicitudes o quejas. Este es el caso, por ejemplo, en la tramitación de una solicitud de reembolso de un pase Navigo o de una solicitud de información sobre los horarios de una línea de autobús.

en el que el sujetado es parte para el procesamiento de solicitudes o quejas. Este es el caso, por ejemplo, en la tramitación de una solicitud de reembolso de un pase Navigo o de una solicitud de información sobre los horarios de una línea de autobús. La recogida del consentimiento de la persona implicada cuando se requiera. Ese es el caso en lo que respecta a la grabación de la conversación telefónica. Llamando al 0800 10 20 20, usted consiente que Île-de-France Mobilités recopile y procese sus datos.

¿Quién tiene acceso a tus datos?

Île-de-France Mobilités toma todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos que ha recopilado, pero también su confidencialidad, es decir, garantizar que solo las personas autorizadas tengan acceso a ellos.

Solo las personas autorizadas en virtud de sus actividades dentro de los servicios competentes de Île-de-France Mobilités y responsables del tratamiento correspondiente tienen acceso a sus datos dentro de los límites de sus autorizaciones. Estas personas se encargan de las relaciones con los pasajeros, el seguimiento de los contratos operativos y la calidad del servicio.

El socio (Comutitres S.A.S o operador de transporte) implicado en tu solicitud tiene acceso a tus datos: tu llamada desde el número unificado será redirigida a ellos. El socio gestiona, procesa y da seguimiento a las quejas de los usuarios.

De manera similar, nuestros proveedores de servicios pueden tener acceso a tus datos si es necesario. Este acceso será seguro como parte del rendimiento de su servicio.

Ciertas autoridades también recibirán sus datos, de acuerdo con las leyes y normativas aplicables.

¿Cuánto tiempo se almacenan tus datos?

Tus datos se conservan según los plazos legales vigentes.

Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para tramitar la solicitud y hasta la expiración del archivo (2 años) y los plazos de prescripción (5 años). Más allá de los 5 años desde el final del procesamiento de la solicitud, todos los datos serán eliminados de forma permanente y automática.

¿Se transfieren los datos fuera de la Unión Europea?

Los datos sobre el titular se comunican con fines de gestión a los subcontratistas de Île-de-France Mobilités , establecidos fuera de la Unión Europea (Costa de Marfil). En este sentido, solo se transferirán los datos relacionados con la identificación, los datos personales y el contrato de suscripción.

Estas transferencias se rigen por acuerdos de flujo transfronterizo establecidos de acuerdo con las cláusulas contractuales estándar emitidas por la Comisión Europea o las Normas Societarias Vinculantes (BCR).

Los datos transmitidos a los operadores Comutitres S.A.S y Orange Business Services están alojados en Francia.

¿Cuáles son tus derechos sobre tus datos?

Tienes derechos en relación con el uso de tus datos. Estos derechos varían según la base legal utilizada para justificar el tratamiento de tus datos y ciertos fines de tratamiento.

Puedes ejercer tus derechos a través de los distintos canales de comunicación disponibles en la SECCIÓN I – ¿Cómo contactarnos?

Derecho a estar informado sobre el uso de tus datos

Tienes derecho a obtener información clara sobre el uso de tus datos (por ejemplo, los fines del tratamiento, las categorías de datos en cuestión, los destinatarios o categorías de destinatarios de los datos, etc.) y sobre el ejercicio de tus derechos.

Derecho a acceder o recibir una copia de tus datos

Puedes leer y obtener del responsable de datos una copia completa, legible y comprensible de los datos que te concernen, así como la siguiente información:

Los fines para los cuales se procesan tus datos

Los destinatarios a quienes se comunica y cómo obtuvimos tus datos

El periodo de conservación de datos

Este derecho tiene excepciones y se ejerce sujeto al respeto de los derechos y libertades de terceros.

Derecho a obtener la rectificación de tus datos

En caso de que tus datos estén incompletos, sean inexactos o ya no estén actualizados, tienes derecho a solicitar su rectificación.

Derecho a obtener la eliminación de tus datos

Puedes solicitar la eliminación de tus datos cuando ya no sea necesario en relación con los fines para los que se procesan.

Sin embargo, podemos negarnos a hacerlo cuando necesitemos continuar con el tratamiento de tus datos, especialmente cuando sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones legales o con fines probatorios.

Derecho a limitar el procesamiento de tus datos

Tienes derecho a solicitar que el tratamiento de tus datos sea restringido en ciertos casos específicos. Si ejercemos este derecho, debemos abstenernos de realizar cualquier otro tratamiento sobre los datos personales en cuestión, durante el tiempo necesario para ejercer su derecho. A menos que dicha divulgación sea imposible o requiera un esfuerzo desproporcionado, notificaremos a cada destinatario a quien se hayan divulgado los datos.

Derecho a oponerse al tratamiento de tus datos

Tienes derecho a objetar el tratamiento de tus datos en ciertos casos. Tiene derecho a oponerse al tratamiento de sus datos cuando se basen en nuestro interés legítimo. No es un derecho a la eliminación simple y permanente de todos tus datos. Podemos rechazar esta solicitud por motivos legítimos y apremiantes o en casos en los que el tratamiento de los datos sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales.

Derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento

Cuando el tratamiento de tus datos se basa en tu consentimiento, es posible retirarlos en cualquier momento. Puedes especificar esto al agente del centro de llamadas, que te responderá como parte de la gestión de tu llamada. Si desea retirar su consentimiento tras la llamada, por favor contacte con el Responsable de Protección de Datos por correo postal o correo electrónico.

Derecho a la portabilidad de tus datos

Tienes derecho a la portabilidad de tus datos, para su procesamiento basado en tu consentimiento o en el cumplimiento de un contrato celebrado o que se celebra. Si es técnicamente imposible transferir los datos directamente a un responsable de control, te proporcionaremos una copia de tus datos en un formato completo, legible y comprensible.

Derecho a presentar una queja ante la autoridad supervisora

Tiene derecho a presentar una queja ante una autoridad supervisora competente, es decir, el país del Espacio Económico Europeo en el que se encuentra su residencia habitual, o su lugar de trabajo o el lugar donde se ha cometido la supuesta infracción de la normativa (en Francia, la CNIL).

Directivas post-mortem

Además, tienes la opción de proporcionarnos instrucciones relacionadas con la retención, eliminación y divulgación de tus datos tras tu fallecimiento, que también pueden estar registradas en un "tercero digital certificado de confianza". Estas directrices pueden designar a una persona responsable de su implementación. De lo contrario, tus herederos serán designados.

¿Cómo ejercer tus derechos?

Para ejercer sus derechos, por favor contacte con nuestro Responsable de Protección de Datos por correo electrónico o por correo electrónico indicando su apellido, nombre, datos de contacto y proporcionando una copia de su prueba de identidad.

Responsable de Protección de Datos

Dirección postal: Île-de-France Mobilités, 41 rue de Châteaudun, 75009 París

Correo electrónico: [email protected]