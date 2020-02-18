¿Por qué es necesario validar?

El gesto de validación obligatoria a veces se entiende menos bien en el caso de los pases, en la medida en que los usuarios "de buena fe" no perciben lo que este gesto aporta a los tickets cuya duración y alcance de validez ya están escritos en la tarjeta Navigo, y pueden ser fácilmente leídos durante las operaciones de control de tickets realizadas por los operadores.

La validación sistemática en la entrada de las redes, independientemente del billete, responde a dos preocupaciones legítimas de Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y sus transportistas:

el fomento de viajar en orden mediante la sistematización del control,

la recopilación de datos de tráfico para adaptar la oferta de transporte a las necesidades.

Animar a todos los viajeros a viajar en regla

La validación permite al viajero asegurarse de que está en buen estado (una cruz roja y un característico "pitido" del validador le advierten lo contrario); Esta verificación tiene sentido especialmente cuando los usuarios realizan viajes en autobús inusuales para los que no están seguros de estar cubiertos por las áreas de validez de su abono, o para advertir a los poseedores distraídos si es necesario que su abono de temporada ha caducado y que deben renovarlo para poder viajar en regla en las redes.

Al mismo tiempo, la validación también permite al conductor del vehículo asegurarse de que el viajero que valida está en regla.

Por último, el hecho de que todos los pasajeros legales, sean o no abonados, hagan un gesto de validación crea un ambiente favorable para que todos los usuarios, bajo presión de sus compañeros, se animen a comprar un billete de transporte y validarlo. Esto ayuda a reducir el "fraude suave".

Recopilación de datos de tráfico para adaptar la oferta de transporte a las necesidades

La validación de los billetes de telebilletes también permite a Île-de-France Mobilités y operadores recopilar datos estadísticos que pueden utilizarse para evaluar el uso, conocer el tráfico y ajustar la oferta de transporte.

Estos datos estadísticos de las validaciones son así complementarios a la información de tráfico proporcionada por las encuestas de recuento o los sensores de puertas con los que están equipados autobuses y tranvías:

Permiten conocer el tráfico legal (a diferencia de los sensores y las encuestas de conteo, que no distinguen entre defraudadores y pasajeros habituales).

Proporcionan una visión analítica del tráfico (conocimiento de los billetes utilizados por los pasajeros), lo cual es posible con encuestas de conteo pero no con sensores. Los datos de validación tienen, en comparación con las encuestas de conteo, la gran ventaja de dar acceso a una visión dinámica a lo largo del tiempo.

Permiten reconstruir las rutas y movimientos de los pasos (entendiendo que varias etapas sucesivas de anonimización hacen imposible establecer el vínculo entre un número de pase y la identidad de su portador). Esto abre muchas perspectivas para el análisis (por ejemplo: alimentadores de una estación, flujos dentro de un gran centro intermodal, variaciones en las horas punta según la ubicación, etc.) útiles para mejorar el servicio a los usuarios.

Los datos de validación de usuarios también se utilizan en el contexto de contratos entre Île-de-France Mobilités y operadores para interesar a las compañías de transporte en el tráfico y así animarlas a implementar las medidas necesarias para aumentar el número de pasajeros en sus líneas.