Medidas para mejorar el poder adquisitivo de los residentes de Île-de-France

- Tarifas adaptadas a cada etapa de la vida: junior, tarifas congeladas para Navigo, senior
- Llegas a una estación en coche o en bicicleta : te ofrecemos una plaza de aparcamiento cerca de tu estación;
- Para todos los viajeros de Île-de-France, aprovechad las nuevas ventajas del Navigo:
El nuevo pase junior a 24 €/año para jóvenes de la región de Île-de-France de 4 a 11 años
Disponible desde el inicio del curso escolar 2020, el nuevo pase junior permitirá a niños de la región de Île-de-France de 4 a 11 años viajar a cualquier lugar de Île-de-France por 24 €/año. Esta nueva medida promoverá la movilidad de las familias en la región de Île-de-France y fortalecerá su poder adquisitivo ahorrando hasta 326 € cada año y por cada niño.