Medidas para mejorar el poder adquisitivo de los residentes de Île-de-France

Publicado el

Île-de-France Mobilités ofrece a los residentes de Île-de-France soluciones concretas para facilitar la movilidad, mejorar el transporte diario y preservar el poder adquisitivo.

  • Tarifas adaptadas a cada etapa de la vida: junior, tarifas congeladas para Navigo, senior
  • Llegas a una estación en coche o en bicicleta : te ofrecemos una plaza de aparcamiento cerca de tu estación;
  • Para todos los viajeros de Île-de-France, aprovechad las nuevas ventajas del Navigo:
    indefinidoindefinidoindefinido

Tarifas adaptadas a cada etapa de la vida: junior, tarifas congeladas para Navigo, senior

El nuevo pase junior a 24 €/año para jóvenes de la región de Île-de-France de 4 a 11 años

Disponible desde el inicio del curso escolar 2020, el nuevo pase junior permitirá a niños de la región de Île-de-France de 4 a 11 años viajar a cualquier lugar de Île-de-France por 24 €/año. Esta nueva medida promoverá la movilidad de las familias en la región de Île-de-France y fortalecerá su poder adquisitivo ahorrando hasta 326 € cada año y por cada niño.

También para escolares y estudiantes:

Por tercer año consecutivo, las tarifas Imagine R, así como los pases mensuales y anuales de Navigo, han sido congelados;

Suscripción o entrada para el curso de tercer año... ¿Cuál será la opción más económica para que tu hijo adolescente consiga sus prácticas en una empresa? Tenemos la solución: te devolveremos el dinero completo por una semana de Navigo. Para beneficiarte , visita la web de navigo.fr.

Congelación de tarifas por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, los precios de todas las suscripciones a Navigo quedan congelados. De igual forma, los precios de los billetes T+, de embarque y de Origen-Destino también están congelados. Para animar a los residentes de Île-de-France a elegir los nuevos productos de venta de billetes, diseñados para ahorrarles tiempo y libertad, permitiendo al mismo tiempo el fin gradual del billete magnético que no es muy ecológico, el precio del libro de billetes permanece sin cambios en estos medios.

Navigo Senior

Desde noviembre de 2019, se ha creado una oferta para los alumnos de último curso del pase Navigo. Los mayores de 62 años ahora pueden viajar ilimitadamente por toda la región de Île-de-France por 37,60 € al mes. Además de reducir el coste del transporte, Navigo Senior está destinado a animar a los residentes jubilados de Île-de-France a utilizar el transporte público en lugar de sus vehículos individuales.

Más información sobre navigo.fr.

En coche o en bicicleta, hay plazas de aparcamiento disponibles cerca de las estaciones

En coche en el Park & Ride

Los conductores con un pase Navigo cargado con un pase anual ahora pueden aprovechar una plaza de aparcamiento gratuita en un Park & Ride. De hecho, desde marzo de 2019, las autoridades locales que lo soliciten pueden solicitar aparcamiento gratuito en sus instalaciones de Park and Ride etiquetadas. Estas instalaciones Park & Ride ofrecen a los residentes de Île-de-France una solución de aparcamiento segura y garantizada cerca de las estaciones de tren.

Casi 5000 plazas repartidas en 13 instalaciones etiquetadas como Park and Ride ya están disponibles para los viajeros habituales y pronto se ofrecerán más.

Visita la página dedicada para más información y para consultar la lista de estas instalaciones de Park and Ride.

Para ciclistas, en el parque bici de Véligo

¿Vas en bici a tu estación? También se ofrecerán 4000 plazas a los suscriptores de Navigo Annuel e Imagine R en los parques de bicicletas de Véligo en Île-de-France.

Más información sobre taquillas para bicicletas y sobre la ubicación de Véligo en esta página.

Prueba el nuevo servicio Navigo Liberté +: viajes a la carta, conexiones gratuitas y pago al mes siguiente por los viajes realizados.

Navigo se está ampliando con un nuevo servicio que permitirá a los pasajeros que usan billetes t+ viajar tranquilos: Liberté +. No más colas, te suscribes al servicio, viajas y punto, ¡no hace falta comprar tu billete con antelación! Validas tu pase Navigo y pagas el día 15 del mes siguiente a los viajes realizados.

Otra de sus ventajas es el precio de los viajes: los billetes t+ cobran 1,49 € desde el primer viaje con Navigo Liberté +. Por último, las conexiones entre el RER o tren en París/metro y el autobús/tranvía son gratuitas.

Para más información y para suscribirse a Navigo Liberté +, visite la página web de navigo.fr.

Con Navigo Easy o desde el móvil, aprovecha una tarifa ventajosa en billetes t+

Navigo Easy Pass

Si prescindes de tus billetes magnéticos t+, que no son muy ecológicos, para billetes sin contacto cargados en la tarjeta Easy, tus billetes serán más baratos.

El pase Navigo Easy permite cargar, en un solo medio, varios billetes de transporte (billete simple T+, libro de billetes con tarifa completa o reducida, pase de día Navigo, pase de fin de semana juvenil, billetes OrlyBus y RoissyBus).

En tu móvil, con la app Vianavigo

Desde finales de septiembre de 2019, ¡el pase Navigo y los billetes t+ llegan a los smartphones! Gracias a este nuevo servicio creado por Île-de-France Mobilités y sus socios (RATP, SNCF Transilien, Optile, Transdev, Orange y Samsung), ahora es posible usar tu smartphone para comprar y/o validar tus billetes de transporte. Aquí también te beneficiarás de una tarifa baja para tus entradas t+.