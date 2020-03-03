Medidas para mejorar el poder adquisitivo de los residentes de Île-de-France

También para escolares y estudiantes:

Por tercer año consecutivo, las tarifas Imagine R, así como los pases mensuales y anuales de Navigo, han sido congelados;

Suscripción o entrada para el curso de tercer año... ¿Cuál será la opción más económica para que tu hijo adolescente consiga sus prácticas en una empresa? Tenemos la solución: te devolveremos el dinero completo por una semana de Navigo. Para beneficiarte , visita la web de navigo.fr.

Congelación de tarifas por tercer año consecutivo

Por tercer año consecutivo, los precios de todas las suscripciones a Navigo quedan congelados. De igual forma, los precios de los billetes T+, de embarque y de Origen-Destino también están congelados. Para animar a los residentes de Île-de-France a elegir los nuevos productos de venta de billetes, diseñados para ahorrarles tiempo y libertad, permitiendo al mismo tiempo el fin gradual del billete magnético que no es muy ecológico, el precio del libro de billetes permanece sin cambios en estos medios.

Navigo Senior