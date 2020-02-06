Predecir la evolución de los desplazamientos en Île-de-France y el uso de las redes de transporte público

Se utiliza para la definición de políticas estratégicas de movilidad y los estudios de proyectos de transporte público realizados por Île-de-France Mobilités (proyectos de infraestructuras, nuevas líneas, rediseño de horarios en líneas RER y tren).

La versión 3 del modelo ANTONIN se basa en los resultados de la Encuesta Global de Transporte (GTS) de 2010. El modelo reconstruye los viajes observados y el uso de las diferentes redes de transporte, en particular para la red de transporte público. Ofrece previsiones sobre la evolución de los desplazamientos en Île-de-France y el uso futuro de las distintas líneas de transporte público, teniendo en cuenta la evolución sociodemográfica dentro de Île-de-France (población, empleo, etc.), así como la evolución de las políticas de movilidad y las redes de transporte.