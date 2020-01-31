- PSD para la operación de líneas de autobús que sirven a la aglomeración de Melun Val de Seine:
Licitación competitiva – Informes sobre la elección del método de gestión votados en la Junta Directiva el 17 de abril de 2019
Publicado el
- PSD para la operación de líneas de autobús que sirven al este de la urbanización Grand Paris Seine et Oise:
- PSD para la operación de líneas de autobús que sirven a las aglomeraciones de Val d'Europe y Marne y Gondoire:
- PSD para la gestión de líneas de autobús que sirven al oeste de la aglomeración Saint Germain Boucles de Seine:
- PSD para la gestión de líneas de autobús que sirven al este de la aglomeración de Saint Germain Boucles de Seine, así como al municipio de Argenteuil:
- PSD para la operación de líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración de Plaine Vallée :