Licitación competitiva – Informes sobre la elección del método de gestión votados en la Junta Directiva el 5 de febrero de 2020

Publicado el

  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven al CA Val d'Yerres Val de Seine:
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad aglomerada de Saint-Quentin-en-Yvelines:
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración Pays de Fontainebleau:
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración Grand Parc de Versalles (centro urbano):
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración Grand Parc de Versalles (este y sureste):
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad aglomerada Cergy-Pontoise y a los municipios de Conflans-Ste-Honorine y Achères:
  • Delegación de servicio público para la gestión de líneas de autobús que sirven al CC Les Portes, Briardes, Entre Villes et Forêts y al CC du Val Briard:
  • Delegación de servicios públicos para la gestión de líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración de Pays de Brie y al CC des Deux Morins