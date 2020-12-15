- Elección del método de gestión en el contexto del proceso de licitación competitiva para las líneas de autobús que sirven a la comunidad de aglomeración de Val Parisis:
Licitación competitiva – Informes sobre la elección del método de gestión votados por la Junta Directiva el 8 de octubre de 2020
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso de licitación competitiva para las líneas de autobús que sirven al oeste de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France:
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso competitivo de licitación para las líneas de autobús que sirven al norte del departamento de Seine-Saint-Denis:
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso competitivo de licitación para las líneas de autobús que sirven al norte y este de la comunidad de aglomeración Roissy Pays de France:
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso de licitación competitiva para las líneas de autobús que sirven al territorio de Montereau y sus alrededores:
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso de licitación competitiva para la operación de cables A y líneas de autobús que sirven al sureste del departamento de Val-de-Marne:
- Elección del método de gestión en el contexto del proceso de licitación competitiva para las líneas de autocares que sirven al oeste de la región de Île-de-France: