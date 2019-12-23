Presentación

Nota importante

Si tienes derecho al descuento del 50%:

Desde el 21 de agosto de 2019, debes cobrar tu derecho a un descuento del 50% en tu pase Navigo, acudiendo a una máquina expendedora o a un agente de la red de Transportistas.

Las compras de billetes con el precio completo ya no se reembolsan. Ahora puedes comprar pases Navigo Month o Week directamente con un 50% de descuento, o entradas o descuentos.

Condiciones de asignación

El descuento del 50% está reservado para beneficiarios de AME que residen en Île-de-France* y cuyos ingresos familiares son conocidos por las autoridades fiscales.

Los beneficiarios de la AME deben registrarse en la Agence Solidarité Transport proporcionando una copia de su tarjeta AME y un aviso fiscal o un ASDIR (Aviso de Situación Declarativa para el Impuesto sobre la Renta).

Tras la verificación de estos elementos por parte de la Agencia, se concede el derecho a una reducción por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse bajo las mismas condiciones con la Agence Solidarité Transport.

Términos de uso

El descuento del 50% permite a sus beneficiarios comprar:

Abonos Navigo Week o Month, vendidos con un 50% de descuento sobre el precio de los pases Navigo correspondientes;

libretos de billetes t+ y billetes "Origen-Destino" (válidos en tren y RER), en libretos o individualmente, con un descuento del 50%.

Los pases Navigo con descuento del 50% para la semana o el mes tienen las mismas características que los pases Navigo correspondientes (redes accesibles, reembolso por parte del empleador).

Las entradas con descuento siguen siendo entradas magnéticas. El pase Navigo, que tiene derecho a un 50% de descuento, es sin embargo necesario para poder comprarlos y justificar su uso.

El derecho a una reducción se concede por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del tipo y el fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse con la Agence Solidarité Transport.

Para obtener más información, visita la página web dedicada https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr

¿Cómo consigues tu derecho a un descuento?

Si cumple las condiciones de asignación, acuda a https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr para solicitar o llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999 (llamada gratuita), de lunes a viernes, de 9 a 19 horas; Lleva tu tarjeta AME y un aviso de impuestos o ASDIR.

La Agence Solidarité Transport realiza los procedimientos de forma gratuita.

Si no tienes un pase Navigo, la Agence Solidarité Transport podrá encargarlo por ti. También puedes conseguir uno gratis:

ya sea directamente en una agencia de ventas RATP o SNCF Transilien, en un mostrador o en un mostrador multiservicio (presentando prueba de identidad y de dirección);

o en un plazo máximo de 3 semanas desde la web " Gestiono mi tarjeta ", gestionada por Comutitres S.A.S, o enviando el formulario de solicitud disponible en las taquillas de las estaciones RATP y Transilien SNCF a la agencia Navigo.

Desde septiembre de 2019, podrás cargar tu derecho al 50% de descuento en tu tarjeta Navigo, podrás comprar y cargar pases de descuento Navigo del 50% para Mes o Semana:

en todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones de la RATP o SNCF;

en tiendas locales equipadas con terminal de carga Navigo;

en Internet, en www.navigo.fr, siempre que tengas un lector de recarga Navigo (en oferta en los resorts) de antemano.

También podrás viajar con billetes y billetes a media tarifa (tras cargar tu derecho a un descuento en tu pase Navigo).

Tarifas

Véase la tabla: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/

Atención al cliente

Para solicitar o renovar tu derecho al 50% de descuento:

AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT IDF AUTORIZACIÓN 26834 77219 AVON CEDEX

AUTORIZACIÓN 26834 77219 AVON CEDEX Número gratuito 0 800 948 999, de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.

o solidaritetransport.fr

Para realizar operaciones relacionadas con tu pase Navigo (por ejemplo, en caso de pérdida o robo):

Inicia sesión en los servicios online de Navigo "Gestiono mi tarjeta en línea".

O contacta con AGENCE NAVIGO , TSA 84452 77213 AVON CEDEX

, TSA 84452 77213 AVON CEDEX Número de teléfono 0969 39 22 22 (llamada sin recargo).

O acudir a los mostradores, mostradores y agencias comerciales multiservicio de los operadores (RATP, SNCF Transilien, Optile).

Para más información sobre los servicios postventa relacionados con el pase Navigo, consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso de tu tarjeta Navigo.