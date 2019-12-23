Presentación
Nota importante
Si tienes derecho al descuento del 50%:
Desde el 21 de agosto de 2019, debes cobrar tu derecho a un descuento del 50% en tu pase Navigo, acudiendo a una máquina expendedora o a un agente de la red de Transportistas.
Las compras de billetes con el precio completo ya no se reembolsan. Ahora puedes comprar pases Navigo Month o Week directamente con un 50% de descuento, o entradas o descuentos.
Condiciones de asignación
- El descuento del 50% está reservado para beneficiarios de AME que residen en Île-de-France* y cuyos ingresos familiares son conocidos por las autoridades fiscales.
- Los beneficiarios de la AME deben registrarse en la Agence Solidarité Transport proporcionando una copia de su tarjeta AME y un aviso fiscal o un ASDIR (Aviso de Situación Declarativa para el Impuesto sobre la Renta).
- Tras la verificación de estos elementos por parte de la Agencia, se concede el derecho a una reducción por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse bajo las mismas condiciones con la Agence Solidarité Transport.
Términos de uso
El descuento del 50% permite a sus beneficiarios comprar:
- Abonos Navigo Week o Month, vendidos con un 50% de descuento sobre el precio de los pases Navigo correspondientes;
- libretos de billetes t+ y billetes "Origen-Destino" (válidos en tren y RER), en libretos o individualmente, con un descuento del 50%.
- Los pases Navigo con descuento del 50% para la semana o el mes tienen las mismas características que los pases Navigo correspondientes (redes accesibles, reembolso por parte del empleador).
- Las entradas con descuento siguen siendo entradas magnéticas. El pase Navigo, que tiene derecho a un 50% de descuento, es sin embargo necesario para poder comprarlos y justificar su uso.
- El derecho a una reducción se concede por un periodo de 1 a 12 meses, dependiendo del tipo y el fin de los derechos sociales. Luego puede renovarse con la Agence Solidarité Transport.
Para obtener más información, visita la página web dedicada https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr
¿Cómo consigues tu derecho a un descuento?
Si cumple las condiciones de asignación, acuda a https://www.solidarite-transport.iledefrance-mobilites.fr para solicitar o llame a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999 (llamada gratuita), de lunes a viernes, de 9 a 19 horas; Lleva tu tarjeta AME y un aviso de impuestos o ASDIR.
La Agence Solidarité Transport realiza los procedimientos de forma gratuita.
Si no tienes un pase Navigo, la Agence Solidarité Transport podrá encargarlo por ti. También puedes conseguir uno gratis:
- ya sea directamente en una agencia de ventas RATP o SNCF Transilien, en un mostrador o en un mostrador multiservicio (presentando prueba de identidad y de dirección);
- o en un plazo máximo de 3 semanas desde la web " Gestiono mi tarjeta ", gestionada por Comutitres S.A.S, o enviando el formulario de solicitud disponible en las taquillas de las estaciones RATP y Transilien SNCF a la agencia Navigo.
Desde septiembre de 2019, podrás cargar tu derecho al 50% de descuento en tu tarjeta Navigo, podrás comprar y cargar pases de descuento Navigo del 50% para Mes o Semana:
- en todas las taquillas y máquinas expendedoras en las estaciones de la RATP o SNCF;
- en tiendas locales equipadas con terminal de carga Navigo;
- en Internet, en www.navigo.fr, siempre que tengas un lector de recarga Navigo (en oferta en los resorts) de antemano.
También podrás viajar con billetes y billetes a media tarifa (tras cargar tu derecho a un descuento en tu pase Navigo).
Tarifas
Véase la tabla: http://www.navigo.fr/titres/reduction-50-tarif/
Atención al cliente
Para solicitar o renovar tu derecho al 50% de descuento:
- AGENCE SOLIDARITÉ TRANSPORT IDF AUTORIZACIÓN 26834 77219 AVON CEDEX
- Número gratuito 0 800 948 999, de lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
- o solidaritetransport.fr
Para realizar operaciones relacionadas con tu pase Navigo (por ejemplo, en caso de pérdida o robo):
- Inicia sesión en los servicios online de Navigo "Gestiono mi tarjeta en línea".
- O contacta con AGENCE NAVIGO, TSA 84452 77213 AVON CEDEX
- Número de teléfono 0969 39 22 22 (llamada sin recargo).
- O acudir a los mostradores, mostradores y agencias comerciales multiservicio de los operadores (RATP, SNCF Transilien, Optile).
Para más información sobre los servicios postventa relacionados con el pase Navigo, consulta los Términos y Condiciones Generales de Uso de tu tarjeta Navigo.