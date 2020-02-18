Reflexiones e intercambios sobre la fijación de precios en la región de Île-de-France

Contexto y apoyo para la reflexión de las mesas redondas de 2016 y 2017 sobre precios en la región de Île-de-France.

Mesa redonda 2016: ¿Es viable el pase Navigo all-zone de 70 €?

El lunes 20 de junio de 2016, el Syndicat des Transports d'Île-de-France organizó una mesa redonda con economistas, reconocidos expertos en transporte, para arrojar luz sobre los retos de la política tarifaria y debatir con cargos electos y actores del transporte público en la región de Île-de-France.

Diversos ponentes debatieron la viabilidad del pase Navigo de 70 € all-zone, dada la pérdida de ingresos que representa para la financiación del transporte (alrededor de 450 millones de euros de ingresos perdidos al año), en un contexto donde los costes operativos aumentan constantemente (desarrollo de la oferta y mejora de la calidad del servicio).

Desde el 1 de septiembre de 2015, el pase Navigo se ha reducido a una tarifa única de 70 € al mes; El coste de esta medida es de 450 millones de euros cada año y solo se ha financiado parcialmente.

150 millones de euros provienen del aumento de un impuesto pagado por los empleadores (pago de transporte), quedan 300 millones de euros cuya financiación no fue proporcionada por la antigua mayoría regional.

Cuestiones abordadas en las presentaciones de los participantes

  • Visión general de las teorías económicas de precios y análisis del efecto de la medida tarifaria única en la estructura de la venta de billetes.
  • Presentación de los efectos de la tarifa única en los ingresos por tarifas del Syndicat des Transports d'Île-de-France.
  • Presentación de los desafíos presupuestarios del Syndicat des Transports d'Île-de-France ante la caída de los ingresos registrados.
  • Apoyo a la presentación realizada por los economistas además de la nota escrita.
  • Recomendaciones del FNAUT de Île-de-France para reequilibrar las finanzas del Syndicat des Transports d'Île-de-France
  • El punto de vista de la UTP sobre el modelo tarifario de Île-de-France.

Infografías contextuales

Mesa redonda 2017: ¿Qué financiación sostenible e innovadora para el transporte público en la región de Île-de-France?

El martes 7 de marzo de 2017, el Syndicat des Transports d'Île-de-France organizó una mesa redonda con economistas y expertos reconocidos en el ámbito del transporte, para debatir el modelo económico y la fijación de precios del sistema de transporte público en la región de Île-de-France.

El transporte sigue siendo un servicio público estructuralmente deficitario que requiere, además de los ingresos recaudados por los transportistas de los usuarios, financiación de las autoridades locales y la movilización del pago de transporte que pasa por el presupuesto del Syndicat des Transports d'Île-de-France.

En los próximos años, el STIF se enfrentará a grandes desafíos que pondrán en duda los saldos financieros actuales:

  • una emisión de inversión, con un requisito de financiación del Sindicato de Transporte de Île-de-France de 1.500 millones de euros anuales durante el periodo 2017-2030
  • un reto operativo: debido a la nueva oferta y al Grand Paris Express, los gastos operativos, para 2030, serán de 1.800 millones de euros anuales por encima del nivel actual.

Cuestiones abordadas en las presentaciones de los participantes

  • Estado en el coste e inversiones en transporte en Île-de-France.
  • Presentación de tarifas en la región de Île-de-France y uso de billetes de transporte.
  • Fuentes de financiación para el transporte y posibles palancas para la acción.
  • Presentación de las nuevas posibilidades técnicas para adaptar la oferta tarifaria a usos de viaje.

Otros elementos contextuales