Reflexiones e intercambios sobre la fijación de precios en la región de Île-de-France

Mesa redonda 2016: ¿Es viable el pase Navigo all-zone de 70 €?

El lunes 20 de junio de 2016, el Syndicat des Transports d'Île-de-France organizó una mesa redonda con economistas, reconocidos expertos en transporte, para arrojar luz sobre los retos de la política tarifaria y debatir con cargos electos y actores del transporte público en la región de Île-de-France.

Diversos ponentes debatieron la viabilidad del pase Navigo de 70 € all-zone, dada la pérdida de ingresos que representa para la financiación del transporte (alrededor de 450 millones de euros de ingresos perdidos al año), en un contexto donde los costes operativos aumentan constantemente (desarrollo de la oferta y mejora de la calidad del servicio).