Reglas del Concurso 2026

Artículo 1: Organización

Île-de-France Mobilités, una institución pública local designada por el Código de Transporte (artículo L1241-1) como la Autoridad de Organización de la Movilidad (AOM) para la región de Île-de-France.

Un establecimiento administrativo público, cuya oficina registrada se encuentra en el 9 bis-41 rue de Châteaudun, 75009, París, registrado en el Registro de Comercio y Sociedades de París con el número 28750007800020, Île-de-France Mobilités está organizando una competición libre con sorteo. El concurso está abierto por un periodo fijo, especificado en el momento en que se pone en marcha. El sorteo se realiza al final del periodo de participación.

Artículo 2: Condiciones de participación

Este juego gratuito, sin obligación de compra, está abierto exclusivamente a cualquier adulto que sea residente fiscal en la Francia metropolitana. Las personas que no cumplen estas condiciones y cualquier persona directa o indirectamente involucrada en la implementación del juego, así como su cónyuge, miembros de sus familias: ascendientes directos y descendientes u otros parientes que vivan o no vivan en su hogar, quedan excluidos del juego.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de pedir a cualquier participante que justifique estas condiciones. Cualquier persona que no cumpla estas condiciones o se niegue a justificarlas será excluida del juego y no podrá beneficiarse del premio en caso de victoria.

Como parte de las condiciones para aceptar el premio del concurso en el boletín de Île-de-France Mobilités, el ganador acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta de Entradas y se compromete a cumplirlos. En particular, el ganador confirma que el uso de los billetes es para sí mismo (o para contactos personales que los acompañen) y que los billetes no serán revendidos.

Participar en el juego implica la aceptación total de estas reglas.

Artículo 3: Términos y condiciones de participación

Para participar, es necesario tener acceso a Internet y contar con una dirección de correo electrónico válida.

La participación puede realizarse a través de diversos medios digitales de comunicación (redes sociales, boletines, páginas web, solicitudes de Île-de-France Mobilités o formularios dedicados). Se describen los términos y condiciones precisos para cada partido.

El jugador es informado y acepta que la información introducida una vez que ha sido sacado es prueba de su identidad.

Cualquier participación realizada en contra de las disposiciones de estas normas hará que la participación sea inválida. Cualquier participante sospechoso de fraude puede ser excluido del juego por Île-de-France Mobilités. La información que no cumpla, sea incompleta o que incluya datos de contacto incorrectos, intencionada o involuntariamente, será eliminada.

Artículo 4: Lote

Los ganadores elegidos por sorteo se llevarán el siguiente premio: 2 entradas en la categoría 1 con un valor mínimo unitario de 93 € o 2 entradas VIP con un valor mínimo unitario de 450 €.

- Los premios en juego son entradas para eventos culturales o deportivos. Su naturaleza, número y condiciones de uso se especifican en las comunicaciones asociadas a cada competición.

- El Premio no incluye los costes y gastos incurridos por el Ganador y la(s) persona(s) que le acompañan, que no están expresamente mencionados en las Normas, que no forman parte del Premio en sí y que, por tanto, no serán reembolsados. En particular, los siguientes están excluidos del lote:

o Cualquier coste de transporte y alojamiento distinto de los expresamente mencionados en la descripción del lote;

o Cualquier coste de comida y bebida, distinto de los expresamente mencionados en la descripción del lote;

o Cualquier otro gasto personal;

El valor mínimo por lote se estima en 93 euros incluyendo IVA. El valor de los premios se determina en el momento de redactar estas normas y no se puede discutir su valoración.

Artículo 5: Distribución de premios

Los ganadores serán elegidos mediante un sorteo, realizado tras la verificación de su elegibilidad para ganar un premio.

Los ganadores de esta competición serán contactados por correo electrónico el día del sorteo a una dirección de correo electrónico dedicada y podrán beneficiarse de su premio lo antes posible.

Île-de-France Mobilités no puede ser responsable del envío de correo (electrónico o postal) o de un premio a una dirección incorrecta debido a la negligencia del participante.

Si no se puede contactar con un ganador en las 12 horas siguientes al final del sorteo o si el ganador rechaza el premio, puede volver a ponerse en juego. Île-de-France Mobilités se compromete a enviar los premios ganados en un plazo de 15 días tras el sorteo. Los ganadores sorteados al azar se comprometen a aceptar los premios tal como se ofrecen sin posibilidad de intercambio, en particular por dinero, otros bienes o servicios de cualquier tipo, ni de transferir el beneficio a un tercero. De manera similar, estos lotes pueden no ser objeto de reclamaciones de indemnización, en particular en las sumas debidas a Île-de-France Mobilités.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho, en caso de que ocurra un evento fuera de su control, especialmente relacionado con sus proveedores/socios o circunstancias imprevisibles, de reemplazar los lotes anunciados por lotes de valor equivalente. Los ganadores serán informados de cualquier cambio.

En caso de que Île-de-France Mobilités no pueda enviar el(los) premio(s) a uno o más ganadores (dirección postal no encontrada, devolución del premio por correo con la mención "No reside en la dirección indicada", declaración falsa, etc.), estos últimos se reservan el derecho de asignar los premios ganados pero no otorgados, ya sea al fondo de otro juego o a una organización benéfica.

Los premios solo pueden ganarse, enviarse y entregarse a personas físicas.

Artículo 6: Protección de los datos personales

Los datos personales recogidos de los participantes en el contexto del Concurso son tratados por Île-de-France Mobilités (en adelante "el Organizador"), que es responsable del tratamiento, de tener en cuenta, de tratar su participación y de la correcta administración del Concurso.

Estos datos se recopilan exclusivamente de los participantes. El Organizador se compromete a preservar la confidencialidad de los datos personales transmitidos por los participantes en el contexto del Concurso.

Los destinatarios de estos datos son los servicios autorizados del Organizador. El Concurso es llevado a cabo por el(los) "Proveedor(es) de servicios", a quienes el Organizador comunica los datos de contacto de los Participantes únicamente para los fines indicados y que tienen prohibido cualquier acción comercial, de cualquier naturaleza, respecto a los Participantes.

Los participantes tienen derecho a objetar el tratamiento de sus datos, a retirar su consentimiento en cualquier momento, a tener derecho a acceder, rectificar, borrar, portar a otras organizaciones, limitar el procesamiento y formular directrices relacionadas con el destino de sus datos tras su fallecimiento o expresar una negativa a que sus datos se traten tras su fallecimiento, escribiendo al Responsable de Protección de Datos en la siguiente dirección: [email protected] especificando las referencias exactas del Juego, identificando los datos en cuestión y demostrando su identidad por cualquier medio.

Los datos recogidos son obligatorios para participar en el Juego. En consecuencia, las personas que ejerzan este derecho a eliminar datos que les correspondan antes de que finalice el Concurso renuncian de facto a su participación.

Artículo 7: Reglas del juego

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de prorrogar, acortar, modificar o cancelar el juego en cualquier momento, especialmente en caso de fuerza mayor, sin que los participantes reclamen ninguna compensación.

Artículo 8: Propiedad Industrial e Intelectual

La reproducción, representación o explotación total o parcial de los elementos que componen el juego y que se ofrecen allí está estrictamente prohibida.

Todas las marcas o nombres de productos mencionados son marcas registradas o nombres de productos de sus respectivos propietarios.

Artículo 9: Responsabilidades

La participación a través de Internet implica conocimiento y aceptación de las características y limitaciones de Internet, en particular en lo que respecta a la falta de protección de ciertos datos frente a posibles apropiaciones indebidas o hackeos y los riesgos de contaminación por virus que circulen en la red, el rendimiento técnico, los tiempos de respuesta para consultar, consultar o transferir información, los riesgos de interrupción y, más generalmente, los riesgos inherentes a cualquier conexión y transmisión en Internet. Île-de-France Mobilités declina toda responsabilidad, sin que esta lista sea exhaustiva, en caso de uso indebido o incidente relacionado con el uso del ordenador, cualquier fallo en la red de Internet, los servidores del juego, la línea telefónica o cualquier otra conexión técnica que impida el buen funcionamiento del juego.

De forma más general, Île-de-France Mobilités no puede ser considerada responsable en caso de fuerza mayor según la jurisprudencia o en eventos fortuitos fuera de su control.

Île-de-France Mobilités no puede ser responsable de retrasos, pérdidas, robos, daños al correo o falta de legibilidad de matasellos debido a servicios postales. Tampoco puede ser considerado responsable y no se puede tomar recurso contra él en caso de que ocurran eventos de tipo fuerza mayor (huelgas, mal tiempo, etc.) que priven parcial o totalmente a los participantes de la oportunidad de participar en el juego y/o a los ganadores del beneficio de sus ganancias.

Île-de-France Mobilités, así como sus proveedores de servicios y socios, no pueden ser responsables en absoluto de cualquier incidente que pueda ocurrir durante el uso de los premios por parte de los beneficiarios o sus invitados una vez que los ganadores se hayan hecho con ellos.

De manera similar, Île-de-France Mobilités, así como sus proveedores de servicios y socios, no pueden ser responsables de la pérdida o robo de los premios una vez que los ganadores se han apoderado de ellos. Cualquier coste adicional necesario para tomar posesión de los premios será asumido íntegramente por la

ganadores sin que puedan reclamar ninguna compensación a Île-de-France Mobilités, ni a proveedores de servicios o socios.

Île-de-France Mobilités también declina toda responsabilidad en caso de cancelación del evento tras el final del concurso y el anuncio de los resultados y la asignación de premios debido a la evolución de la situación sanitaria o a las normas específicas del gobierno local.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de cambiar cualquier fecha y/o hora anunciada en cualquier caso. Cualquier enmienda que se emita durante el Juego se considerará como apéndice de las Normas.

Artículo 10: Disputa y reclamación

Estas normativas están reguladas por la ley francesa.

Île-de-France Mobilités se reserva el derecho de resolver sin recurso cualquier dificultad que surja respecto a la interpretación o aplicación de estas reglas, entendiendo que no se permitirá disputa, en particular sobre los términos del juego, los resultados, las ganancias o su obtención, después de las respectivas fechas del sorteo. Salvo en caso de errores manifiestos, se acuerda que la información resultante de los sistemas de juego de Île-de-France Mobilités tiene valor probatorio en cualquier disputa relativa a los elementos de conexión y al procesamiento informático de dicha información relacionada con el juego.

Cualquier queja debe presentarse por escrito antes de la fecha límite del partido.

Île-de-France Mobilités

Departamento de Comunicación

39bis rue de Châteaudun

75009 PARÍS

Después de estas fechas, no se aceptarán reclamaciones. Participar en el juego implica la aceptación total de estas reglas.