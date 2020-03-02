¿Cómo puedo convertirme en un "Testigo de Línea"?

El AUT FNAUT Île-de-France recopila testimonios de pasajeros sobre fallos de red según 6 criterios de calidad de servicio a través de su formulario :

· Puntualidad/regularidad,

· Información para los pasajeros,

· Ambiente/asistencia,

· Limpieza y limpieza de los espacios de transporte,

· Accesibilidad

· Comodidad/disfrute.

Informa de fallos y propone mejoras

Cada usuario puede, a través de su testimonio, informar de un fallo recurrente y proponer mejoras que se puedan realizar a corto y medio plazo en las líneas de autobús, tranvía, metro, RER A o RER B que utilizan.

Por favor, ten en cuenta: no todas las aseguradoras son socios del programa hasta la fecha. La lista de operadores asociados y las líneas implicadas se puede encontrar en el formulario "Cookies de línea".

La inscripción es gratuita y los testimonios son anónimos.

Testimonios directos e informes mensuales

Estos testimonios son clasificados por AUT FNAUT Île-de-France en informes mensuales, enviados a principios de mes a los operadores y a Île-de-France Mobilités, que envían respuestas escritas al mes siguiente. Los informes completos se redistribuyen a los Testigos de media 2 meses después de la fecha de su testimonio. Así, cada Testigo consulta las respuestas dadas a todos los demás testimonios recibidos durante el mismo periodo, del mismo operador.

Este sistema permite recoger comentarios directos de pasajeros atentos y mejorar concretamente el servicio, en beneficio de los usuarios cotidianos. Entre enero de 2021 y enero de 2025, los tres operadores recibieron casi 4.800 testimonios en total, es decir, casi 100 testimonios al mes.