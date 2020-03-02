Asociaciones de usuarios: el sistema "Témoins de línea"
El fortalecimiento de las relaciones entre Île-de-France Mobilités y las asociaciones de usuarios también se expresa a través de acciones concretas, como el esquema "Témoins de Ligne" creado por la AUT FNAUT Île-de-France en 2000. Descubrir.
Expansión de los testigos de línea
El sistema de Indicadores de Línea fue establecido en 2000 por el AUT FNAUT Île-de-France, en colaboración con la RATP. Desde 2012, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) se ha unido a la aventura y financia al 100%.
Desde entonces, se han establecido dos nuevos protocolos operativos entre la AUT, Île-de-France Mobilités y dos nuevos operadores:
- Transdev, para las redes Marne-la-Vallée, Sénart y Melun Val-de-Seine desde el 2 de abril de 2021
- RATP Cap Île-de-France, para las redes Bièvre, Paris-Saclay y Mantois desde el 1 de agosto de 2022
Durante 2024, la red cubierta por "Témoins de ligne" se amplió aún más con la integración de los territorios asumidos por Transdev después de 2021, ampliando su alcance de 3 a 15 territorios.
Cuenta tu historia en nuevas cadenas
Desde octubre de 2025, ha podido testificar en las líneas de las redes operadas por Keolis y Lacroix-Savac, que se unieron oficialmente a "Témoins de ligne" el 16 de septiembre de 2025. Sus redes se irán integrando de forma gradual; consulta todos los detalles consultando la web de la AUT FNAUT Île-de-France.
¿Cómo puedo convertirme en un "Testigo de Línea"?
El AUT FNAUT Île-de-France recopila testimonios de pasajeros sobre fallos de red según 6 criterios de calidad de servicio a través de su formulario :
· Puntualidad/regularidad,
· Información para los pasajeros,
· Ambiente/asistencia,
· Limpieza y limpieza de los espacios de transporte,
· Accesibilidad
· Comodidad/disfrute.
Informa de fallos y propone mejoras
Cada usuario puede, a través de su testimonio, informar de un fallo recurrente y proponer mejoras que se puedan realizar a corto y medio plazo en las líneas de autobús, tranvía, metro, RER A o RER B que utilizan.
Por favor, ten en cuenta: no todas las aseguradoras son socios del programa hasta la fecha. La lista de operadores asociados y las líneas implicadas se puede encontrar en el formulario "Cookies de línea".
La inscripción es gratuita y los testimonios son anónimos.
Testimonios directos e informes mensuales
Estos testimonios son clasificados por AUT FNAUT Île-de-France en informes mensuales, enviados a principios de mes a los operadores y a Île-de-France Mobilités, que envían respuestas escritas al mes siguiente. Los informes completos se redistribuyen a los Testigos de media 2 meses después de la fecha de su testimonio. Así, cada Testigo consulta las respuestas dadas a todos los demás testimonios recibidos durante el mismo periodo, del mismo operador.
Este sistema permite recoger comentarios directos de pasajeros atentos y mejorar concretamente el servicio, en beneficio de los usuarios cotidianos. Entre enero de 2021 y enero de 2025, los tres operadores recibieron casi 4.800 testimonios en total, es decir, casi 100 testimonios al mes.
¿Te has encontrado con un problema que requiera una respuesta rápida o necesitas ayuda con una solicitud específica? Presenta una queja a través de la sección de Ayuda y Contactos de Île-de-France Mobilités, nuestros centros de atención al cliente te responderán en un plazo de 3 días.
Sesiones plenarias anuales para conocerle
Se organizan reuniones anuales de "Testigos de Línea", también conocidas como Reuniones Plenarias, para hacer balance de cuestiones actuales, profundizar ciertos testimonios y permitir intercambios en presencia de Île-de-France Mobilités y el operador relacionados con un tema elegido previamente por los socios.