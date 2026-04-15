Obras en el sector oriental de Île-de-France: interrupciones y rutas alternativas

Publicado el

Muy pronto, encontrarás los detalles por periodo de las interrupciones relacionadas con las obras en las líneas A y E del RER en el este de la Île-de-France, así como las rutas alternativas que se pueden preferir para desplazarse.

Île-de-France se ha dividido en 5 sectores (Sur, Este, Centro, Noreste y Noroeste) para comprender mejor el impacto de las interrupciones en la red de transporte público a escala regional. Durante los diferentes periodos, las rutas alternativas pueden ahorrar tiempo en comparación con la ruta alternativa habitual.

Para simplificar tus viajes

Un mes antes del inicio de los trabajos, el planificador de rutas de Île-de-France Mobilités (disponible en nuestra web y aplicación para smartphone) tendrá en cuenta cierres y interrupciones y te permitirá anticipar tus viajes.

Los mapas e información adicional estarán disponibles en esta página muy pronto