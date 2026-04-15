Obras en el sector oriental de Île-de-France: interrupciones y rutas alternativas

Île-de-France se ha dividido en 5 sectores (Sur, Este, Centro, Noreste y Noroeste) para comprender mejor el impacto de las interrupciones en la red de transporte público a escala regional. Durante los diferentes periodos, las rutas alternativas pueden ahorrar tiempo en comparación con la ruta alternativa habitual.

Para simplificar tus viajes

Un mes antes del inicio de los trabajos, el planificador de rutas de Île-de-France Mobilités (disponible en nuestra web y aplicación para smartphone) tendrá en cuenta cierres y interrupciones y te permitirá anticipar tus viajes.