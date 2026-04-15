Obras en el sector sur de Île-de-France: interrupciones y rutas alternativas

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En esta página encontrarás los detalles por periodo de interrupciones relacionadas con las obras en las líneas B y C del RER (al sur y suroeste de París), así como las rutas alternativas que puedes elegir para desplazarte.

Île-de-France se ha dividido en 5 sectores (Sur, Este, Centro, Noreste y Noroeste) para comprender mejor el impacto de las interrupciones en la red de transporte público a escala regional. Durante los diferentes periodos, las rutas alternativas pueden ahorrar tiempo en comparación con la ruta alternativa habitual.

Para simplificar tus viajes

Un mes antes del inicio de los trabajos, el planificador de rutas de Île-de-France Mobilités (disponible en nuestra web y aplicación para smartphone) tendrá en cuenta cierres y interrupciones y te permitirá anticipar tus viajes.

Cierre de obras y rutas alternativas: el resumen por periodo

Información de trabajo del 15 al 24 de julio de 2026

1. Recordatorio de cierres

2. Rutas alternativas a tomar durante el periodo

Información de trabajo del 25 de julio al 6 de agosto de 2026

1. Recordatorio de cierres

2. Rutas alternativas a tomar durante el periodo

Información de trabajo del 7 al 16 de agosto de 2026

1. Recordatorio de cierres

2. Rutas alternativas a tomar durante el periodo

Información de la obra del 17 al 22 de agosto de 2026

1. Recordatorio de cierres

2. Rutas alternativas a tomar durante el periodo