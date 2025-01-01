¿Cómo aprovechar el servicio de coche compartido de Île-de-France Mobilités?
- Instala la app Covoit IDFM
- Indica tu rol, conductor o pasajero, y luego tu ruta
- Elige el coche compartido que mejor se adapte a ti
Compartir coche
¡Planifica tu coche compartido como consideres oportuno, hasta 5 minutos antes de la salida! Covoit IDFM facilita tu trayecto diario y aligera tu presupuesto.
Consulta las preguntas frecuentes para saber todo sobre el servicio de Carpooling Île-de-France Mobilités y la aplicación IDFM de Covoit.
¿Te gustaría saber más sobre nuestras soluciones para empleadores y campus? Contáctenos.