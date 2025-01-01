Compartir coche

Compartir coche planificado, fácil y flexible

¡Planifica tu coche compartido como consideres oportuno, hasta 5 minutos antes de la salida! Covoit IDFM facilita tu trayecto diario y aligera tu presupuesto.

Instala la app IDFM de Covoit
Una persona saludando a otras dos personas en un coche.
Alguien eligiendo su coche compartido, en la app IDFM de Covoit

¿Cómo aprovechar el servicio de coche compartido de Île-de-France Mobilités?

  1. Instala la app Covoit IDFM
  2. Indica tu rol, conductor o pasajero, y luego tu ruta
  3. Elige el coche compartido que mejor se adapte a ti
Instala la app IDFM de Covoit
2 personas delante de su coche compartido

Pasajero: tus ventajas de compartir coche en Île-de-France

  • 2 viajes gratuitos al día con tu abono de temporada de Navigo (mensual, anual o imagina R)
  • Combina coche compartido y transporte para viajes más fluidos
  • Asistencia de regreso : Taxi o VTC cubiertos en caso de cancelación de última hora de tu viaje de regreso
  • Servicio seguro : perfiles verificados, mensajes protegidos, opiniones de usuarios
3 personas en un coche

Impulsor: ahorro sin restricciones

  • Hasta 200 € ahorrados al mes
  • Rutas adaptadas a tus hábitos, elegidas libremente, con o sin desvíos
  • Pagos seguros y gestionados automáticamente
2 personas esperando delante de un coche

Las ventajas colectivas del servicio de Mobilité de Île-de-France con transporte compartido

  • Disponible en todas partes de Île-de-France
  • Sencillo y flexible : planifica o ve espontáneamente
  • Fiable y seguro : Identidad verificada, reseñas de miembro a miembro
  • Comodidad y serenidad : Posibilidad de compartir coche entre personas del mismo sexo
  • Ecológico : Menos atascos, menos contaminación
  • Accesible para todos : Posibilidad de declarar movilidad reducida para adaptar tus trayectos
El código QR redirige a la tienda para descargar la app IDFM de Covoit

¡Descarga la app y empieza a compartir coche!

  1. Escanea el código QR para descargar la app IDFM de Covoit
  2. Crea tu perfil en 2 clics
  3. ¡En coche compartido!
Una persona con una pregunta

¿Necesitas ayuda? ¿Un contacto?

Consulta las preguntas frecuentes para saber todo sobre el servicio de Carpooling Île-de-France Mobilités y la aplicación IDFM de Covoit.
¿Te gustaría saber más sobre nuestras soluciones para empleadores y campus? Contáctenos.

Consulta las preguntas frecuentes