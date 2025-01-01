Las líneas de coche compartido del Plateau de Saclay

Las líneas L1, L2, L3a y L3b conectan Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis y Pont de Sèvres, pasando por otros 13 municipios

Horarios de apertura

Las primeras líneas de coche compartido L1, L2, L3a y L3b están abiertas de lunes a viernes, excepto festivos, de 4 a.m. a 11 p.m.

¿Eres pasajero?

¡Los viajes son gratuitos durante los primeros meses de funcionamiento de las líneas!

¿Sin conductor? ¡No hay problema! ¡Te beneficias de la garantía de salida! Tras 10 minutos, nuestro soporte se pondrá en contacto contigo para ofrecerte una solución alternativa.

¿Eres conductor?

Tus viajes pueden ganarte:

  • 0,50 € por trayecto de más de 5 km en hora punta*
  • +€2 por pasajero transportado en más de 2 km

* Hora punta: de 6 a 9 a.m. / 4 p.m. a 7 p.m.

¿No tienes smartphone?

Viaje compartido por SMS:

  1. Quedamos en vuestra parada
  2. Localiza el código mostrado en la parada
  3. Envía este código por SMS al 06 44 64 42 73

