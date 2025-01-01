¿Líneas de coche compartido cerca de ti?
Ve al mapa interactivo para descubrir todas las colas de coche compartido de Île-de-France Mobilités y encuentra las paradas cercanas a ti.
Las líneas L1, L2, L3a y L3b conectan Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis y Pont de Sèvres, pasando por otros 13 municipios
Las primeras líneas de coche compartido L1, L2, L3a y L3b están abiertas de lunes a viernes, excepto festivos, de 4 a.m. a 11 p.m.
¡Los viajes son gratuitos durante los primeros meses de funcionamiento de las líneas!
¿Sin conductor? ¡No hay problema! ¡Te beneficias de la garantía de salida! Tras 10 minutos, nuestro soporte se pondrá en contacto contigo para ofrecerte una solución alternativa.
