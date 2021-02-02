Precios para personas con discapacidad y sus acompañantes

¿Eres de la región de Île-de-France? ¡Sigue estos pasos!

Si acompañas a una persona con discapacidad y eres elegible para viajar gratis, aquí tienes un resumen de los 4 pasos:

Si tú o tu acompañante sois elegibles para el 50% de descuento: Puedes conseguir uno o más pases Navigo para ti y tu acompañante. También puedes ir a la taquilla o a la máquina expendedora para comprar tus entradas a un precio reducido del 50%. Si tu acompañante es elegible para viajar libremente, solicita el derecho a viajar libremente en la página web de la Agence Solidarité Transport o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti. Luego recuerda cobrar los derechos gratuitos del pase.

Luego puedes viajar con billetes t+ o billetes Origen-Destino a mitad de tarifa en todas las redes de Île-de-France que aceptan estos billetes (excepto OrlyBus, RoissyBus y Orlyval).

En caso de una inspección, tendrás que presentar tu prueba de discapacidad para justificar tu derecho a una reducción y, si procede, el de tu acompañante.