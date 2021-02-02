Precios para personas con discapacidad y sus acompañantes
Desde el 1 de abril de 2021, entran en vigor nuevas normas de precios con la apertura al descuento de mitad tarifa para cuidadores de personas con discapacidad. Descubre en esta página qué tarifas puedes reclamar y cómo beneficiarte de ellas.
Nuevas tarifas para el acompañante de una persona con discapacidad: transporte gratuito o a mitad de precio.
Detalles de elegibilidad para titulares de tarjetas de discapacidad y sus acompañantes
Viajar gratis te permite viajar sin pagar billete por toda Île-de-France.
El descuento del 50% te permite comprar billetes a media tarifa (billetes t+, en libreto, uno o en libreto, billete fácil) o, si eres beneficiario de la región de Île-de-France, usar Navigo Liberté+.
¿Eres de la región de Île-de-France? ¡Sigue estos pasos!
Si acompañas a una persona con discapacidad y eres elegible para viajar gratis, aquí tienes un resumen de los 4 pasos:
- Si tú o tu acompañante sois elegibles para el 50% de descuento:
- Puedes conseguir uno o más pases Navigo para ti y tu acompañante. También puedes ir a la taquilla o a la máquina expendedora para comprar tus entradas a un precio reducido del 50%.
- Si tu acompañante es elegible para viajar libremente, solicita el derecho a viajar libremente en la página web de la Agence Solidarité Transport o llama a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.
- Luego recuerda cobrar los derechos gratuitos del pase.
Luego puedes viajar con billetes t+ o billetes Origen-Destino a mitad de tarifa en todas las redes de Île-de-France que aceptan estos billetes (excepto OrlyBus, RoissyBus y Orlyval).
En caso de una inspección, tendrás que presentar tu prueba de discapacidad para justificar tu derecho a una reducción y, si procede, el de tu acompañante.
1 . ¿Cómo consigo un pase Navigo?
El pase Navigo de la persona acompañante debe llevar la mención "acompañante" como nombre de pila. No se puede usar un pase personal, ya que la persona que acompaña puede cambiar en cada viaje.
Se puede pedir el pase de tu acompañante
- en línea en la web de Solidarité Transport,
- por correo, devolviendo el formulario previamente obtenido en el Solidarité Transport,
- o llamando a la Agence Solidarité Transport al 0800 948 999, que realizará los trámites de forma gratuita para ti.
El pase que acompaña contiene la misma información (correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, etc.) que la tuya, con la diferencia de que:
- el nombre de pila se sustituye por la mención "Acompañante"; en el caso siguiente será necesario indicar Acompañante MILLET
- la dirección debe completarse con la mención: "en nombre de pila apellido" para asegurarse de que el pase ha sido recibido.
3. ¿Cómo cargar y renovar tus derechos de aparcamiento gratuito?
Una vez validado el expediente de la persona que acompañas, podrás cargar el pase gratuito en tu pase desde un cajero automático o una taquilla.
El servicio cargado en el paso tiene una fecha de finalización, que corresponde a la fecha más temprana entre:
- La fecha de validez de la prueba: tarjeta ONAC o tarjeta de discapacidad
- 3 años
4. ¿Cómo moverse?
debes tener en posesión tu billete o pase Navigo cargado con derechos de libre circulación, si procede. Por otro lado, ¡ten cuidado! La persona acompañante solo puede utilizar la tarifa gratuita o reducida si acompaña a la persona con discapacidad, nunca sola.
¿No eres de la región de Île-de-France?
- ¿Te beneficias del 50% de descuento? Opta por un pase Navigo Easy para recoger en una agencia.
En caso de una inspección, tendrás que presentar tu prueba de discapacidad para justificar tus derechos a viajes gratuitos o con descuento, así como los de tu acompañante.
Para ti: ten en posesión tu pase Navigo cargado y tu tarjeta de discapacidad.
Para tu acompañante: debe tener en posesión su billete o pase Navigo cargado con derechos de viaje gratuito, si procede. Por otro lado, ¡ten cuidado! Tu acompañante solo puede usar la tarifa gratuita o reducida si te acompaña, nunca solo.