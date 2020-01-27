Tarifas reducidas para familias numerosas

La tarjeta "Familias Numerosas" te permite obtener ventajas y descuentos, incluyendo viajes por Île-de-France con billetes a mitad de precio en todas las redes de Île-de-France que aceptan estos billetes, como el billete Metro-Train-RER para viajes en Metro, tren o ERRE, o el billete Bus-Tranvía para viajes en autobús y tranvía, en toda la región de Île-de-France (excluyendo servicios aeroportuarios).

Las entradas vendidas en formato magnético no son válidas en toda la red de Île-de-France Mobilités:

- Para el magnético t+, el perímetro de uso está limitado al área metropolitana intramuros y al RER.

- Para los billetes de Origen Destino, el alcance de uso está limitado a la ruta que elijas para la salida y llegada al comprar en la taquilla.

Desde enero de 2023, la imagen visual de la carta "Familias Numerosas" ha evolucionado. El cliente debe ahora solicitar, ya no a la SNCF, sino a través de la plataforma: Tarjeta de Familia Numerosa.

Esta tarjeta está sujeta a un cargo y las condiciones de tarifa permanecen iguales. Condiciones aquí: Tarjeta familiar grande | Service-Public.fr.