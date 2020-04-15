Las condiciones a cumplir son las siguientes:

formar un grupo de más de 10 jóvenes (más allá de este umbral de 10 jóvenes, una persona adicional puede beneficiarse de la tarifa reducida)

Viajando juntos

poseer una "Declaración de Honor - Grupo Juvenil" debidamente completada, fechada, sellada y firmada por el líder del grupo antes del viaje.

Este grupo puede utilizar, para cada ruta, billetes de tarifa reducida según las siguientes condiciones:

Escuelas infantiles/primarias y centros de ocio:

· Billete de autobús y tranvía con descuento

· Billete reducido de Metro-Tren-RER

Escuelas secundarias, institutos, asociaciones, autoridades locales o establecimientos públicos:

· Billete reducido de Metro-Tren-RER

Nota: Cada miembro del grupo (niño/joven y acompañante) debe tener su propio pase Navigo Easy en el que se carga un billete de transporte. Todos los miembros del grupo deben viajar juntos, sin parar en el camino. Para grupos de 80 personas o más, se recomienda notificar a las estaciones de la SNCF la salida y llegada con al menos 24 horas de antelación.

Nota: Este certificado debe destruirse tras la salida, salvo en caso de informe de actividad o de contabilidad que den lugar a un reembolso de gastos.

Bueno saberlo:

Los niños de 4 a menos de 10 años pueden viajar por Île-de-France con billetes con descuento (billetes individuales, billetes para Orlyval y pase Visite de París).