Movilidad Solidaridad de Île-de-France para voluntarios del Servicio Cívico
Publicado el
¿Eres voluntario del Servicio Cívico o del Cuerpo de Solidaridad Europeo? Puedes beneficiarte de un descuento del 50% en tu suscripción mensual y semanal a Navigo, así como en los libros de entradas y billetes de origen-destino.
¿Cómo beneficiarse del descuento por Servicio Cívico?
- Sé voluntario para el Servicio Cívico y el Servicio Voluntario Europeo (Cuerpo de Solidaridad Europeo)
- He firmado un contrato de trabajo con la Agencia de Servicio Cívico para una misión que se realiza en Île-de-France
- Lleva un pase Navigo personalizado. Si no tienes uno, puedes conseguirlo gratis:
- a través de Internet desde tu espacio personal
- en los mostradores y agencias de ventas de la red
- por correo de la Agencia Navigo
Por favor, ten en cuenta: los pases Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy y Navigo Découverte no son vehículos elegibles
4. Solicita un descuento en la web de Solidarité Transport