Movilidad Solidaridad de Île-de-France para voluntarios del Servicio Cívico

¿Cómo beneficiarse del descuento por Servicio Cívico?

Sé voluntario para el Servicio Cívico y el Servicio Voluntario Europeo (Cuerpo de Solidaridad Europeo) He firmado un contrato de trabajo con la Agencia de Servicio Cívico para una misión que se realiza en Île-de-France Lleva un pase Navigo personalizado. Si no tienes uno, puedes conseguirlo gratis:

a través de Internet desde tu espacio personal

en los mostradores y agencias de ventas de la red

por correo de la Agencia Navigo

Por favor, ten en cuenta: los pases Navigo imagine R, Navigo Annual, Navigo Easy y Navigo Découverte no son vehículos elegibles

4. Solicita un descuento en la web de Solidarité Transport