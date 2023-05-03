Para poder ver este vídeo, debe
2016-2025: qué ha cambiado en tu transporte
Descubre las nuevas características que han cambiado tu forma de desplazarte desde 2016 en nuestra edición "La revolución del transporte en Île-de-France". Disponible en tu buzón y para descargar en esta página.
Ocho departamentos de Île-de-France, tantas ediciones
¿Para ahorrarte tiempo y disfrutar plenamente de lo esencial? Este es el objetivo de Île-de-France Mobilités, que desde 2016 ha estado desarrollando, modernizando e interconectando el transporte en la región de Île-de-France.
¿El objetivo? Para facilitar tus viajes y simplificar aún más tu vida diaria.
- Tiempo ahorrado en tus viajes
- Limpia los autobuses para respirar mejor
- Más comodidad con nuevos metros, trenes y tranvías
- Más accesibilidad y seguridad
- Los proyectos de hoy que transformarán tu desplazamiento de mañana
Descubre todos los nuevos productos cerca de ti en la edición de tu departamento:
¿Y mañana? El futuro del transporte se está preparando hoy
Descubre los planes de hoy que cambiarán tu forma de desplazarte para 2030.