2016-2025: qué ha cambiado en tu transporte

Publicado el

  -  

Actualizado el

Descubre las nuevas características que han cambiado tu forma de desplazarte desde 2016 en nuestra edición "La revolución del transporte en Île-de-France".

Ocho departamentos de Île-de-France, tantas ediciones

¿Para ahorrarte tiempo y disfrutar plenamente de lo esencial? Este es el objetivo de Île-de-France Mobilités, que desde 2016 ha estado desarrollando, modernizando e interconectando el transporte en la región de Île-de-France.
¿El objetivo? Para facilitar tus viajes y simplificar aún más tu vida diaria.

  • Tiempo ahorrado en tus viajes
  • Limpia los autobuses para respirar mejor
  • Más comodidad con nuevos metros, trenes y tranvías
  • Más accesibilidad y seguridad
  • Los proyectos de hoy que transformarán tu desplazamiento de mañana

Descubre todos los nuevos productos cerca de ti en la edición de tu departamento:

¿Y mañana? El futuro del transporte se está preparando hoy

Descubre los planes de hoy que cambiarán tu forma de desplazarte para 2030.

