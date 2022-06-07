Verano 2022 Obras en las emisoras

El trabajo para hacer accesibles las estaciones tiene como objetivo facilitar el movimiento de personas con discapacidad y movilidad reducida, pero también de los millones de pasajeros diarios que utilizan la red de Île-de-France.

El objetivo es dar acceso a todos, desde el patio de la estación hasta los trenes, optimizando al mismo tiempo el flujo de pasajeros para asegurar un paso más suave, fácil y cómodo por la estación.

Los trabajos de accesibilidad se realizarán principalmente por la noche y durante la semana durante todo el verano, para permitir que el tráfico ferroviario se mantenga durante el día.

Sin embargo, algunas intervenciones tendrán lugar durante los fines de semana. Cuando el trabajo nocturno implica interrupciones del tráfico desde el final de la noche, o se realiza durante el fin de semana, se desplegarán autobuses de reemplazo para garantizar la continuidad del servicio.