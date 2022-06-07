Verano 2022 Obras en las emisoras
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Este verano, se llevarán a cabo proyectos de accesibilidad en siete estaciones de la región de Île-de-France.
El trabajo para hacer accesibles las estaciones tiene como objetivo facilitar el movimiento de personas con discapacidad y movilidad reducida, pero también de los millones de pasajeros diarios que utilizan la red de Île-de-France.
El objetivo es dar acceso a todos, desde el patio de la estación hasta los trenes, optimizando al mismo tiempo el flujo de pasajeros para asegurar un paso más suave, fácil y cómodo por la estación.
Los trabajos de accesibilidad se realizarán principalmente por la noche y durante la semana durante todo el verano, para permitir que el tráfico ferroviario se mantenga durante el día.
Sin embargo, algunas intervenciones tendrán lugar durante los fines de semana. Cuando el trabajo nocturno implica interrupciones del tráfico desde el final de la noche, o se realiza durante el fin de semana, se desplegarán autobuses de reemplazo para garantizar la continuidad del servicio.
Estación Orangis Bois de l'Épine (línea D del RER)
Comenzarán los trabajos para elevar los andenes y crear fosas de ascensor durante la semana y durante los 4 fines de semana de trabajo del 30 de julio al 21 de agosto.
Estación Saint Denis (línea D del RER)
Los trabajos continuarán los fines de semana del 8 al 11 y del 15 al 18 de julio, así como del 9 al 12 y del 16 al 19 de septiembre.
Los desarrollos realizados en los muelles se centrarán en la instalación de refugios continuos, la implementación de recubrimientos y equipos.
Estación de Vigneux-sur-Seine (línea D del RER)
Los trabajos se realizarán durante 3 fines de semana para permitir realizar trabajos en los andenes (elevación, terrapienta, apuntalamiento y acabado) y en las escaleras fijas.
Los fines de semana afectados a estos acuerdos son los del 2 al 3 y del 9 al 10 de julio, así como el fin de semana del 9 al 11 de septiembre.
Estación Deuil Montmagny (línea H)
El trabajo nocturno entre semana se realizará hasta el 13 de julio y luego desde el 29 de agosto hasta mediados de septiembre.
Las obras en los muelles tendrán lugar los fines de semana del 16 al 17 de julio, para permitir la colocación del asfalto y del 9 al 11 de septiembre para los trabajos preparatorios para la colocación de los refugios.
La mejora de los distintos accesos continuará hasta septiembre y los trabajos para acomodar los 2 ascensores tendrán lugar entre junio y septiembre.
Estación Clichy Levallois (línea L)
Las obras tendrán lugar los fines de semana del 8 al 10 de julio, del 2 al 4 de septiembre en el andén B (terrapléns de la escalera, el final de los micropilotes, el paso de la columna de hormigón) y la instalación de los andenes temporales en el andén A y los micropilotes.
Estación Saint Quentin en Yvelines (línea N)
Los trabajos de accesibilidad y desaturación continuarán durante todo el verano, con trabajos nocturnos entre el 27 de junio y el 8 de julio y del 5 al 16 de septiembre, así como los fines de semana del 1 al 3 de julio y del 9 al 11 de septiembre.
Los trabajos tratarán sobre el desarrollo de los nuevos accesos directos a los andenes 1 y 2 desde la pasarela peatonal roja, que se instalaron en la primera mitad del año. Las obras en el andén 1 se completarán en agosto con la colocación del asfalto.
Estación La Ferté sous Jouarre (línea P)
El trabajo nocturno tendrá lugar durante las semanas del 27 de junio al 5 de agosto y del 29 de agosto al 16 de septiembre.
Los trabajos para elevar e instalar asfalto en los muelles se llevarán a cabo durante 4 fines de semana: 4 y 5 de junio, 25 y 26 de junio, 9 y 10 de julio y 30 y 31 de julio.
Los trabajos de junio a agosto se centrarán más generalmente en la modernización de las escaleras del puente metálico a los estándares PRM (Personas con Movilidad Reducida), los trabajos preparatorios para la instalación de un ascensor en el lado de la estación de autobuses de junio a septiembre, la renovación del andén del refugio 1 en julio y agosto y la finalización de los trabajos en el paso subterráneo (pintura) en julio.