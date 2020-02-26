Ingresos por tarifas como parte de la compensación de los transportistas

Los principios de contratación entre Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) y los operadores de transporte

Île-de-France Mobilités, que define la organización del transporte público, la oferta y las tarifas, contrata con las empresas que operan las redes. Estos contratos definen en particular el nivel de suministro, los requisitos de calidad del servicio, así como la remuneración recibida por los operadores, que deben cubrir los costes operativos e incluir un margen razonable.

Como parte de la negociación de contratos, Île-de-France Mobilités y sus transportistas acuerdan el importe de los costes operativos anuales correspondiente al nivel de suministro deseado por Île-de-France Mobilités, y luego un objetivo anual de ingresos, definido en función del tráfico observado para los distintos billetes en la red del transportista. La diferencia entre el importe de los gastos operativos y este objetivo de ingresos por billetes se compensa con una contribución de Île-de-France Mobilités.

El objetivo de ingresos es un objetivo de "volumen", la comparación entre el objetivo de ingresos y los ingresos reales se basa en el precio de los billetes en el momento de la firma del contrato, para eliminar el efecto de "precio", es decir, el efecto directo sobre los ingresos de los aumentos de tarifa decidido por Île-de-France Mobilités.

Cualquier diferencia entre el objetivo de ingresos y los ingresos por tarifas alcanzados se comparte entre Île-de-France Mobilités y la aerolínea: si los ingresos reales son superiores al objetivo, parte del excedente reduce la contribución de Île-de-France Mobilités; si los ingresos reales están por debajo del objetivo, Île-de-France Mobilités cubrirá parte de la pérdida aumentando su contribución. Este mecanismo de reparto de riesgos permite interesar al transportista en los ingresos.

Incluso si los ingresos por tarifas no pasan por el presupuesto, Île-de-France Mobilités ejerce un fuerte control sobre estos ingresos y es consciente del volumen de ingresos directos recibidos por cada uno de los operadores de transporte, así como de si se ha alcanzado o no el objetivo de ingresos establecido en los contratos.

Compensación por pérdida de ingresos

Algunas de las medidas de precios adoptadas por Île-de-France Mobilités, cuando conducen a una reducción de tarifas para ciertas categorías de abonados o a un aumento de la integración tarifaria, provocan una pérdida de ingresos para los transportistas: donde antes los usuarios compraban billetes de tarifa completa, ahora los compran a un precio reducido; donde antes compraban un billete por viaje, la creación de billetes intermodales que les permitía hacer más conexiones o un número ilimitado de viajes (BU, billetes t+, pases zonales, etc.) les permite ahorrar dinero, etc.

Estas decisiones cambian la situación base sobre la cual se estableció el objetivo de ingresos. Île-de-France Mobilités y las transportistas acuerdan entonces de antemano el impacto financiero de estas decisiones (estimación de la cantidad de pérdidas de ingresos basada en datos relativos a la movilidad de los usuarios del transporte público según los billetes utilizados), y Île-de-France Mobilités compensa con una cantidad correspondiente, reduciendo el objetivo de ingresos y aumentando su contribución.

Por el contrario, cuando las medidas tarifarias favorecen a los transportistas, el aumento resultante en los ingresos se deduce de la contribución de Île-de-France Mobilités.