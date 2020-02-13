Una contribución desigual de billetes y usuarios a la financiación del transporte

Desglose de los ingresos por tipo de billetes, gasto de los usuarios por tipo de paquete al que se suscribe, tasa de penetración por categoría socioprofesional

La parte del coste del transporte cubierto por los ingresos por tarifas varía según el billete utilizado

Mientras que los paquetes largos representan el 80% del tráfico, en 2016 (tras la implementación del paquete de todas las zonas) representan solo el 69% de los ingresos; Por el contrario, las entradas y paquetes cortos representan solo el 20% del tráfico, pero el 31% de los ingresos.

Desglose de los ingresos por tipo de entradas (2016)

Aunque la tarifa media de cobertura de los costes operativos de transporte por ingresos por tarifas es del 42%, existen disparidades significativas entre los distintos billetes.

Así, antes de la creación de los paquetes de todas las zonas, la tasa de cobertura de los costes operativos por los ingresos de las suscripciones zonales variaba mucho según la zonificación en cuestión: el nivel de participación de los usuarios disminuía a medida que aumentaba el número de zonas y, para el mismo número de zonas, las zonas periféricas (4-5) tenían una tasa de cobertura inferior a la de las zonas centrales (1-2).

La propensión a usar un billete determinado varía según el perfil del viajero

Detrás de los billetes, hay categorías de usuarios que contribuyen más o menos fuertemente a la financiación del transporte, dependiendo de la tendencia que tengan a usar un billete en particular de forma preferente.

De hecho, no todos los usuarios utilizan los billetes en las mismas proporciones, sino que eligen sus billetes según sus necesidades de movilidad y el coste que el billete representa para ellos, una vez que se ha deducido la ayuda a la que tienen derecho (reembolso por parte del empleador para titulares activos de Navigo, por ejemplo, subvenciones departamentales, etc.). etc.).

Gasto de usuario por tipo de plan

Por tanto, las cuotas son especialmente atractivas para las personas trabajadoras, que tienen movilidad regular y pueden beneficiarse de un reembolso por parte del empleador de hasta un 50%, y para los escolares y estudiantes jóvenes, que también tienen movilidad limitada y se benefician de la tarifa Imagine R, reducida para muchos de ellos por subvenciones departamentales.

Los abonos gratuitos de Amethyste hacen que la entrada sea atractiva para los mayores elegibles, independientemente de sus necesidades de movilidad. La introducción de participaciones por iniciativa de los Consejos Departamentales tiene como objetivo frenar las solicitudes que no son aplicables.

Tasa de penetración por categoría socioprofesional

Los trabajadores empleados tienen una mayor propensión que las personas inactivas y los buscadores de empleo a utilizar una tarifa plana, debido a una movilidad más regular y al atractivo que el reembolso del empleador aporta a la suscripción.

Por otro lado, los buscadores de empleo que no cumplen las condiciones de ingresos para beneficiarse de la Tarifa de Transporte Solidaria (TST) viajan principalmente con billetes individuales, y más concretamente con billetes t+: su movilidad reducida no justifica la compra de un Navigo de tarifa completa. A cambio, viajar con un solo billete probablemente les lleva a limitar el número de viajes al mínimo estricto, a diferencia de los abonados de temporada, que pueden viajar ilimitado y aprovechar la deszonificación.

Dentro de la población activa, existen diferencias significativas entre, por un lado, los directivos, profesiones intermedias y los empleados, que poseen en gran medida pagos planos, y, por otro, trabajadores manuales, agricultores, artesanos, comerciantes y líderes empresariales: su menor uso de tarifas planas planas puede explicarse para algunos por su baja movilidad (agricultores, comerciantes), para otros probablemente por la geografía de sus movimientos (movimientos fragmentados de trabajadores o incluso la necesidad de transportar herramientas de trabajo, un servicio de transporte público menos bueno a zonas industriales que tienden a estar desconcentradas y a escalonar las horas de trabajo para los trabajadores, etc.).

Por tanto, la tarifación de Île-de-France favorece más a los abonados de temporada que a los viajeros ocasionales, especialmente para desplazamientos de larga distancia, como demuestra esta comparación entre el precio de billetes y paquetes antes de la implementación del paquete de todas las zonas.