Una contribución desigual de billetes y usuarios a la financiación del transporte

Aunque la tarifa media de cobertura de los costes operativos de transporte por ingresos por tarifas es del 42%, existen disparidades significativas entre los distintos billetes.

Así, antes de la creación de los paquetes de todas las zonas, la tasa de cobertura de los costes operativos por los ingresos de las suscripciones zonales variaba mucho según la zonificación en cuestión: el nivel de participación de los usuarios disminuía a medida que aumentaba el número de zonas y, para el mismo número de zonas, las zonas periféricas (4-5) tenían una tasa de cobertura inferior a la de las zonas centrales (1-2).

La propensión a usar un billete determinado varía según el perfil del viajero

Detrás de los billetes, hay categorías de usuarios que contribuyen más o menos fuertemente a la financiación del transporte, dependiendo de la tendencia que tengan a usar un billete en particular de forma preferente.

De hecho, no todos los usuarios utilizan los billetes en las mismas proporciones, sino que eligen sus billetes según sus necesidades de movilidad y el coste que el billete representa para ellos, una vez que se ha deducido la ayuda a la que tienen derecho (reembolso por parte del empleador para titulares activos de Navigo, por ejemplo, subvenciones departamentales, etc.). etc.).