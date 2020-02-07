Usos y usuarios de los billetes de transporte

El volumen de usuarios de los diferentes tickets durante un mes es una fotografía congelada. El número de personas que usan una multa al menos ocasionalmente es mayor que lo observado durante un mes. Por ejemplo, una persona no usó Navigo en febrero pero lo hará en marzo, y otra está en la situación opuesta: para las suscripciones, este comportamiento irregular de consumo puede deberse a que las personas trabajan de forma temporal o en lugares de trabajo variables (consultores, artesanos, etc.). Esto es especialmente cierto para los billetes y los que usan viajeros muy ocasionales.

Así, el número de residentes de Île-de-France que a veces utilizan un pase Navigo Month o Week debe ser del orden de 1,5 a 2 millones. Y el número de residentes de Île-de-France que a veces viajan con un billete o un billete es del orden de 5 a 6 millones.

Como destaca la tabla siguiente, el público de usuarios de billetes es heterogéneo, mezclando pasajeros muy habituales que consumen casi la mitad de los billetes vendidos y pasajeros ocasionales o incluso muy ocasionales. El público que utiliza entradas Origin-Destination es principalmente un público ocasional.