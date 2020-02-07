Usos y usuarios de los billetes de transporte

¿Cuántos usuarios para qué tickets?

En 2016, en un mes de "tráfico completo" (sin contar las vacaciones escolares), los volúmenes de usuarios de los distintos billetes de transporte son los siguientes:

(1) "Circulando" significa la persona que realmente viaja en transporte público con el billete correspondiente. Algunos de los beneficiarios de los billetes (especialmente los pases Amatista o Navigo Gratuité) pueden no viajar durante un mes. Existen dos posibles casos para beneficiarios del Descuento de Transporte Solidaridad que no viajan con un pase Navigo Solidaridad: o bien no viajaron, o viajaron con billetes y billetes de media tarifa. (2) Fuente: SIDV, noviembre de 2016. Incluyendo 1.066.000 Navigo Anual, 1.299.000 Navigo Month, 270.000 Navigo Week (el usuario podía usar varios pases semanales durante el mes). La suma de estos 3 números es mayor que el número de "circuladores" de Navigo porque algunas personas podían tener una semana de Navigo al principio del mes que seguía vigente, y luego un mes de Navigo. (3) Fuente: SIDV, noviembre de 2016. Incluyendo 427.000 estudiantes de Imagine R y 445.000 de Imagine R. (4) Fuente: SIDV, noviembre de 2016. Incluyendo 177.000 pases mensuales de Solidaridad Navigo y 20.000 pases semanales de Solidaridad Navigo. Los beneficiarios del Descuento de Transporte Solidario que viajen con billetes o billetes de media tarifa se cuentan en la fila "Billetes y billetes". (5) Fuente: SIDV, noviembre de 2016. (6) Estimación basada en los resultados de la encuesta realizada en 2015 y ajustada por los efectos del arancel único. Cada mes, 2,9 millones de residentes de Île-de-France viajan con billetes o billetes, incluidos usuarios de pases de esquí que viajan total o parcialmente fuera de las áreas de validez de su abono. No contamos a los pasajeros que no son de la Île-de-France, que consumen alrededor del 17% de los billetes vendidos. (7) Fuente: panel de la Agence Solidarité Transport, noviembre de 2016

El volumen de usuarios de los diferentes tickets durante un mes es una fotografía congelada. El número de personas que usan una multa al menos ocasionalmente es mayor que lo observado durante un mes. Por ejemplo, una persona no usó Navigo en febrero pero lo hará en marzo, y otra está en la situación opuesta: para las suscripciones, este comportamiento irregular de consumo puede deberse a que las personas trabajan de forma temporal o en lugares de trabajo variables (consultores, artesanos, etc.). Esto es especialmente cierto para los billetes y los que usan viajeros muy ocasionales.

Así, el número de residentes de Île-de-France que a veces utilizan un pase Navigo Month o Week debe ser del orden de 1,5 a 2 millones. Y el número de residentes de Île-de-France que a veces viajan con un billete o un billete es del orden de 5 a 6 millones.

Como destaca la tabla siguiente, el público de usuarios de billetes es heterogéneo, mezclando pasajeros muy habituales que consumen casi la mitad de los billetes vendidos y pasajeros ocasionales o incluso muy ocasionales. El público que utiliza entradas Origin-Destination es principalmente un público ocasional.

Los billetes se compran más comúnmente en folletos, lo cual es comprensible por la multiplicidad de posibilidades de uso, ya que son válidos en el metro, el RER de París, el autobús y el tranvía. Los billetes suburbanos, en cambio, se compran mayormente de forma individual: el uso de billetes de libreto se refiere principalmente a quienes usan una ruta repetidamente.

* Los siguientes tienen derecho al billete de medio billete: menores de 10 años, familias numerosas, beneficiarios del descuento de solidaridad de transporte, civiles ciegos de la región de Île-de-France, ciertos inválidos militares.

Parte de los billetes en ingresos y tráfico

En 2016, Navigo e Imagine R contribuyeron con un 63% a los ingresos. Los billetes y billetes, que están menos subvencionados que otros billetes, representan algo más de una cuarta parte de los ingresos por las tarifas.

* Paquetes de Esmeralda, Amatista gratis, billete de media Amatista, Rubí, Amatista. ** Policía, Orlybus, Roissybus, tarjeta de tráfico de Orlyval, etc. Navigo Annual, Imagine R, gama Amethyst.

La siguiente tabla muestra la cuota del tráfico de transporte público que asumió cada categoría de billetes en 2012. Navigo e Imagine R representaron dos tercios del tráfico, con multas y tickets algo menos del 20%.

¿Quién usa qué entrada?

La tasa de penetración de un ticket en una población es la proporción entre el número de usuarios de este ticket que pertenecen a esta población y el número total de personas en la población. Por ejemplo, debe entenderse, en la tabla siguiente, que entre los residentes de Île-de-France que están desempleados en un mes determinado, el 30% viaja con billete al menos una vez al mes.

La mayor probabilidad de usar un Navigo se encuentra entre empleados (41%), directivos (43,5%) y profesionales intermedios (38%). Los desempleados tienen una notable tendencia a usar billetes y billetes: su movilidad es más irregular que la de un empleado y un Navigo no es necesariamente "rentable" para ellos. Los inactivos y jubilados tienen una probabilidad bastante alta (33%) de viajar con billete: al igual que los desempleados, tienen una movilidad irregular que generalmente está limitada a un área local (y por tanto un uso limitado del tren).

Comportamientos de movilidad

El comportamiento de movilidad (número de viajes, modos realizados, motivos, etc.) varía según los billetes utilizados.

Volumen de viaje

Distribución de pasajeros por número de viajes por semana (enero de 2014)

La distribución del número de viajes por semana es una "curva de campana" para los pases Navigo, Imagine R y Solidarité Transport, pero con diferencias.

  • Para Navigo, la "campana" es más acentuada, lo que es señal de una alta concentración de suscriptores en un número de 10 viajes por semana, muy típico de los viajes a casa de un empleado a tiempo completo
  • Para Imagine R, la "campana" también se centra en 10 viajes por semana pero más plana, lo que da testimonio de una mayor variabilidad en las prácticas de movilidad: algunos jóvenes pueden no ir a clase 5 días a la semana o no siempre por los CTs, otros usan los CTs con frecuencia para actividades de ocio
  • En los paquetes de Solidarité Transport, la "campana" está aún más aplanada y desplazada hacia la derecha, lo que significa una mayor movilidad media y más diversidad en sus prácticas. Una posible explicación es que estas personas tienen menos motorización que los usuarios de Navigo y, por tanto, utilizan los TCs para desplazarse al trabajo, pero también por diversas otras razones (compras, formalidades, actividades de ocio, etc.).

La curva descendente en la distribución del número de viajes semanales para los paquetes Free Transport y Amethyst muestra una proporción bastante grande de personas con movilidad que son usuarios ocasionales del transporte público.

Distribución anual de viajes

Evolución en 2013 del número de viajes por semana en comparación con el número medio de viajes en una semana de tráfico de mayor intensidadLa distribución de los viajes a lo largo de todo el año también pone de manifiesto las diferencias de comportamiento entre los usuarios de los distintos billetes. Imagina que la movilidad R, lógicamente, es la más sensible a la estacionalidad, con fuertes contrastes entre los periodos festivos y los no festivos.

Por el contrario, la movilidad de los paquetes Free Transport y Solidarity Transport es menos sensible a la estacionalidad que la movilidad Navigo. Se pueden proponer dos tipos de explicaciones: por un lado, los grupos desfavorecidos van menos de vacaciones; por otro lado, utilizan los CTs por motivos distintos al desplazamiento (y por tanto siguen usando los CTs si están de vacaciones y se quedan en la región).

Modos prestados

En cuanto a los modos utilizados durante sus viajes, las prácticas de los suscriptores de Navigo e Imagine R Student son bastante similares, con una gran proporción de viajes que incluyen el metro y/o el tren. Esto es coherente con la estructura de ventas de estos paquetes, donde predominan los paquetes que incluyen la zona 1, con un lugar significativo para 1-2 paquetes: el modelo típico de estos usuarios es realizar viajes de trabajo o estudio en casa, a veces bastante largos, entre los suburbios y París.

Imagina que los suscriptores de R Scolaire comparten con los beneficiarios de Amethyst una fuerte tendencia a coger el autobús, lo que va de la mano con el hecho de que los trayectos de estos usuarios son más cortos y locales. Para los suscriptores de Imagine R Scolaire, esto es coherente con una estructura de ventas dominada por 2 paquetes de zonas suburbio-suburbio.

Los paquetes de Transporte Gratuito y Transporte Solidario están en configuraciones intermedias:

  • Los paquetes de Transporte Gratuito son más similares a los beneficiarios de Amethyst, pero con una preferencia algo menos exclusiva por el autobús y una porcentaje menos marginal de viajes en tren-RER. Esto es, sin duda, un signo de una heterogeneidad de este público, que mezcla a personas inactivas con movilidad irregular y ocasional, niños y jóvenes en la escuela (que tienden a desplazarse localmente) y trabajadores con o sin trabajo que pueden tener que desplazarse más allá del estricto perímetro local.
  • Los pases de Solidarité Transport están más cerca de los pasos Navigo, pero con menor peso ferroviario y metro en favor del autobús. Esto también puede deberse a la heterogeneidad del público, que incluye tanto a adultos como a jóvenes en la escuela (cuya movilidad se encuentra en un área más limitada). Otra posible explicación es que los TC se utilizan por diversas razones, más allá de los desplazamientos: los viajes para hacer compras, cumplir formalidades o actividades de ocio están más cerca y, en estos casos, el autobús es adecuado.

Motivos de viaje

Cuando la porcentaje de "regresos a casa" se acerca al 50%, significa que los viajeros hacen pocos viajes "triangulares" (yendo de casa al lugar A para una actividad, luego del lugar A al lugar B para otra, y después de vuelta del lugar B a casa).

Imagina que los suscriptores de R Student y Navigo tienen más probabilidades de realizar viajes triangulares, es decir, optimizar su movilidad combinando diversas actividades en la misma sucesión de viajes. Por el contrario, los beneficiarios de Amethyst y los suscriptores de Imagine R Scolaire tienen más probabilidades de hacer viajes de ida y vuelta sencillos.

La proporción de viajes para hacer deberes o estudiar a casa es equivalente para los suscriptores de Navigo y de Imagine R Student, pero las otras razones son un poco más utilitarias para los suscriptores de Navigo: las compras y los formalidades son más importantes para ellos, mientras que las actividades de ocio son más importantes para los suscriptores de Imagine R Student.