Usos y usuarios de los billetes de transporte

¿Cuántos usuarios para qué tickets?
En 2016, en un mes de "tráfico completo" (sin contar las vacaciones escolares), los volúmenes de usuarios de los distintos billetes de transporte son los siguientes:
El volumen de usuarios de los diferentes tickets durante un mes es una fotografía congelada. El número de personas que usan una multa al menos ocasionalmente es mayor que lo observado durante un mes. Por ejemplo, una persona no usó Navigo en febrero pero lo hará en marzo, y otra está en la situación opuesta: para las suscripciones, este comportamiento irregular de consumo puede deberse a que las personas trabajan de forma temporal o en lugares de trabajo variables (consultores, artesanos, etc.). Esto es especialmente cierto para los billetes y los que usan viajeros muy ocasionales.
Así, el número de residentes de Île-de-France que a veces utilizan un pase Navigo Month o Week debe ser del orden de 1,5 a 2 millones. Y el número de residentes de Île-de-France que a veces viajan con un billete o un billete es del orden de 5 a 6 millones.
Como destaca la tabla siguiente, el público de usuarios de billetes es heterogéneo, mezclando pasajeros muy habituales que consumen casi la mitad de los billetes vendidos y pasajeros ocasionales o incluso muy ocasionales. El público que utiliza entradas Origin-Destination es principalmente un público ocasional.
Los billetes se compran más comúnmente en folletos, lo cual es comprensible por la multiplicidad de posibilidades de uso, ya que son válidos en el metro, el RER de París, el autobús y el tranvía. Los billetes suburbanos, en cambio, se compran mayormente de forma individual: el uso de billetes de libreto se refiere principalmente a quienes usan una ruta repetidamente.
En 2016, Navigo e Imagine R contribuyeron con un 63% a los ingresos. Los billetes y billetes, que están menos subvencionados que otros billetes, representan algo más de una cuarta parte de los ingresos por las tarifas.
La siguiente tabla muestra la cuota del tráfico de transporte público que asumió cada categoría de billetes en 2012. Navigo e Imagine R representaron dos tercios del tráfico, con multas y tickets algo menos del 20%.
La tasa de penetración de un ticket en una población es la proporción entre el número de usuarios de este ticket que pertenecen a esta población y el número total de personas en la población. Por ejemplo, debe entenderse, en la tabla siguiente, que entre los residentes de Île-de-France que están desempleados en un mes determinado, el 30% viaja con billete al menos una vez al mes.
La mayor probabilidad de usar un Navigo se encuentra entre empleados (41%), directivos (43,5%) y profesionales intermedios (38%). Los desempleados tienen una notable tendencia a usar billetes y billetes: su movilidad es más irregular que la de un empleado y un Navigo no es necesariamente "rentable" para ellos. Los inactivos y jubilados tienen una probabilidad bastante alta (33%) de viajar con billete: al igual que los desempleados, tienen una movilidad irregular que generalmente está limitada a un área local (y por tanto un uso limitado del tren).
El comportamiento de movilidad (número de viajes, modos realizados, motivos, etc.) varía según los billetes utilizados.
Distribución de pasajeros por número de viajes por semana (enero de 2014)
La distribución del número de viajes por semana es una "curva de campana" para los pases Navigo, Imagine R y Solidarité Transport, pero con diferencias.
La curva descendente en la distribución del número de viajes semanales para los paquetes Free Transport y Amethyst muestra una proporción bastante grande de personas con movilidad que son usuarios ocasionales del transporte público.
Evolución en 2013 del número de viajes por semana en comparación con el número medio de viajes en una semana de tráfico de mayor intensidadLa distribución de los viajes a lo largo de todo el año también pone de manifiesto las diferencias de comportamiento entre los usuarios de los distintos billetes. Imagina que la movilidad R, lógicamente, es la más sensible a la estacionalidad, con fuertes contrastes entre los periodos festivos y los no festivos.
Por el contrario, la movilidad de los paquetes Free Transport y Solidarity Transport es menos sensible a la estacionalidad que la movilidad Navigo. Se pueden proponer dos tipos de explicaciones: por un lado, los grupos desfavorecidos van menos de vacaciones; por otro lado, utilizan los CTs por motivos distintos al desplazamiento (y por tanto siguen usando los CTs si están de vacaciones y se quedan en la región).
En cuanto a los modos utilizados durante sus viajes, las prácticas de los suscriptores de Navigo e Imagine R Student son bastante similares, con una gran proporción de viajes que incluyen el metro y/o el tren. Esto es coherente con la estructura de ventas de estos paquetes, donde predominan los paquetes que incluyen la zona 1, con un lugar significativo para 1-2 paquetes: el modelo típico de estos usuarios es realizar viajes de trabajo o estudio en casa, a veces bastante largos, entre los suburbios y París.
Imagina que los suscriptores de R Scolaire comparten con los beneficiarios de Amethyst una fuerte tendencia a coger el autobús, lo que va de la mano con el hecho de que los trayectos de estos usuarios son más cortos y locales. Para los suscriptores de Imagine R Scolaire, esto es coherente con una estructura de ventas dominada por 2 paquetes de zonas suburbio-suburbio.
Los paquetes de Transporte Gratuito y Transporte Solidario están en configuraciones intermedias:
Cuando la porcentaje de "regresos a casa" se acerca al 50%, significa que los viajeros hacen pocos viajes "triangulares" (yendo de casa al lugar A para una actividad, luego del lugar A al lugar B para otra, y después de vuelta del lugar B a casa).
Imagina que los suscriptores de R Student y Navigo tienen más probabilidades de realizar viajes triangulares, es decir, optimizar su movilidad combinando diversas actividades en la misma sucesión de viajes. Por el contrario, los beneficiarios de Amethyst y los suscriptores de Imagine R Scolaire tienen más probabilidades de hacer viajes de ida y vuelta sencillos.
La proporción de viajes para hacer deberes o estudiar a casa es equivalente para los suscriptores de Navigo y de Imagine R Student, pero las otras razones son un poco más utilitarias para los suscriptores de Navigo: las compras y los formalidades son más importantes para ellos, mientras que las actividades de ocio son más importantes para los suscriptores de Imagine R Student.