Grand Paris Express : La journée d’information aux opérateurs s’est tenue le 13 juin

Une journée d’information ouverte aux opérateurs sur les enjeux de la future mise en concurrence

Afin de partager les enjeux de la mise en concurrence des lignes 15, 16, 17 et 18, Île-de-France Mobilités a réuni les opérateurs en présence de la RATP Infrastructure, désignée gestionnaire technique des infrastructures et de la Société du Grand Paris, maître d’ouvrage et propriétaire des infrastructures, et de la Direction générale des infrastructures des transports et de la mer (DGITM). Cette réunion d’échanges avait pour objectif de leur fournir toutes les informations nécessaires afin de répondre aux futurs appels d’offres de mise en exploitation des futures lignes : rôles, responsabilités des différentes parties prenantes, caractéristiques et spécificités techniques du réseau, calendrier.

La matinée s’est poursuivie par une visite de la Fabrique du métro, organisée par la Société du Grand Paris, qui a partagé avec les opérateurs, l’état d’avancement des travaux et des informations techniques sur l’organisation des lignes 15, 16, 17 et 18.

Les présentations faites aux opérateurs, sont téléchargeables ici :