8 luoghi culturali stimolanti o sorprendenti da scoprire in Île-de-France
Pubblicato su
Cerchi cultura ed esplorazione con i mezzi pubblici, vicino a te? Teatro, museo, castello, sala concerti o cinema: ti portiamo alla scoperta di 8 luoghi culturali stimolanti o sorprendenti, tra le migliaia che fanno la bellezza dell'Île-de-France!
Il cinema Luxor a Parigi. Inaugurato nell'ottobre del 1921, il Luxor si ispira all'Egitto dei faraoni molto di moda all'epoca. Colonne, mosaici, papiri, travi decorate con geroglifici, bassorilievi: è da vedere... prima di vedere il suo film!
Senna e Marna (77)
Il castello di Champs sur Marne. Questo non è altro che il castello di Maria Antonietta. Infine, al cinema, nel film di Sofia Coppola. È anche molto meno conosciuto di Fontainebleau, Chantilly o Versailles.
Scopri il tranquillo e grazioso castello di Champs sur Marne, la sua collezione di oggetti del XVII e XVIII secolo e i suoi giardini così impeccabilmente progettati.
Yvelines (78)
Il castello di Montecristo a Port-Marly. Benvenuti ad Alexandre Dumas. Fu lo scrittore che, consapevole della sua gloria, costruì questo piccolo castello in stile rinascimentale, accompagnato da una mini-replica del castello d'If che fece il suo studio.
Delizioso parco e interni sublimi (consigliamo il salone moresco), scopri il "paradiso terrestre" (queste sono le sue parole) del padre dei Tre Moschettieri!
Essonne (91)
L'opera di Massy. Non c'è bisogno di andare a Parigi per godersi la voce sublime dei più grandi tenori. A Massy, dal 1993, l'opera è offerta a coloro che amano vibrare.
E poiché il brivido dell'arte passa anche attraverso gli occhi, entro il 2025, il Centre Pompidou installerà (e farà scoprire) le sue riserve, proprio accanto. A due passi dalla futura stazione della metropolitana "Massy Opéra" del Grand Paris Express!
Alta Senna (92)
La Mastaba 1 a La Garenne-Colombes. Immaginate una casa piastrellata di bianco, per tre quarti sepolta, illuminata da un enorme lucernario... Un monumentale vaso di fiori rossi ti dà il benvenuto: sei a Mastaba 1.
Questa casa, ispirata ai monumenti funerari egiziani (le "mastabas"), è l'artista Jean-Pierre Raynaud che l'ha progettata con l'architetto Jean Dedieu, nel 1986. Prima per conservare le sue opere, poi per viverci. Prima di cederlo alla città, che lo ha aperto al pubblico ed espone le sue opere.
Incredibile, affascinante: da visitare!
Senna-Saint-Denis (93)
Il Centro Nazionale di Danza di Pantin. Sulle rive del Canal de l'Ourcq, questo edificio dall'architettura brutalista non può essere perso. Amiamo, odiamo, ma soprattutto viviamo lì, godiamo di una cultura aperta a tutti.
Val-de-Marne (94)
La Ferme du Buisson a Noisiel. Siete qui in quella che una volta era una fattoria sperimentale della fabbrica di cioccolato Menier. Mattoni, cornice a vista: questo palcoscenico nazionale ospita anche 2 cinema e un centro d'arte contemporanea.
Val-d'Oise (95)
Punti in comune Il Théâtre 95 di Cergy-Pontoise. Rinnovato, ampliato, questo teatro emblematico, in rame e alluminio è eretto nella nuova città di Cergy-Pontoise tutto in scaglie d'oro vestito. Un gesto architettonico forte, un incontro urbano inaspettato e poetico, opera dell'architetto Gaëlle Penault e dell'urbanista Dominique Montassut. L'edificio è certificato alta qualità ambientale.