8 luoghi culturali stimolanti o sorprendenti da scoprire in Île-de-France

Punti in comune Il Théâtre 95 di Cergy-Pontoise. Rinnovato, ampliato, questo teatro emblematico, in rame e alluminio è eretto nella nuova città di Cergy-Pontoise tutto in scaglie d'oro vestito. Un gesto architettonico forte, un incontro urbano inaspettato e poetico, opera dell'architetto Gaëlle Penault e dell'urbanista Dominique Montassut. L'edificio è certificato alta qualità ambientale.