Dichiarazione di accessibilità dell'applicazione Île-de-France Mobilité Android

Stato di conformità
Per l'applicazione mobile Android di Île-de-France Mobilités, il tasso di conformità alla norma EN 301 549 espresso come percentuale di criteri soddisfatti (somma dei criteri conformi divisa per il numero di criteri applicabili) è del 48% per la parte dedicata alle informazioni ai passeggeri e del 56% per l'acquisto di biglietto di trasporto (carrello/biglietteria).
A partire dall'11 aprile 2024, l'applicazione mobile Android di Île-de-France Mobilités è quindi considerata "non conforme" per la parte dedicata alle informazioni ai passeggeri e "parzialmente conforme" per la parte dedicata all'acquisto di biglietto di trasporto.