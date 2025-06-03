Dichiarazione di accessibilità dell'applicazione Île-de-France Mobilité Android

Istituzione della presente dichiarazione di accessibilità

Questa dichiarazione è stata rilasciata il 16 febbraio 2023. È stato quindi aggiornato il 12 ottobre 2023 e l'11 aprile 2024.

Ambiente di test

Gli ultimi test sono stati effettuati con la versione 8.10.0-3159.0 dell'applicazione mobile Android di Île-de-France Mobilités e:

Versioni Android 12 e 14 ;

e ; Talkback versioni 14.0 e 14.1.

Schermate che sono state controllate per la conformità per la parte "Informazioni ai passeggeri"

Schermate iniziali (6 schermi) Credito Indicazioni: schermata iniziale Itinerario: ricerca località Itinerario: aggiunto ai preferiti Percorso: elenco dei risultati Itinerario: dettaglio di un risultato Orari di apertura: Reception Informazioni sul traffico : Home Informazioni sul traffico: dettagli delle informazioni Effettua il login Login: password dimenticata Login: registrazione (4 passi) Contattateci

Schermate che sono state oggetto del controllo di conformità per la parte "Acquisto di biglietto di trasporto"