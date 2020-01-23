Politica di accessibilità della rete

Il piano generale per l'accessibilità
L'accessibilità dell'intera catena di viaggio è stata resa obbligatoria dalla legge dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità, modificata dall'ordinanza del 26 settembre 2014.
L'accessibilità dei trasporti pubblici riguarda i veicoli, le stazioni o le fermate, le informazioni ai passeggeri e le attrezzature. L'obiettivo è che le persone a mobilità ridotta possano entrare, circolare e utilizzare tutti i servizi come gli altri viaggiatori.
Île-de-France Mobilités ha approvato il suo piano generale per l'accessibilità nel 2009 e il suo piano generale per l'accessibilità – agenda programmata per l'accessibilità (SD'AP) nel luglio 2015. Presenta gli orientamenti generali e le priorità per l'accessibilità del servizio di trasporto pubblico e, più specificamente, i lavori da eseguire sulla rete stradale e ferroviaria.
In conformità con l'ordinanza del 26 settembre 2014 che modifica la legge dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, la partecipazione e la cittadinanza delle persone con disabilità, e in consultazione con i vettori, le autorità locali e le associazioni interessate, Île-de-France Mobilités ha proposto un'agenda programmata per l'accessibilità (SDA-Ad'AP o Ad'AP) che fissa in particolare un calendario preciso per i lavori ancora da eseguire sulle reti ferroviarie e stradali entro il 2024: