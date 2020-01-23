Politica di accessibilità della rete

Stazioni della rete ferroviaria

L'accessibilità di una stazione consiste nel rendere la catena di viaggio accessibile a tutte le persone con mobilità ridotta dalla strada al treno. L'eliminazione degli ostacoli, l'installazione di porte automatiche, biglietterie e distributori di biglietti accessibili, la larghezza dei percorsi ma anche l'adeguamento o la creazione di strutture di attraversamento dei binari (passerelle e sottopassaggi) con la creazione di ascensori, l'adeguamento dell'altezza dei marciapiedi ai treni e l'installazione su di essi di strisce di vigilanza e l'aggiornamento dell'illuminazione e delle informazioni sonore e visive le opere principali. La rete di riferimento delle stazioni SDA è composta da 268 stazioni: 209 stazioni SNCF e 65 stazioni RATP, 6 delle quali sono gestite congiuntamente dai due operatori. Questa rete di riferimento è stata definita per coprire quasi il 95% del traffico ferroviario dell'Ile-de-France.

Sul perimetro RATP (RER A e RER B), la stazione di Lussemburgo (RER B) è stata resa accessibile nel 2019. 64 stazioni sono accessibili alla fine del 2019 e l'ultima stazione, Croix de Berny, sarà resa accessibile nel 2021.

Sul perimetro SNCF, 15 stazioni hanno visto i loro lavori completati nel 2019 (Arpajon, Boussy-St-Antoine, Choisy-le-Roi, Corbeil-Essonnes, Epinay-sur-Orge, Ermont Halte, Fontainebleau – Avon, Garges – Sarcelles, Houdan, Le Stade, Maisons-Alfort – Alfortville, Nemours – St-Pierre, Pierrefitte-Stains, St-Gratien, La Barre Ormesson) e 5 stazioni nel 2020 (Courbevoie, Juvisy, Montereau, Javel, Dourdan, Dourdan la Forêt). A questo va aggiunta la stazione di Les Clairières-Verneuil, resa accessibile nell'ambito di un altro programma.

Tenendo conto delle stazioni comuni a entrambi gli operatori, 177 stazioni sono accessibili alla fine del 2020. Si noti che sono accessibili anche 7 stazioni oltre a quelle della SDA.

La messa in servizio nel 2019 del nuovo ramo del tram T4 a Clichy-Montfermeil e l'estensione del tram T1 ad Asnières-Quatre Routes offrono anche nuove stazioni accessibili agli utenti della regione parigina.