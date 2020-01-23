Politica di accessibilità della rete

Master plan per l'accessibilità, l'accessibilità della rete tranviaria e stradale, del materiale rotabile e delle stazioni

Il piano generale per l'accessibilità

L'accessibilità dell'intera catena di viaggio è stata resa obbligatoria dalla legge dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, partecipazione e cittadinanza delle persone con disabilità, modificata dall'ordinanza del 26 settembre 2014.

L'accessibilità dei trasporti pubblici riguarda i veicoli, le stazioni o le fermate, le informazioni ai passeggeri e le attrezzature. L'obiettivo è che le persone a mobilità ridotta possano entrare, circolare e utilizzare tutti i servizi come gli altri viaggiatori.

Île-de-France Mobilités ha approvato il suo piano generale per l'accessibilità nel 2009 e il suo piano generale per l'accessibilità – agenda programmata per l'accessibilità (SD'AP) nel luglio 2015. Presenta gli orientamenti generali e le priorità per l'accessibilità del servizio di trasporto pubblico e, più specificamente, i lavori da eseguire sulla rete stradale e ferroviaria.

In conformità con l'ordinanza del 26 settembre 2014 che modifica la legge dell'11 febbraio 2005 sulla parità di diritti e opportunità, la partecipazione e la cittadinanza delle persone con disabilità, e in consultazione con i vettori, le autorità locali e le associazioni interessate, Île-de-France Mobilités ha proposto un'agenda programmata per l'accessibilità (SDA-Ad'AP o Ad'AP) che fissa in particolare un calendario preciso per i lavori ancora da eseguire sulle reti ferroviarie e stradali entro il 2024:

Accessibilità del materiale rotabile

In occasione del rinnovo o del rinnovo del materiale rotabile, autobus, tram, metropolitana e treni sono resi accessibili alle persone con mobilità ridotta. Creazione di spazi dedicati alle persone con mobilità ridotta, rampa di accesso, pulsante di emergenza a portata di mano, segnaletica leggibile... Molte attrezzature adattate sono distribuite a bordo di autobus, tram, metropolitana e treno. L'obiettivo è consentire a tutti i residenti dell'Ile-de-France di utilizzare i trasporti pubblici.

Stazioni della rete ferroviaria

L'accessibilità di una stazione consiste nel rendere la catena di viaggio accessibile a tutte le persone con mobilità ridotta dalla strada al treno. L'eliminazione degli ostacoli, l'installazione di porte automatiche, biglietterie e distributori di biglietti accessibili, la larghezza dei percorsi ma anche l'adeguamento o la creazione di strutture di attraversamento dei binari (passerelle e sottopassaggi) con la creazione di ascensori, l'adeguamento dell'altezza dei marciapiedi ai treni e l'installazione su di essi di strisce di vigilanza e l'aggiornamento dell'illuminazione e delle informazioni sonore e visive le opere principali. La rete di riferimento delle stazioni SDA è composta da 268 stazioni: 209 stazioni SNCF e 65 stazioni RATP, 6 delle quali sono gestite congiuntamente dai due operatori. Questa rete di riferimento è stata definita per coprire quasi il 95% del traffico ferroviario dell'Ile-de-France.

Sul perimetro RATP (RER A e RER B), la stazione di Lussemburgo (RER B) è stata resa accessibile nel 2019. 64 stazioni sono accessibili alla fine del 2019 e l'ultima stazione, Croix de Berny, sarà resa accessibile nel 2021.

Sul perimetro SNCF, 15 stazioni hanno visto i loro lavori completati nel 2019 (Arpajon, Boussy-St-Antoine, Choisy-le-Roi, Corbeil-Essonnes, Epinay-sur-Orge, Ermont Halte, Fontainebleau – Avon, Garges – Sarcelles, Houdan, Le Stade, Maisons-Alfort – Alfortville, Nemours – St-Pierre, Pierrefitte-Stains, St-Gratien, La Barre Ormesson) e 5 stazioni nel 2020 (Courbevoie, Juvisy, Montereau, Javel, Dourdan, Dourdan la Forêt). A questo va aggiunta la stazione di Les Clairières-Verneuil, resa accessibile nell'ambito di un altro programma.

Tenendo conto delle stazioni comuni a entrambi gli operatori, 177 stazioni sono accessibili alla fine del 2020. Si noti che sono accessibili anche 7 stazioni oltre a quelle della SDA.

La messa in servizio nel 2019 del nuovo ramo del tram T4 a Clichy-Montfermeil e l'estensione del tram T1 ad Asnières-Quatre Routes offrono anche nuove stazioni accessibili agli utenti della regione parigina.

Accessibilità della rete tranviaria e stradale

La rete tranviaria è completamente accessibile e indipendente per gli utenti su sedia a rotelle.

Dal febbraio 2010, tutte le 69 linee della rete di autobus parigini sono accessibili alle persone con disabilità. Nel resto della regione Ile-de-France, Île-de-France Mobilités collabora con le autorità locali per garantire l'accessibilità fisica delle linee, da un lato acquistando materiale rotabile che consenta l'accessibilità per le persone in sedia a rotelle e, dall'altro, finanziando l'accessibilità dei punti di fermata.

Île-de-France Mobilités finanzia gli studi diagnostici e di sviluppo per i punti di sosta fino a 300 € / fermata e l'importo totale dei lavori fino al 70%. Una linea urbana gestita da autobus è dichiarata accessibile quando il 100% dei suoi veicoli e il 70% delle sue fermate sono conformi agli standard di accessibilità e il personale è formato per accogliere e prendersi cura delle persone con disabilità.