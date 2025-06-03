Dichiarazione di accessibilità dell'applicazione Île-de-France Mobilité iOS

Pubblicato su

Île-de-France Mobilités si impegna a rendere accessibili i suoi servizi online (Internet, intranet, extranet e applicazioni mobili) ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 2005-102 dell'11 febbraio 2005. La presente dichiarazione di accessibilità si applica all'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités.

Stato di conformità

Per l'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités, il tasso di conformità alla norma EN 301 549 espresso come percentuale di criteri soddisfatti (somma dei criteri conformi divisa per il numero di criteri applicabili) è del 35% per la parte dedicata alle informazioni ai passeggeri e del 54% per l'acquisto di biglietto di trasporto (carrello/biglietteria).

A partire dall'8 marzo 2024, l'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités è quindi considerata "non conforme" per la parte dedicata alle informazioni ai passeggeri e "parzialmente conforme" per la parte dedicata all'acquisto di biglietto di trasporto.

Risultati dei test: informazioni sui passeggeri

L'audit di conformità effettuato per la sezione "Informazioni ai passeggeri" daTemesis il 20 febbraio 2024 rivela che il 35% dei criteri della norma EN 301 549 è soddisfatto. Nel dettaglio:

  • Il numero di criteri conformi è: 9
  • Il numero di criteri non conformi è: 17
  • Il numero di criteri non applicabili è: 24

Risultati dei test: acquisto di biglietto di trasporto

L'audit di conformità effettuato per la parte "Acquisto di biglietto di trasporto" daTemesis l'8 marzo 2024 rivela che il 54% dei criteri della norma EN 301 549 è soddisfatto. Nel dettaglio:

  • Il numero di criteri conformi è: 15
  • Il numero di criteri non conformi è: 13
  • Il numero di criteri non applicabili è: 22

Contenuto non accessibile

I contenuti elencati di seguito non sono accessibili per i seguenti motivi:

Elenco delle non conformità individuate per la sezione "Informazioni ai passeggeri"

  1. Livello A - Criterio 1.1.1 - Contenuto non testuale
  2. Livello A - Criterio 1.3.1 - Info e relazioni
  3. Livello A - Criterio 1.3.3 - Caratteristiche sensoriali
  4. Livello AA - Criterio 1.3.4 - Orientamento
  5. Livello A - criterio 1.4.1 - Uso del colore
  6. Livello AA - Criterio 1.4.3 - Contrasto (minimo)
  7. Livello AA - criterio 1.4.4 - Testo dimensionale
  8. Livello AA - criterio 1.4.11 - Contrasto non testuale
  9. Livello A - criterio 2.1.1 - Tastiera
  10. Livello A - criterio 2.1.2 - Nessuna trappola per tastiera
  11. Livello A - Criterio 2.2.2 - Pausa, Stop, Nascondi
  12. Livello A - criterio 2.4.3 - Ordine di messa a fuoco
  13. Livello AA - Criterio 2.4.6 - Rubriche ed etichette
  14. Livello A - Criterio 2.5.1 - Gesto puntatore
  15. Livello A - Criterio 3.3.1 - Identificazione degli errori
  16. Livello A - Criterio 3.3.2 - Etichette o istruzioni
  17. Livello A - criterio 4.1.2 - Nome, ruolo, valore

Elenco delle non conformità rilevate per la parte "Acquisto di biglietto di trasporto"

  1. Livello A - Criterio 1.1.1 - Contenuto non testuale
  2. Livello A - Criterio 1.3.1 - Info e relazioni
  3. Livello AA - Criterio 1.3.4 - Orientamento
  4. Livello AA - Criterio 1.4.3 - Contrasto (minimo)
  5. Livello AA - criterio 1.4.4 - Testo dimensionale
  6. Livello AA - criterio 1.4.11 - Contrasto non testuale
  7. Livello A - criterio 2.1.1 - Tastiera
  8. Livello A - Criterio 2.2.2 - Pausa, Stop, Nascondi
  9. Livello A - criterio 2.4.3 - Ordine di messa a fuoco
  10. Livello AA - criterio 3.1.2 - Lingua delle parti
  11. Livello A - Criterio 3.3.2 - Etichette o istruzioni
  12. Livello A - criterio 4.1.2 - Nome, ruolo, valore
  13. Livello AA - Criterio 4.1.3 - Messaggi di stato

Deroghe per oneri sproporzionati e contenuti non soggetti all'obbligo di accessibilità

Nessun contenuto esente o derogato.

Istituzione della presente dichiarazione di accessibilità

Questa dichiarazione è stata rilasciata il 16 febbraio 2023. È stato quindi aggiornato il 18 ottobre 2023 e l'8 marzo 2024.

Ambiente di test

Gli ultimi test sono stati effettuati con la versione 8.0.0 dell'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités e la versione 17.3.1 di iOS.

Schermate che sono state controllate per la conformità per la parte "Informazioni ai passeggeri"

  1. Schermate iniziali (6 schermi)
  2. Credito
  3. Indicazioni: schermata iniziale
  4. Itinerario: ricerca località
  5. Itinerario: aggiunto ai preferiti
  6. Percorso: elenco dei risultati
  7. Itinerario: dettaglio di un risultato
  8. Orari di apertura: Reception
  9. Informazioni sul traffico : Home
  10. Informazioni sul traffico: dettagli delle informazioni
  11. Effettua il login
  12. Login: password dimenticata
  13. Login: registrazione (4 passi)
  14. Contattateci

Schermate che sono state oggetto del controllo di conformità per la parte "Acquisto di biglietto di trasporto"

  1. Schermata di acquisto
  2. Schermata di biglietti e pacchetti
  3. Schermata di login
  4. Schermo pacchetto Navigo settimana
  5. Schermata di conferma dell'acquisto
  6. Schermata di pagamento

Feedback e contatti

Se non riesci ad accedere ai contenuti o ai servizi dell'applicazione mobile Android di Île-de-France Mobilités, puoi contattare il suo gestore per essere indirizzato a un'alternativa accessibile o ottenere il contenuto in un'altra forma.

Mezzi di ricorso

Questa procedura deve essere utilizzata nel caso seguente.

Hai segnalato al responsabile dell'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités una mancanza di accessibilità che ti impedisce di accedere ai contenuti o a uno dei suoi servizi e non hai ricevuto una risposta soddisfacente.

  • Scrivi un messaggio al Difensore dei Diritti
  • Contatta il delegato del difensore dei diritti nella tua regione
  • Invia una mail per posta (gratuita, non mettere un timbro)
    Difensore dei diritti
    Risposta gratuita 71120
    75342 Parigi CEDEX 07