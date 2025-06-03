Dichiarazione di accessibilità dell'applicazione Île-de-France Mobilité iOS

Istituzione della presente dichiarazione di accessibilità

Questa dichiarazione è stata rilasciata il 16 febbraio 2023. È stato quindi aggiornato il 18 ottobre 2023 e l'8 marzo 2024.

Ambiente di test

Gli ultimi test sono stati effettuati con la versione 8.0.0 dell'applicazione mobile iOS di Île-de-France Mobilités e la versione 17.3.1 di iOS.

Schermate che sono state controllate per la conformità per la parte "Informazioni ai passeggeri"

Schermate iniziali (6 schermi) Credito Indicazioni: schermata iniziale Itinerario: ricerca località Itinerario: aggiunto ai preferiti Percorso: elenco dei risultati Itinerario: dettaglio di un risultato Orari di apertura: Reception Informazioni sul traffico : Home Informazioni sul traffico: dettagli delle informazioni Effettua il login Login: password dimenticata Login: registrazione (4 passi) Contattateci

Schermate che sono state oggetto del controllo di conformità per la parte "Acquisto di biglietto di trasporto"