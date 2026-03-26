Dichiarazione di accessibilità del servizio web "Move Me": parzialmente conforme

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al servizio Web: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/.

Inoltre, e in conformità con il decreto n. 2019-768 del 24 luglio 2019, Île-de-France Mobilités dettaglia la strategia per rendere accessibili i suoi servizi digitali nei seguenti documenti: · Il piano pluriennale di accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités 2025-2028 · Il piano d'azione per l'e-accessibilità 2025

STATO DI CONFORMITÀ

Questo servizio web di Île-de-France Mobilités è parzialmente conforme al quadro generale per il miglioramento dell'accessibilità a causa delle non conformità, esenzioni e deroghe elencate di seguito.

RISULTATI DEI TEST

L'audit di conformità RGAA 4.1.2 condotto da Temesis nel novembre 2024 rivela che il 55,74% dei criteri RGAA è soddisfatto.

Nel dettaglio:

Numero di criteri soddisfatti: 34

Numero di criteri non conformi: 27

Numero di criteri non applicabili: 45

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

I contenuti elencati di seguito non sono accessibili per i seguenti motivi:

Non conformità

Elenco dei criteri non conformi:

Criterio 1.1: Ogni immagine contenente informazioni ha un'alternativa testuale? Criterio 2.2: Per ogni fotogramma con un biglietto di frame, questo biglietto di frame è rilevante? Criterio 3.1: In ogni pagina web, le informazioni non dovrebbero essere fornite esclusivamente dal colore. Questa regola viene rispettata? Criterio 3.2: In ogni pagina web, il contrasto tra il colore del testo e il colore del suo sfondo è sufficientemente elevato (tranne in casi particolari)? Criterio 3.3: In ogni pagina web, i colori utilizzati nei componenti dell'interfaccia o negli elementi grafici contenenti informazioni sono sufficientemente contrastati (tranne in casi particolari)? Criterio 5.2: Per ogni tabella di dati complessa con un riepilogo, è rilevante? Criterio 6.1: Ogni collegamento è esplicito (tranne in casi particolari)? Criterio 6.2: In ogni pagina web, ogni link, ha un titolo? Criterio 7.1: Ogni script, se necessario, è compatibile con le tecnologie assistive? Criterio 7.3: Ogni script può essere controllato dalla tastiera e da qualsiasi dispositivo di puntamento (tranne in casi particolari)? Criterio 7.5: In ogni pagina Web, i messaggi di stato vengono visualizzati correttamente dalle tecnologie assistive? Criterio 8.6: Per ogni pagina web con un biglietto di pagina, biglietto è rilevante? Criterio 8.9: In ogni pagina web, i tag non devono essere utilizzati solo a scopo di presentazione. Questa regola viene rispettata? Criterio 9.1: In ogni pagina web, le informazioni sono strutturate dall'uso appropriato di biglietti? Criterio 9.2: In ogni pagina web, la struttura del documento è coerente (tranne in casi particolari)? Criterio 10.1: Nel sito web, i fogli di stile vengono utilizzati per controllare la presentazione delle informazioni? Criterio 10.2: In ogni pagina web, il contenuto visibile con informazioni rimane presente quando i fogli di stile sono disabilitati? Criterio 10.6: In ogni pagina web, ogni link la cui natura non è evidente è visibile in relazione al testo circostante? Criterio 10.7: In ogni pagina web, per ogni elemento che riceve lo stato attivo, è visibile la messa a fuoco? Criterio 10.7: Per ogni pagina web, i contenuti nascosti sono destinati a essere ignorati dalle tecnologie assistive? Criterio 10.9: In ogni pagina web, le informazioni non dovrebbero essere fornite esclusivamente dalla forma, dalle dimensioni o dalla posizione. Questa regola viene rispettata? Criterio 11.1: Ogni campo modulo ha un'etichetta? Criterio 11.2: Ogni etichetta associata a un campo modulo è pertinente (tranne in casi particolari)? Criterio 11.5: In ogni modulo, i campi della stessa natura sono raggruppati insieme, se necessario? Criterio 11.8: In ogni modulo, gli elementi della stessa natura in un elenco di scelte sono raggruppati in modo pertinente? Criterio 12.6: Le aree di raggruppamento dei contenuti presenti su più pagine web (intestazione, navigazione principale, contenuto principale, piè di pagina e aree del motore di ricerca) possono essere raggiunte o evitate? Criterio 12.8: In ogni pagina web, l'ordine di tabulazione è coerente?

Deroghe dovute a oneri sproporzionati

Elenco dei contenuti non accessibili derogati a causa di un carico sproporzionato: nessuno

Contenuti non soggetti all'obbligo di accessibilità

File disponibili in formati Office pubblicati prima del 23 settembre 2018

Contenuti di terze parti che non sono finanziati o sviluppati dall'organizzazione interessata e che non sono sotto il suo controllo: YouTube Video Player, Chatbot (Screeb)

REDAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

Questa dichiarazione è stata rilasciata il 7 novembre 2024.

Tecnologie utilizzate per la realizzazione del sito web

HTML

CSS

JavaScript

Ambiente di test

I test delle pagine Web sono stati eseguiti con le seguenti combinazioni di browser Web e utilità per la lettura dello schermo:

Windows, NVDA 2024, Firefox 132

Windows, Jaws 2024, Firefox 132

macOS, VoiceOver, Safari

Android nativo, TalkBack 15.1, Chrome

iOS, VoiceOver, Safari

Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

Controllore di contrasto WCAG

HeadingsMap

Sviluppatore Web

ARC Toolkit

Pagine del sito verificate per verificarne la conformità

Reception: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/ Itinerario (con e senza mappa): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire Risultato di una ricerca di itinerario tra Versailles Chantiers e Gare Montparnasse (solo la scheda attiva): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/itineraire/resultat?arrival=stop_area%3AIDFM%3A71139%7CStopArea%7CGare%20Montparnasse%7C75015%7CParis%2015e%20Arrondissement%7C598739.5044156743%7C2426923.749441864%7C75115&date=2024-11-07T11%3A50%3A00.000Z&departure=stop_area%3AIDFM%3A63880%7CStopArea%7CVersailles%20Chantiers%7C78000%7CVersailles%7C585222.6388102293%7C2421932.0115492465%7C78646&journeyProfil=10&mode=voiture&preferences=111111%7C11&sens=1 Orario dei treni: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/train Orario degli autobus: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus Risultati della ricerca dell'orario bus per la linea 14 (Poissy - Les Mureaux / Keolis Seine et Oise Est): https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus/line%3AIDFM%3AC02571?direction=1&line=line%3AIDFM%3AC02571%7C%7C14%7CBus%7C&transporter Informazioni sul traffico della metropolitana: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/metro Informazioni sul traffico degli autobus: https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/bus Risultato di una ricerca di informazioni sul traffico autobus per la linea 14 (Poissy - Les Mureaux / Collège Emile Zola, Vernouillet ) : https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/infos-trafic/detail/line%3AIDFM%3AC02 571

FEEDBACK E CONTATTI

Se non riesci ad accedere a un contenuto o servizio, puoi contattare il responsabile del servizio web per essere indirizzato a un'alternativa accessibile o ottenere il contenuto in un'altra forma: contatta il referente per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités.

RIMEDI

Questa procedura deve essere utilizzata nel caso seguente.

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