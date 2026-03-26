Dichiarazione di accessibilità del servizio web "My Space": non conforme

La presente dichiarazione di accessibilità si applica al servizio Web:

https://mon-espace.iledefrance-mobilites.fr/.

Inoltre, e in conformità con il decreto n. 2019-768 del 24 luglio 2019, Île-de-France Mobilités dettaglia la strategia per rendere accessibili i suoi servizi digitali nei seguenti documenti:

STATO DI CONFORMITÀ

Questo servizio web di Île-de-France Mobilités non è conforme al quadro generale per il miglioramento dell'accessibilità perché non esistono risultati di audit validi per misurare la conformità ai criteri di accessibilità.

RISULTATI DEI TEST

In assenza di un audit di conformità, non ci sono risultati dei test.

CONTENUTI NON ACCESSIBILI

In assenza di un controllo, tutti i contenuti saranno considerati non accessibili.

Contenuti non soggetti all'obbligo di accessibilità

In assenza di un audit, nessun contenuto è stato identificato come al di fuori dell'ambito di applicazione della legge applicabile.

REDAZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

Questa dichiarazione di accessibilità è stata redatta il 19 marzo 2025.

Tecnologie utilizzate per la realizzazione del sito web

In assenza di un audit, non è stata utilizzata alcuna tecnologia.

Ambiente di test

In assenza di un controllo, non viene identificato alcun ambiente di test.

Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

In assenza di un audit, non viene identificato alcuno strumento.

Pagine del sito verificate per verificarne la conformità

In assenza di un audit, nessuna pagina è stata sottoposta al controllo di conformità.

FEEDBACK E CONTATTI

Se non riesci ad accedere a un contenuto o servizio, puoi contattare il responsabile del servizio web per essere indirizzato a un'alternativa accessibile o ottenere il contenuto in un'altra forma: contatta il referente per l'accessibilità digitale di Île-de-France Mobilités.

RIMEDI

Questa procedura deve essere utilizzata nel caso seguente.

Hai segnalato al gestore del sito web una mancanza di accessibilità che ti impedisce di accedere a qualsiasi contenuto o servizio e non hai ricevuto una risposta soddisfacente.