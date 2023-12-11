Tutte le notizie del tuo trasporto nel tuo dipartimento - Edizione 2023

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Vuoi conoscere il futuro del tuo trasporto quotidiano? Scopri "Tutte le notizie sui trasporti nel tuo dipartimento", la rivista della mobilità quotidiana... e domani, vicino a te. Disponibile per il download diretto, qui sotto.

Il trasporto si muove vicino a te

Il trasporto pubblico si sta evolvendo nell'Île-de-France per rispecchiare le esigenze di coloro che lo utilizzano ogni giorno con, anno dopo anno, più comfort, sicurezza, accessibilità e nuove opzioni per reinventare la sua mobilità quotidiana.

Cosa c'è di nuovo nel mio trasporto quotidiano?

  • Nuove linee ed estensioni di linee esistenti,
  • Autobus, metropolitane, treni e tram di nuova generazione,
  • Soluzioni di mobilità più sostenibili e inclusive,
  • Trasporti pubblici sempre più sicuri,
  • Parcheggi sicuri per le vostre biciclette e veicoli,
  • Suggerimenti per una pratica più facile del ciclismo,
  • Agenda dei lavori, vicino a te.....

Trova tutte le notizie del tuo trasporto quotidiano nella rivista "Tutte le notizie del tuo trasporto" del tuo dipartimento, appena sotto.

Scarica la rivista Tutte le notizie del tuo trasporto del tuo dipartimento

Parigi

Un assaggio della tua rivista del 75

Senna e Marna

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Yvelines

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Essonne

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Hauts-de-Seine

Un assaggio della tua rivista del 92

Senna-Saint-Denis

Un assaggio della tua rivista del '93

Val-de-Marne

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Val-d'Oise

Un assaggio della tua rivista del '95