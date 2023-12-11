Tutte le notizie del tuo trasporto nel tuo dipartimento - Edizione 2023
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Vuoi conoscere il futuro del tuo trasporto quotidiano? Scopri "Tutte le notizie sui trasporti nel tuo dipartimento", la rivista della mobilità quotidiana... e domani, vicino a te. Disponibile per il download diretto, qui sotto.
Il trasporto si muove vicino a te
Il trasporto pubblico si sta evolvendo nell'Île-de-France per rispecchiare le esigenze di coloro che lo utilizzano ogni giorno con, anno dopo anno, più comfort, sicurezza, accessibilità e nuove opzioni per reinventare la sua mobilità quotidiana.
Cosa c'è di nuovo nel mio trasporto quotidiano?
- Nuove linee ed estensioni di linee esistenti,
- Autobus, metropolitane, treni e tram di nuova generazione,
- Soluzioni di mobilità più sostenibili e inclusive,
- Trasporti pubblici sempre più sicuri,
- Parcheggi sicuri per le vostre biciclette e veicoli,
- Suggerimenti per una pratica più facile del ciclismo,
- Agenda dei lavori, vicino a te.....