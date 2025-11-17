Novità
Aggiornato il 2025 December 19
La sera del 31 torni con noi? Il tuo trasporto è aperto tutta la notte di Capodanno!
Quest'anno, per il nuovo anno, non rovinarti la serata guardando l'orologio. È ora di non tornare, molte linee rimangono aperte tutta la notte del 31! Pronti a festeggiare il 2026?
Aggiornato il 2025 December 13
Apertura del cavo C1 il 13 dicembre: istruzioni per la prima funivia dell'Île-de-France
Da sabato 13 dicembre 2025, il cavo C1 accoglie i suoi primi passeggeri. Questa funivia urbana, accessibile al 100%, collega ora Créteil a Villeneuve-Saint-Georges. Prezzi, accessibilità, istruzioni per l'uso: ecco tutto quello che c'è da sapere prima...
Aggiornato il 2025 December 08
Rimborso Navigo Week per gli studenti del 3 ° anno durante il loro tirocinio in un'azienda
Come parte del loro percorso scolastico, gli studenti del 3 ° anno devono completare uno stage di scoperta di una settimana in un'azienda. Per facilitare la mobilità durante questo tirocinio obbligatorio, Île-de-France Mobilités ha deciso di rimborsare...
Abbonati Scol'R Junior nelle periferie esterne: ottieni un rimborso per il tuo pass Imagine R Junior!
Per facilitare la mobilità dei bambini abbonati a Scol'R Junior nelle periferie esterne, Île-de-France Mobilités offre oltre a questo biglietto di trasporto, il rimborso del 100% del pacchetto imagine R Junior.
Pubblicato su 2025 December 02
Véligo Location si reinventa con 19 nuovi modelli da testare e adottare
Nel 2026: Véligo Location, il servizio di noleggio biciclette a lungo termine nella regione dell'Île-de-France, sta guadagnando varietà con 19 nuovi modelli da guidare per una mobilità attiva accessibile a tutti i residenti dell'Ile-de-France. In sella...
Pubblicato su 2025 November 26
Grandi lavori nel 2026 per una rete più moderna e confortevole
Île-de-France Mobilités, i suoi operatori (RATP, Transilien, SNCF Voyageurs) e SNCF Réseau effettueranno lavori di modernizzazione della rete nella prima metà dell'anno e per tutta l'estate del 2026. Obiettivo? Viaggi più affidabili entro il 2030 per...
Pubblicato su 2025 November 25
Da vedere, da fare a dicembre in Île-de-France?
Un mercatino di Natale come nessun altro, una mostra per svelare il vero dal falso, una passeggiata nella foresta o un tuffo nell'arte urbana lungo il Canal Saint-Denis? A voi la scelta, con i nostri quattro consigli per godervi l'inverno in Île-de-France....
Aggiornato il 2025 November 17
3117: Vittima o testimone di molestie? Avviso
Lo sapevate? Per segnalare molestie nei trasporti, non devi essere un supereroe, tutto ciò di cui hai bisogno è un pollice, un telefono e un numero: 3117.